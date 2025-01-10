快訊

62票反對、51票贊成！ 政院「憲訴法覆議案」遭藍白封殺

8年研究案拿3億元 王鴻薇爆中山大學副教授淪「綠側翼」

加州大火失控！拜登兒子1.3億豪宅「燒得精光」 慘剩2根煙囪

聽新聞
0:00 / 0:00

台酒特曲高粱 典藏Q版小龍

聯合報／ 記者陳睿中／台北即時報導
「玉山高粱酒八年甕藏」，今年精心打造「乙巳蛇」酒器。圖／台灣菸酒提供
「玉山高粱酒八年甕藏」，今年精心打造「乙巳蛇」酒器。圖／台灣菸酒提供

台灣菸酒深獲消費者喜愛的「玉山特曲高粱酒生肖系列」，酒器設計以輪廓簡潔之生肖為造型，強調表現各生肖特色為主軸，簡約活潑又趣味討喜。今年推出的「乙巳小龍迎春紀念酒」，瓶身正面圖騰為纏牡丹圖，呼應背面蛇騰雲端圖，寓意「平步青雲、富貴綿延」之吉祥象徵，不僅送禮得體大方，也極具典藏價值，共有1公升與2公升版本。

乙巳小龍迎春紀念酒酒體精選使用「特曲高粱酒」，其「曲」為釀酒之「麴」。古人說：「米為酒之父、麴為酒之母」為製酒不可缺之原料。特曲係精選優異之大曲為酒麴，依傳統固態發酵法所釀製之優質高粱酒，經三年以上貯存熟成，酒液晶瑩剔透、香醇宜人、醇厚甘潤，回味悠長綿柔，具獨特之色、香、味，其「色令人歡、香令人幽、味令人爽」。獨飲得神、對飲得勝，同酌共飲賓主皆歡。

備受行家喜愛的「玉山高粱酒八年甕藏」，今年應景設計「乙巳蛇」酒器，器型沉穩內斂，輪廓簡約中散發樸素風韻。構圖以十二生肖的金蛇為主題，釉色運用東方水墨青花風格呈現，呈色穩定並層次分明，圖飾紋樣溫潤素雅，最能表現水墨畫之渲染畫韻；遒勁靈動的筆觸，正與高粱酒香相輝映，充分呈現酒品風格，收藏、宴客、饋贈皆宜。酒體以傳統固態法發酵、蒸餾釀製，梅果與香草氣息繚繞，對映沉穩醇厚陳酒香，酒體甘潤細緻，層次感豐富，生津適口，微甜不膩，蜂蜜醬香齒頰留香。

此外，台灣菸酒公司南投酒廠沿襲正統蘇格蘭麥芽威士忌製程悉心打造的「OMAR單一麥芽威士忌」，也提供「OMAR單一麥芽威士忌禮盒」，共有波本花香、雪莉果乾、煙燻焦香三款各具特色的版本。均使用小型蒸餾器蒸餾，採非冷凝過濾工法，經批次調和，保留威士忌原始的雋永風味，並且採用「大加小」組合，品飲或收藏皆為絕佳之選。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

台灣菸酒「玉山特曲高粱酒生肖系列」，今年新推出「乙巳小龍迎春紀念酒」。圖／台灣菸酒提供※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
台灣菸酒「玉山特曲高粱酒生肖系列」，今年新推出「乙巳小龍迎春紀念酒」。圖／台灣菸酒提供※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
「OMAR單一麥芽威士忌禮盒」，共有三種風味版本可供挑選。圖／台灣菸酒提供※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
「OMAR單一麥芽威士忌禮盒」，共有三種風味版本可供挑選。圖／台灣菸酒提供※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

生肖 酒駕

延伸閱讀

蛇年生肖紀念套幣 淡水嬤不畏寒風清晨四點排隊搶頭香

靈蛇吸睛！央行蛇年生肖套幣已售8成 分行還剩1萬多套

為台灣打造！ 百樂門12年原酒、吉拉雪莉12年禮盒登場

MIKIMOTO生肖胸針迎來全新金蛇白蛇 如意結新作金圓滿

相關新聞

保樂力加美酒迎春 品味3金珍釀

象徵智慧與變革的蛇年悄然將至，全球領先的酒類集團保樂力加攜手旗下品牌，推出多款寓意美好的新年品酩酒款，從創新精神的單一麥...

麥卡倫夢幻威士忌 時空旅行橫跨200年

麥卡倫跨越200年的時空旅行正在進行式，其中，最具話題、傳承兩世紀釀酒智慧與工藝的200週年限定鉅獻「TIME：SPAC...

汀士頓新春禮盒 品味獨特之路

今年新春，汀士頓DEANSTON專為台灣打造「汀士頓1785傳承雪莉桶」與「汀士頓12年重雪莉桶」兩款限定禮盒，以歷史傳...

台酒特曲高粱 典藏Q版小龍

台灣菸酒深獲消費者喜愛的「玉山特曲高粱酒生肖系列」，酒器設計以輪廓簡潔之生肖為造型，強調表現各生肖特色為主軸，簡約活潑又...

遠百年菜應援 米其林好料上桌 春節禮品專刊一本搞定

剛迎接2025新年，接著1月28日就是除夕夜準備過年，加緊腳步採買年貨、準備團圓飯佳餚以及訪友伴手禮......，但其實...

影／ 高雄消費者買到竄改效期章魚腳 業者遭罰喊冤：失誤

高雄左營區某百貨公司賣場販賣日本空運來台章魚腳，被眼尖消費者抓包擅改有效期限，還打了對折半價出售，拍照上傳社群平台「有效...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。