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影／ 高雄消費者買到竄改效期章魚腳 業者遭罰喊冤：失誤

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄消費者上網爆料到左營區某百貨公司賣場買到一盒改過有效期限章魚腳。圖／翻攝自Threads
高雄消費者上網爆料到左營區某百貨公司賣場買到一盒改過有效期限章魚腳。圖／翻攝自Threads

高雄左營區某百貨公司賣場販賣日本空運來台章魚腳，被眼尖消費者抓包擅改有效期限，還打了對折半價出售，拍照上傳社群平台「有效期限原來這樣改喔」，高市衛生局依法開罰４萬元；業者則回應，特價會用不同標籤打印，此為新進員工不熟悉流程所致。

有消費者上網爆料昨天到某百貨公司賣場，以215元買到一盒特價的日本茨城章魚腳切塊，期限到1月11日，但這盒章魚腳原價431元，好奇為何明明在效期內，怎麼突然打對折出售，翻開標籤一看，才知道這盒商品有效期限到1月9日，原來是改了效期後再打折出售。

有網友驚呼「哇塞！他們敢這樣玩喔」，原PO回覆留言，「對啊，怎麼1月11日就在半價優惠，想說不然看一下第一張貼紙日期看看，不看不知道、一看嚇一跳，這麼敢玩，現在食安盯這麼緊，他們還敢這樣玩」。

也有常逛該家賣場老顧客緩頰「這其實單純員工出錯，打完今天製作的+2日期、要打折扣標籤時忘記改回來。這家是不可能還沒當日到期就打半價折扣，所以不是惡意的修改日期、是員工散漫」。業者也做出回應，特價確實會用不同標籤機打印，產品沒更換特價標籤造成重複貼標，是新進員工不熟悉流程疏忽所致。

不過有效期限這樣改，衛生局仍認定已違反食品安全衛生管理法第28條規定，依同法第45條規定對業者處以新台幣4萬元以上罰鍰。

高市衛生局派員到百貨公司賣場稽查。圖／衛生局提供
高市衛生局派員到百貨公司賣場稽查。圖／衛生局提供
高市衛生局派員到百貨公司賣場稽查。圖／衛生局提供
高市衛生局派員到百貨公司賣場稽查。圖／衛生局提供
高雄消費者上網爆料到左營區某百貨公司賣場買到一盒改過有效期限章魚腳。圖／翻攝自Threads
高雄消費者上網爆料到左營區某百貨公司賣場買到一盒改過有效期限章魚腳。圖／翻攝自Threads

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