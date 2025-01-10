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汀士頓新春禮盒 品味獨特之路

聯合報／ 記者羅建怡／台北即時報導
汀士頓2025年打造蘇格蘭菱格紋的新春限定版禮盒。圖／汀士頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
汀士頓2025年打造蘇格蘭菱格紋的新春限定版禮盒。圖／汀士頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

今年新春，汀士頓DEANSTON專為台灣打造「汀士頓1785傳承雪莉桶」與「汀士頓12年重雪莉桶」兩款限定禮盒，以歷史傳承的蘇格蘭菱格紋（Tartan）為靈感，結合酒廠傳奇與傳統經典，自飲、送禮皆宜。

「蘇格蘭菱格紋」是當地部落、家族和身分的象徵，每組菱格紋皆由兩種或以上的顏色交織而成，展現出各樣的文化符碼。汀士頓新春禮盒菱格紋的配色，以經典湛藍和明亮的柑橘為基調，象徵著酒廠的獨特歷史與風土，更是對蘇格蘭百年釀酒工藝的致敬。

汀士頓起源於1785年一座頗具規模的棉花廠，當時建造全歐洲最大的水車，雇用當地居民為員工，極盛期員工數達1,500人、並自成小王國，甚至發行專用貨幣。創辦人Brodie Hepburn將棉花廠轉型為酒廠，為紀念這個傳承榮耀的年份，專為台灣市場打造的「1785傳承雪莉桶」，在西班牙雪莉桶進行二次陳釀，酒液在波本桶的經典與雪莉桶的濃郁果香中，保有完美的平衡。

「1785傳承雪莉桶」在國際各種烈酒競賽屢獲佳績，堅持使用100%蘇格蘭原生大麥、職人手工釀製，微透淡金琥珀色的酒體，保有汀士頓酒廠一貫的柑橘、甜蜂蜜以及石楠花蜜風味；並藉由珍貴雪莉桶陳釀時光，與全年恆溫恆濕的完美熟成條件，為威士忌帶來熱帶果乾、奶油太妃糖及巧克力的香氣；在尾韻上，柑橘與些許的辛香料風味層層堆疊出讓人驚豔的美好風味。

同樣為台灣量身打造的「12年重雪莉桶」，在精選的西班牙Oloroso重雪莉桶進行初次填充，桶內豐富的雪莉酒風味充分滲透至酒液中，除了保有汀士頓經典的柑橘、甜蜂蜜、與石楠花香味，更增添繁複飽滿的果香與奶油太妃糖滋味，品飲出輕柔滑順感。

「12年重雪莉桶」酒色呈現飽滿的琥珀金，帶有令人醉心的雪莉桶橡木質調；酒體輕盈、帶點香甜蜂蜜及水果清香，接續散放出細緻的橡木香氣及太妃糖風味；尾韻則是蜜餞、烏梅微甜餘韻，是一款香氣突出的Oloroso橡木桶經典風格。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

柑橘 蘇格蘭

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