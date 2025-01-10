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阿里山獲選全球52必訪景點 阿里山賓館推五感森療優惠

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山擁有日出、雲海、晚霞、森林與高山鐵等五大奇景，今年獲紐約時報評選為全球52大必訪景點。圖／嘉義縣政府提供
阿里山擁有日出、雲海、晚霞、森林與高山鐵等五大奇景，今年獲紐約時報評選為全球52大必訪景點。圖／嘉義縣政府提供

嘉義阿里山以壯麗雲海、絕美日出及原始森林聞名，吸引無數國內外旅客慕名而來，今年獲紐約時報評選為全球52大必訪景點，排名第19名，是台灣唯一入選的地點。嘉義縣長翁章梁欣喜表示，「阿里山是真正的台灣之光！」

翁章梁指出，阿里山是國際觀光的重要景點，日出、雲海、晚霞、森林及高山鐵路是阿里山五大奇景，吸引無數國內外旅客慕名而來，今年獲選全球必訪景點，是國際媒體對阿里山自然美景與文化遺產的高度肯定。

阿里山森林鐵路有112年歷史，經歷15年艱辛修復，去年7月全線通車，吸引無數鐵道迷，壯觀雲海、千年巨木、日出曙光、夕陽晚霞，以及鄒族文化都是阿里山瑰寶，自然景觀及人文底蘊深厚，還入選交通部觀光署100亮點。

縣府表示，近年攜手交通部觀光署阿里山國家風景區管理處、農業部林業及自然保育署嘉義分署、阿里山林業鐵路及文化資產管理處改善大阿里山區的硬體與軟體，未來將持續與中央部會合作，提升旅遊品質及環境，打造國際觀光旅遊環境。

位於阿里山森林遊樂區中心的阿里山賓館，是全台海拔最高的五星級度假飯店，很受遊客喜愛，今年1月13日起推出「水山療癒步道五感森療」住房專案，結合生態旅遊協會的高山生態導覽與檜木和扁柏萃取的精油芳療。

阿里山賓館總經理王覺非表示，去年第四季訂房率超過65%，今年將持續推出曙光日出專案贈祝山小火車來回車票，2月還有日出雲端國度專案，由專業導覽老師帶領生態旅遊，並與旅行社合作推出古老火車慢旅方案。

阿里山擁有日出、雲海、晚霞、森林與高山鐵等五大奇景，今年獲紐約時報評選為全球52大必訪景點。圖／嘉義縣政府提供
阿里山擁有日出、雲海、晚霞、森林與高山鐵等五大奇景，今年獲紐約時報評選為全球52大必訪景點。圖／嘉義縣政府提供
阿里山擁有日出、雲海、晚霞、森林與高山鐵等五大奇景，今年獲紐約時報評選為全球52大必訪景點。圖／嘉義縣政府提供
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阿里山擁有日出、雲海、晚霞、森林與高山鐵等五大奇景，今年獲紐約時報評選為全球52大必訪景點。圖／阿里山賓館提供
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嘉義 景點 阿里山

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