快訊

洛杉磯野火燒不停恐成新常態？科學家分析5大關鍵原因一次看

突當媽嚇壞！吳映潔親曝婚姻現況 證實和新成員「展開新生活」

整理包／換新鈔囉！時間、規定一次看 手機一掃速查最近提領據點

舞台王者郭富城台北演唱會用這款手機自拍 歌迷全入鏡

聯合新聞網／ 聯合數位文創

舞台王者郭富城睽違五年，終於搶在2024年底重返小巨蛋，令人驚訝的是他依舊保持完美體態與帥氣笑容，絲毫沒有半分歲月痕跡，而許久不見的他抵台後一舉一動都備受關注，尤其是這次演唱會上大動作拿起手機與現場歌迷自拍的環節，讓人不禁好奇，天王御用手機到底是哪一款！

郭富城2024台北演唱會所拿的手機就是這款，堪稱「演唱會專用機」的vivo X200旗艦系列，搭載全球首發的聯發科技天璣9400處理器及vivo V3+專業影像晶片，搭載蔡司2億APO超級長焦鏡頭，成為繼X100系列後再度震撼業界的「神機」。針對演唱會、球賽等遠距場合，X200 Pro的長焦鏡頭更帶來宛如第一排的臨場感體驗，透過30倍錄影放大倍率與自主開發的超分辨率演算法，精確增強畫面細節與輪廓，使遠處偶像彷彿近在眼前，放大也超清晰！郭富城一拿在手上也被現場不少歌迷認出就是vivo手機，此外，天王使用的這款X200 Pro配備專為舞台優化的長焦功能，智能調節舞台影調與曝光，讓對焦更加精準，錄製每一個精彩瞬間。而長焦望遠功能結合2億畫素與100X變焦能力，提供卓越的畫面重構效果，無論是景深還是細節都完美無瑕，絕對堪稱新一代演唱會神機！郭富城許久不見台灣歌迷，特意在安可橋段安排與粉絲自拍，為台灣歌迷留下2024完美句點。

天王御用款手機，vivo X200旗艦系列。圖／聯合數位文創提供
天王御用款手機，vivo X200旗艦系列。圖／聯合數位文創提供

由爵士娛樂、聯合數位文創、時藝多媒體、IME台灣聯合主辦、小美工作室協辦、vivo友情贊助的「郭富城 ICONIC 世界巡迴演唱會2024台北站」圓滿落幕，期待舞台王者郭富城能再次來台與歌迷共創美好回憶。

X 演唱會 舞台 郭富城

延伸閱讀

郭富城最終場拋出大彩蛋 預告明年帶秘密武器空降！

郭富城被萬名粉絲拱脫了！無預警秀腹肌羞喊：我肥肥的

天王郭富城響應愛心 邀新北百位兒少及照服員一起嗨翻小巨蛋

郭富城台上流血原因曝光！經紀人證實受傷

相關新聞

影／偷吃梅子？花蓮卓溪熊出沒闖梅醋工坊 留排遺離去

花蓮縣卓溪鄉近來頻傳黑熊蹤影，昨天又有部落族人目擊黑熊入侵一處梅子醃漬工坊。林業及自然保育署花蓮分署派員確認，黑熊已離去...

寶格麗Serpenti特展Christophe Babin解構品牌深邃魅力

2025是農曆新年的蛇年生肖，寶格麗（BVLGARI）本周於上海舉辦了「Serpenti Infinito：永無止盡的蛻...

瞄準豪宅娛樂需求！Epson QL鑽石機系列投影機奢華登場

除了印表機，Epson獨家的3LCD投影技術，也引領的現代投影科技潮流。此次參訪Epson位於長野縣安曇野市，以投影機、...

舞台王者郭富城台北演唱會用這款手機自拍 歌迷全入鏡

舞台王者郭富城睽違五年，終於搶在2024年底重返小巨蛋，令人驚訝的是他依舊保持完美體態與帥氣笑容，絲毫沒有半分歲月痕跡，而許久不見的他抵台後一舉一動都備受關注，尤其是這次演唱會上大動作拿起手機與現場歌迷自拍的環節，讓人不禁好奇，天王御用手機到底是哪一款！

2024神回顧／Bruno Mars、劉德華等人氣巨星輪番登台！年度海外藝人演唱會TOP 10

2024年台灣可說是星光熠熠， 不僅香港四大天王中有三位、歐美流行巨星接連開唱，還有韓國超人氣偶像團體助陣！究竟誰掀起最多話題？一起來回顧吧！

2024神回顧／惹怒全網的十大品牌炎上危機

食安問題、店員不當行為、動漫IP聯名亂象...盤點2024年核爆級公關危機！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。