瞄準豪宅娛樂需求！Epson QL鑽石機系列投影機奢華登場

除了印表機，Epson獨家的3LCD投影技術，也引領的現代投影科技潮流。此次參訪Epson位於長野縣安曇野市，以投影機、機械手臂事業為主的豐科事業所，除了參觀其中的VIX影像創新體驗中心，也搶先直擊了在台灣最新上市的QL系列4K超高亮度頂級家用投影機。

Epson宣布在台推出2款4K超高亮度頂級家用投影機EH-QL3000B與EH-QL7000W鑽石機，主打專為追尋極致視覺享受、高生活質感且熱愛沉浸體驗的用戶所設計，針對家庭使用的多元情境需求，推出即使在明亮空間也能有精緻的色彩與細節表現的高亮家用投影機機種，更可依距離、畫面大小，搭配不同鏡頭，完美貼合各式豪宅設計，還有自動低延遲模式與低噪音，為用戶獻上頂級的感官饗宴。

Epson獨家的3LCD雷射投影技術搭配強大的4K處理晶片，實現高飽和的彩色亮度，其中，EH-QL3000B亮度為6000 ANSI流明，EH-QL7000W則達到10,000 ANSI流明，亮度的提升使用戶無須屈就於黑暗空間，亦可享有極致4K解析度、更廣的HDR表現，提供私人空間更彈性的運用，同時享受高品質的超大畫面，最大可投1,000吋。

此外，亮度決定了HDR的廣度，支援HDR10與HLG，即使在明亮的影像中，仍可察覺微小的陰影色調變化，任何一處小細節都無法忽略。高品質影像處理晶片支援4K影像動態插補技術，能精準分析影像訊號中的特徵值，減少模糊的影像；觀看快速移動的體育賽事或玩遊戲時，圖像輪廓能夠持續維持清晰且移動流暢。

「場景Gamma值自動校正」功能，讓投影機在處理亮度和對比度時，顯著提高整體圖像的對比度；超過5,000,000：1的高對比度，搭配全新的自動對比度增強功能，進一步加強物體之間的對比等級。各種先進技術搭配下，可呈現比以往更加清晰、細膩與立體的4K高畫質圖像。