台酒特曲高粱 典藏Q版小龍

台灣菸酒深獲消費者喜愛的「玉山特曲高粱酒生肖系列」，酒器設計以輪廓簡潔之生肖為造型，強調表現各生肖特色為主軸，簡約活潑又趣味討喜。今年推出的「乙巳小龍迎春紀念酒」，瓶身正面圖騰為蛇纏牡丹圖，呼應背面蛇騰雲端圖，寓意「平步青雲、富貴綿延」之吉祥象徵，不僅送禮得體大方，也極具典藏價值，共有1公升與2公升版本。

乙巳小龍迎春紀念酒酒體精選使用「特曲高粱酒」，其「曲」為釀酒之「麴」。古人說：「米為酒之父、麴為酒之母」為製酒不可缺之原料。特曲係精選優異之大曲為酒麴，依傳統固態發酵法所釀製之優質高粱酒，經三年以上貯存熟成，酒液晶瑩剔透、香醇宜人、醇厚甘潤，回味悠長綿柔，具獨特之色、香、味，其「色令人歡、香令人幽、味令人爽」。獨飲得神、對飲得勝，同酌共飲賓主皆歡。

備受行家喜愛的「玉山高粱酒八年甕藏」，今年應景設計「乙巳蛇」酒器，器型沉穩內斂，輪廓簡約中散發樸素風韻。構圖以十二生肖的金蛇為主題，釉色運用東方水墨青花風格呈現，呈色穩定並層次分明，圖飾紋樣溫潤素雅，最能表現水墨畫之渲染畫韻；遒勁靈動的筆觸，正與高粱酒香相輝映，充分呈現酒品風格，收藏、宴客、饋贈皆宜。酒體以傳統固態法發酵、蒸餾釀製，梅果與香草氣息繚繞，對映沉穩醇厚陳酒香，酒體甘潤細緻，層次感豐富，生津適口，微甜不膩，蜂蜜醬香齒頰留香。

此外，台灣菸酒公司南投酒廠沿襲正統蘇格蘭麥芽威士忌製程悉心打造的「OMAR單一麥芽威士忌」，也提供「OMAR單一麥芽威士忌禮盒」，共有波本花香、雪莉果乾、煙燻焦香三款各具特色的版本。均使用小型蒸餾器蒸餾，採非冷凝過濾工法，經批次調和，保留威士忌原始的雋永風味，並且採用「大加小」組合，品飲或收藏皆為絕佳之選。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康