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麥卡倫夢幻威士忌 時空旅行橫跨200年

聯合報／ 記者羅建怡／台北即時報導
麥卡倫200週年之際，以大自然源起的餽贈為引，傳承兩世紀的釀酒智慧與工藝，鉅獻「時空旅行」。圖／麥卡倫提供
麥卡倫200週年之際，以大自然源起的餽贈為引，傳承兩世紀的釀酒智慧與工藝，鉅獻「時空旅行」。圖／麥卡倫提供

麥卡倫跨越200年的時空旅行正在進行式，其中，最具話題、傳承兩世紀釀酒智慧與工藝的200週年限定鉅獻「TIME：SPACE Collection 時空旅行系列」，絕對是今年春節送禮的最佳首選。此外，也同步推出兩部未來感十足的動畫，致敬麥卡倫追求卓越與自然共生的精神，引領大眾探索麥卡倫的過去、現在與未來，一起體驗這場橫跨兩世紀精彩的時空之旅。

麥卡倫200週年限定—時空旅行系列，有兩款極致臻釀。TIME：SPACE 「時空旅行」以麥卡倫史上最高年份的84年單一麥芽威士忌，與麥卡倫新酒廠落成第一批蒸餾威士忌，分別盛裝在特殊設計的環狀瓶身裡，體現麥卡倫跨越世代成就無與倫比及追求卓越與自然共生的精神；而 TIME：SPACE Mastery 「時空旅行系列—大師工藝」則是選用14種最高品質的橡木桶而成，致敬麥卡倫釀酒大師卓越非凡的百年釀酒工藝。

麥卡倫「時空旅行」瓶身設計也很巧妙，採內、外層特殊雙環結構，外層盛裝麥卡倫史上最高年份的84年單一麥芽威士忌， 精選最高品質橡木桶在西班牙赫雷斯以雪莉酒潤桶，於1940年釀製並於蘇格蘭斯佩賽的自然環境裡靜待熟成，象徵著麥卡倫「過去」在釀酒工藝的積累；內層則盛裝2018年麥卡倫新酒廠落成後的首批單一麥芽威士忌，象徵麥卡倫對卓越品質的承諾，代表著現在與未來。

麥卡倫「時空旅行—大師工藝」則是盛裝於特殊環形瓶身，象徵自然生生不息的循環，亦代表麥卡倫過去、現在到未來的無盡旅程。套裝外盒以最具代表性的「麥卡倫紅」為主色調；內襯則以摺紙藝術呈現200束紅色鋒芒，內斂優雅的環形瓶身就靜置於鋒芒之中，完美呼應大自然守護美好事物的意象，也象徵麥卡倫對自然的永續承諾。

麥卡倫威士忌釀酒師 Euan Kennedy表示，「受歷代威士忌大師啟發，有幸探索豐富且無與倫比的窖藏，捕捉橡木桶潤桶、來源、尺寸和酒廠特色等可能影響風味的元素，並將歐洲紅橡木獨有的優雅特質為風味核心，進而封存於這瓶絕無僅有的臻釀中，成就層次豐富的香氣、口感和餘韻，亦體現麥卡倫釀酒工藝，與致力於培育和傳承工藝的承諾。」

麥卡倫—時空旅行系列同步釋出兩部動畫，其以經典「麥卡倫紅」為主調，詮釋大自然保護珍貴事物的堅定之志，透過蘇格蘭國花「蘇格蘭薊花」、象徵自然酒色的「孔雀」、代表雪莉橡木桶產區赫雷斯的「駿馬」、麥卡倫致力保育的「大西洋鮭魚」等自然生物，傳達麥卡倫與大自然之間的深厚情誼、對永續的承諾。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

在200週年重要里程碑，麥卡倫獻上「200週年限定珍釀」，包含「時空旅行系列－大師工藝」、Harmony 系列第四款「太陽橡木 Vibrant Oak」，與「春宴系列 赫雷斯」。圖／麥卡倫提供
在200週年重要里程碑，麥卡倫獻上「200週年限定珍釀」，包含「時空旅行系列－大師工藝」、Harmony 系列第四款「太陽橡木 Vibrant Oak」，與「春宴系列 赫雷斯」。圖／麥卡倫提供

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