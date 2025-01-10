舞台王者郭富城台北演唱會用這款手機自拍 歌迷全入鏡

舞台王者郭富城睽違五年，終於搶在2024年底重返小巨蛋，令人驚訝的是他依舊保持完美體態與帥氣笑容，絲毫沒有半分歲月痕跡，而許久不見的他抵台後一舉一動都備受關注，尤其是這次演唱會上大動作拿起手機與現場歌迷自拍的環節，讓人不禁好奇，天王御用手機到底是哪一款！

郭富城2024台北演唱會所拿的手機就是這款，堪稱「演唱會專用機」的vivo X200旗艦系列，搭載全球首發的聯發科技天璣9400處理器及vivo V3+專業影像晶片，搭載蔡司2億APO超級長焦鏡頭，成為繼X100系列後再度震撼業界的「神機」。針對演唱會、球賽等遠距場合，X200 Pro的長焦鏡頭更帶來宛如第一排的臨場感體驗，透過30倍錄影放大倍率與自主開發的超分辨率演算法，精確增強畫面細節與輪廓，使遠處偶像彷彿近在眼前，放大也超清晰！郭富城一拿在手上也被現場不少歌迷認出就是vivo手機，此外，天王使用的這款X200 Pro配備專為舞台優化的長焦功能，智能調節舞台影調與曝光，讓對焦更加精準，錄製每一個精彩瞬間。而長焦望遠功能結合2億畫素與100X變焦能力，提供卓越的畫面重構效果，無論是景深還是細節都完美無瑕，絕對堪稱新一代演唱會神機！郭富城許久不見台灣歌迷，特意在安可橋段安排與粉絲自拍，為台灣歌迷留下2024完美句點。

天王御用款手機，vivo X200旗艦系列。圖／聯合數位文創提供

由爵士娛樂、聯合數位文創、時藝多媒體、IME台灣聯合主辦、小美工作室協辦、vivo友情贊助的「郭富城 ICONIC 世界巡迴演唱會2024台北站」圓滿落幕，期待舞台王者郭富城能再次來台與歌迷共創美好回憶。