影／ 高雄消費者買到竄改效期章魚腳 業者遭罰喊冤：失誤

高雄左營區某百貨公司賣場販賣日本空運來台章魚腳，被眼尖消費者抓包擅改有效期限，還打了對折半價出售，拍照上傳社群平台「有效期限原來這樣改喔」，高市衛生局依法開罰４萬元；業者則回應，特價會用不同標籤打印，此為新進員工不熟悉流程所致。

有消費者上網爆料昨天到某百貨公司賣場，以215元買到一盒特價的日本茨城章魚腳切塊，期限到1月11日，但這盒章魚腳原價431元，好奇為何明明在效期內，怎麼突然打對折出售，翻開標籤一看，才知道這盒商品有效期限到1月9日，原來是改了效期後再打折出售。

有網友驚呼「哇塞！他們敢這樣玩喔」，原PO回覆留言，「對啊，怎麼1月11日就在半價優惠，想說不然看一下第一張貼紙日期看看，不看不知道、一看嚇一跳，這麼敢玩，現在食安盯這麼緊，他們還敢這樣玩」。

也有常逛該家賣場老顧客緩頰「這其實單純員工出錯，打完今天製作的+2日期、要打折扣標籤時忘記改回來。這家是不可能還沒當日到期就打半價折扣，所以不是惡意的修改日期、是員工散漫」。業者也做出回應，特價確實會用不同標籤機打印，產品沒更換特價標籤造成重複貼標，是新進員工不熟悉流程疏忽所致。