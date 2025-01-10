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寶格麗Serpenti特展Christophe Babin解構品牌深邃魅力

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
寶格麗（BVLGARI）Serpenti Inifinito特展現場並陳列典藏與最新Serpenti頂級珠寶。圖／BVLGARI提供
寶格麗（BVLGARI）Serpenti Inifinito特展現場並陳列典藏與最新Serpenti頂級珠寶。圖／BVLGARI提供

2025是農曆新年的蛇年生肖，寶格麗（BVLGARI）本周於上海舉辦了「Serpenti Infinito：永無止盡的蛻變旅程」特展，活動上有劉亦菲、安海瑟薇雙女神合體，更呈現了全世界19位藝術家的藝術創作與Serpenti頂級珠寶，展開一方多元的靈蛇宇宙。

以低胸小禮服現身的安海瑟薇身上並配戴一款全新頂級珠寶Serpenti彩色寶石與鑽石項鍊，交纏的兩條金蛇蛇身再鑲嵌梨形切割的紅碧璽與坦桑石，豔光四射；劉亦菲身上晚禮服則充滿豐富精緻的花卉刺繡細節，暗香流動，其全身共配戴了高級珠寶項鍊、耳環、手環、戒指，全身珠寶總價推估破千萬，展現一如寶格麗的強大自信、獨立與氣場。

寶格麗總裁Jean-Christophe Babin在接受專訪時表示，蛇在所有文化中成為永久進化、重塑的象徵，對人的靈魂產生強烈共鳴。他旁徵博引舉證蛇在各種古文明的存在，並指出「第一件已知帶有蛇的珠寶在2000多年前出現在埃及女王Cleopatra的花環上來到了羅馬，並在76年前被BVLGARI製作成神秘表；所以我們有合法性，我們可能是第一個了解蛇的力量的品牌。」他觀察配戴蛇的珠寶也象徵了權力、智慧、活力與敏捷，「透過Serpenti傳達出你是一位堅強、獨立女性的訊息，這解釋了Serpenti如何在75年來、年復一年成為珠寶領域最重要的符號之一。」

本次展出藝術品中，Refik Anadol的大型裝置「靈蛇幻境」以AI創作了雕塑、聲音與影像，是本次最大規模的奇幻沈浸體驗；中國藝術家吳昊宇以德化白瓷創作「新石器Serpenti」雕塑，內藏東方的哲學觀與無限的環形符號；展間入口高懸的《騰萬金靈境》則出自藝術家羅鳴之手，她將紙雕藝術結合蛇年主題與白蛇傳的元素，其蛇眼靈動而不帶來危險、神秘的聯想，整體色彩斑斕歡愉；藝術家謝文蒂的創作《春》則從Serpenti Tubogas珠寶表得到靈感，以彈簧、口吹玻璃打造如蛇般的立體裝置，同時Srping既是春天之意、也是游絲彈簧的雙關指涉，別富趣味。

特展現場除陳列典藏的Serpenti珠寶表，寶格麗並發表全新Serpenti Infinito頂級珠寶與全新皮件；像是Serpenti Viper系列首次選用黃金並推出純金與鑲鑽版本項鍊，並搭配一副環型耳環；四款限量一件的Serpenti系列戒指則以具象方式詮釋神話之蛇；Serpenti Cuore 1968為全新皮件，包款一半為結構主體、另一半為蛇形金色提手，進而致敬1968年的典藏之作：綴有多彩琺瑯的Serpenti Harlequin珠寶腕表。寶格麗並推出特殊的Serpenti套房，以上海寶格麗飯店的「精選外灘套房」改裝，佔地約55坪，空間內有大型交誼廳、書房、起居室，並由43樓高度俯瞰一如靈蛇蜿蜒的黃浦江，書房內VR眼鏡更將帶人深入Serpenti歷史典故、神遊太虛。

寶格麗「Serpenti Infinito：永無止盡的蛻變旅程」已由即日起於上海「張園」園區展出，免費參觀，並至2月16日為止。

Serpenti頂級珠寶是金工、設計與寶石鑲嵌的高難度考驗。圖／BVLGARI提供
Serpenti頂級珠寶是金工、設計與寶石鑲嵌的高難度考驗。圖／BVLGARI提供
BVLGARI SERPENTI TUBOGAS系列頂級藍寶石與鑽石手環，鑲嵌5顆方形切割鑽石、24顆花式切割鑽石、38顆buff-top弧圓形切割藍寶石與密鑲鑽石，價格店洽。圖／BVLGARI提供
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BVLGARI SERPENTI系列頂級彩寶與鑽石項鍊，鑲嵌12顆紅碧璽圓珠總重約22.75克拉、14顆梨形切割坦桑石總重約17.56克拉、4顆梨形切割紅碧璽總重約0.93克拉、41顆階梯形切割鑽石E-G VVS-VS總重約2.71克拉，總重約7.65克拉的D-F IF-VVS密鑲鑽石，價格店洽。圖／BVLGARI提供
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寶格麗（BVLGARI）於上海舉辦的Serpenti Infinito特展，已由即日起展開。圖／BVLGARI提供
寶格麗（BVLGARI）於上海舉辦的Serpenti Infinito特展，已由即日起展開。圖／BVLGARI提供
藝術家Daniel Rozin與其互動式裝置藝術作品「靈蛇鱗鏡」，透過攝影鏡頭與人的即時互動、並以裝置模擬蛇的鱗片聲響，唯妙唯肖。記者釋俊哲／攝影
藝術家Daniel Rozin與其互動式裝置藝術作品「靈蛇鱗鏡」，透過攝影鏡頭與人的即時互動、並以裝置模擬蛇的鱗片聲響，唯妙唯肖。記者釋俊哲／攝影
BVLGARI SERPENTI INFINITO頂級彩寶與鑽石胸針，鑲嵌縞瑪瑙、70顆buff-top弧圓形切割紅寶石總重約4.83克拉，以及D-F IF-VVS總重約7.81克拉密鑲鑽石，價格店洽。圖／BVLGARI提供
BVLGARI SERPENTI INFINITO頂級彩寶與鑽石胸針，鑲嵌縞瑪瑙、70顆buff-top弧圓形切割紅寶石總重約4.83克拉，以及D-F IF-VVS總重約7.81克拉密鑲鑽石，價格店洽。圖／BVLGARI提供
BVLGARI Serpenti的纏繞蛇形珠寶，也帶來無限、DNA的多重想像。圖／BVLGARI提供
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寶格麗總裁Jean-Christophe Babin。圖／BVLGARI提供
寶格麗總裁Jean-Christophe Babin。圖／BVLGARI提供
中國大陸女星劉亦菲。圖／BVLGARI提供
中國大陸女星劉亦菲。圖／BVLGARI提供
中國藝術家謝文蒂與其藝術作品「春」（Spring），以分形結構為靈感，創造出兼具視覺張力與哲學性的藝術裝置。記者釋俊哲／攝影
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由土耳其藝術家Refik Anadol打造的「Infinito Ai Data Sculpture」。圖／BVLGARI提供
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寶格麗 珠寶 蛇年

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