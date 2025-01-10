寶格麗Serpenti特展Christophe Babin解構品牌深邃魅力

2025是農曆新年的蛇年生肖，寶格麗（BVLGARI）本周於上海舉辦了「Serpenti Infinito：永無止盡的蛻變旅程」特展，活動上有劉亦菲、安海瑟薇雙女神合體，更呈現了全世界19位藝術家的藝術創作與Serpenti頂級珠寶，展開一方多元的靈蛇宇宙。

以低胸小禮服現身的安海瑟薇身上並配戴一款全新頂級珠寶Serpenti彩色寶石與鑽石項鍊，交纏的兩條金蛇蛇身再鑲嵌梨形切割的紅碧璽與坦桑石，豔光四射；劉亦菲身上晚禮服則充滿豐富精緻的花卉刺繡細節，暗香流動，其全身共配戴了高級珠寶項鍊、耳環、手環、戒指，全身珠寶總價推估破千萬，展現一如寶格麗的強大自信、獨立與氣場。

寶格麗總裁Jean-Christophe Babin在接受專訪時表示，蛇在所有文化中成為永久進化、重塑的象徵，對人的靈魂產生強烈共鳴。他旁徵博引舉證蛇在各種古文明的存在，並指出「第一件已知帶有蛇的珠寶在2000多年前出現在埃及女王Cleopatra的花環上來到了羅馬，並在76年前被BVLGARI製作成神秘表；所以我們有合法性，我們可能是第一個了解蛇的力量的品牌。」他觀察配戴蛇的珠寶也象徵了權力、智慧、活力與敏捷，「透過Serpenti傳達出你是一位堅強、獨立女性的訊息，這解釋了Serpenti如何在75年來、年復一年成為珠寶領域最重要的符號之一。」

本次展出藝術品中，Refik Anadol的大型裝置「靈蛇幻境」以AI創作了雕塑、聲音與影像，是本次最大規模的奇幻沈浸體驗；中國藝術家吳昊宇以德化白瓷創作「新石器Serpenti」雕塑，內藏東方的哲學觀與無限的環形符號；展間入口高懸的《騰萬金靈境》則出自藝術家羅鳴之手，她將紙雕藝術結合蛇年主題與白蛇傳的元素，其蛇眼靈動而不帶來危險、神秘的聯想，整體色彩斑斕歡愉；藝術家謝文蒂的創作《春》則從Serpenti Tubogas珠寶表得到靈感，以彈簧、口吹玻璃打造如蛇般的立體裝置，同時Srping既是春天之意、也是游絲彈簧的雙關指涉，別富趣味。

特展現場除陳列典藏的Serpenti珠寶表，寶格麗並發表全新Serpenti Infinito頂級珠寶與全新皮件；像是Serpenti Viper系列首次選用黃金並推出純金與鑲鑽版本項鍊，並搭配一副環型耳環；四款限量一件的Serpenti系列戒指則以具象方式詮釋神話之蛇；Serpenti Cuore 1968為全新皮件，包款一半為結構主體、另一半為蛇形金色提手，進而致敬1968年的典藏之作：綴有多彩琺瑯的Serpenti Harlequin珠寶腕表。寶格麗並推出特殊的Serpenti套房，以上海寶格麗飯店的「精選外灘套房」改裝，佔地約55坪，空間內有大型交誼廳、書房、起居室，並由43樓高度俯瞰一如靈蛇蜿蜒的黃浦江，書房內VR眼鏡更將帶人深入Serpenti歷史典故、神遊太虛。