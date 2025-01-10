遠百年菜應援 米其林好料上桌 春節禮品專刊一本搞定

剛迎接2025新年，接著1月28日就是除夕夜準備過年，加緊腳步採買年貨、準備團圓飯佳餚以及訪友伴手禮......，但其實也可以不用那麼忙亂，可以靠著一本春節禮品專刊就搞定春節所需物資。由遠東百貨總經理徐雪芳親自領軍選品的遠百春節禮品專刊，內含300多家廠商、500多家年菜年禮，可以一次備齊所需，優雅過年。

【年菜】

台北晶華酒店｜總舖師龍蝦佛跳牆圍爐宴

嚴選主廚的拿手好菜，內容包括台式宴席上必備湯品極品鮑魚佛跳牆、過年必備象徵年年有餘的如意椒鹽白鯧，以及金絲銀蒜澎湖龍蝦等道地台味，餐後還有評比冠軍甜點花開富貴甜芋泥。菜色澎湃有醬漬九孔鮑、烘烤烏魚子、黃金蟳仔糕、麻香金錢肚、青蔥嫩油雞、蜜漬腰果仁，極品鮑魚佛跳牆、金絲銀蒜澎湖龍蝦、如意椒鹽煎白鯧、花開富貴甜芋泥，輕輕鬆鬆就可享受有一桌好菜滋味。建議售價15,800元。

永豐餘×山海樓｜佛跳牆

米其林一星山海樓開發五星宴客料理。由放山雞，干貝鮑魚等珍貴食材慢火細熬，象徵福壽全的美味逸品。每份2,600公克、建議售價2,880元。

阿美飯店｜砂鍋鴨

招牌菜砂鍋鴨堅持炭火料理3小時，一上桌就是焦點。建議售價1,340元。名菜還有紅蟳八寶米糕和純手工製作的

蝦棗，兩樣建議售價1,710元。

【年禮】

台北文華東方酒店｜扇圓禮盒

內含鳳梨酥及桂圓酥共8入，搭配金萱茶20g一罐，建議售價1,780元。

老爺大酒店｜大吉大利禮盒

內含楓糖鹽之花果仁塔、夏威夷巴芮巧酥、巧克力鹽之花4片、咖哩紅藜麥4片、老爺牛軋糖30入、羅馬盾牌2片、腰果酥、核桃雪球4顆，每盒建議售價1,680元。

半島精品店｜半島新春糖果禮盒

每逢新春佳節，「糖果盒」是餐桌上不可或缺的吉祥物品。這款新春全盒盛載著精心挑選的傳統美點，包括酥脆蝴蝶酥、鬆軟的核桃酥、香濃奶油餅乾、細膩順滑巧克力片、醇香紅棗核桃糕及甘香普洱茶包，為新春聚會增添喜悅美味。建議售價2,988元。。

皇玥香港｜明玥皇廷新年精選紫氣東來禮盒

榮獲食品界尊榮大賞AA Taste Award最高級三星大獎，是質感與美味兼具的春節送禮首選禮盒。內含原味蛋卷3件、椰子蛋卷3件、原味蝴蝶酥8件、伯爵茶蝴蝶酥8件、牛油脆曲奇4件、黃金脆條4件，每盒建議售價1,098元。

漢來美食｜華艷禮盒

上層有國宴旺來酥50g×6、麻辣腰果100g、莓果雪球90g，中層有南棗核桃糕20g×6、南瓜子酥15g×8、杏仁酥15g×8、花生牛軋糖10g×6，下層有鴻運富貴糕120g×3和精緻紅包袋6入，建議售價2,080元。

Café del SOL｜新年手工餅乾禮盒蛇來運轉款

來自日本福岡知名品牌，透過可愛美味的手工餅乾與過年親友來訪一起分享輕鬆話家常，充滿節日氛圍的包裝，同樣適合作為過年伴手禮傳達心意。原價1,199元，遠百優惠價899元。

小島日常｜新春禮盒

內含三個杯子、一個黑玻璃茶壺的旅行茶具包，以及蜜香烏龍茶葉75g兩包。有了旅行茶具包，走到哪裡都能隨時隨地享受一杯好茶。包包採用沉穩經典的咖啡色皮革製成，搭配實用的拉鏈設計方便收納。內含三個杯子，經過1200度以上高溫燒製，搭配霧黑玻璃茶壺，展現低調質感。貼心設置活動竹盤，讓旅行者隨時隨地都能輕鬆泡茶。蜜香烏龍茶湯色呈現琥珀色，茶湯入口輕巧滋味，風味獨具一格，口感溫潤，帶有淡淡焙火香與傳統凍頂茶山頭氣。每組建議售價899元。

【甜點】

KATACHI 形‧洋菓子｜春節限定開心禮盒

來自日本大阪的Katachi 形‧洋菓子店，推出水蜜桃席布斯特與開心果日式千層捲組合，兩款蛋糕都是富有層次的味覺體驗，水蜜桃席布斯特、開心果日式千層捲各1入建議售價2,399元。

【應景點心】

台北遠東香格里拉｜財源廣進酥餅禮盒

燕窩元寶酥以珍貴燕窩入料，香濃奶黃內餡，每顆以純手工塑形，做工繁瑣。蜜汁叉燒酥，經典叉燒餡外酥內香。燕窩元寶酥8入、蜜汁叉燒酥8入，每顆25公克，16入建議售價1,388元。

購買優惠與資訊

●2025春節禮品專刊；春節限定商品即日起到2月3日，伴手禮商品及日期到4月6日，均在全台遠東百貨異國食品館「FE21' World Gourmet」專櫃販售(嘉義店在4樓專櫃)。購買專刊好禮持HAPPY GO卡消費滿1,200元以上即送100元美食餐飲抵用券一張，購買兩件以上可享95折。

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