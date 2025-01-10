2024神回顧／惹怒全網的十大品牌炎上危機

2024年依舊是相當不平靜的一年，從各種食安問題到手搖店店員亂象，許多知名品牌出現了核爆級的公關危機，頻頻傳出爭議，瞬間遭到大批網友的撻伐，即使品牌方迅速出面滅火，也不被消費者買單，一夕之間名聲一落千丈，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點出2024年十大炎上事件，這些品牌到底該如何挽回形象呢？

NO.10 靠得住男網紅扮女裝

翻攝IG／maxibodyman

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台灣知名生理用品品牌「Kotex靠得住」，長年來台灣女性的青睞，也擁有極廣泛的受眾消費者，卻在2024年7月份的廣告，找來男性網紅「垃圾文美少年」扮成女裝，模擬女性使用衛生棉的情境，做出妖嬈誇大的動作，鏡頭不斷聚焦於底褲、臀部等部位，台詞包括「下體海嘯」、「超會吸」、「咖稱」等不雅詞語，疑似有醜化月經的暗示，大部分的網友認為，品牌找一位生理男性來推廣女性生理用用品相當不妥，無法真正同理女性在發生月經時的不適，更以戲謔的方式深化大眾對於月經的誤解。即使「Kotex靠得住」當天迅速下架該影片並發表聲明致歉，卻仍不被網友買單，紛紛揚言民眾一同抵制該品牌的商品，怒批「為何要找一個沒有子宮的人來代言，還惡意取笑女性」、「明明就不是衛生棉使用族群的人，卻來拍攝看似使用體驗的廣告」、「整個團隊沒人在乎消費者觀感，只想著要怎麼趣味化呈現，這種行銷真的是病態」、「即便是多元的性別認同社會，不代表子宮這個器官也會多元形式的出現在這些多元的人們身上」。

NO.9 清心店員拋接食材

目前位居《網路溫度計DailyView》手搖飲料網路口碑排行榜第13名的連鎖手搖飲料店清心福全，7月傳出一段爭議影片，影片中3名店員互相拋接茶凍與冰淇淋，全程嬉笑打鬧，甚至還躲進冰箱內嚇人，網友紛紛抵制撻伐，「一般打鬧沒關係，但不要玩食物，很噁」、「誰知道錄影前茶凍有沒有掉下來過，那些說沒關係的造就更多這些人」、「害群之馬...飲料業也是有很多很注重品質衛生的，就因為這些員工...抹煞了許多人的生計與努力」。

本次事件於社交平台延燒，清心福全總公司迅速針對當事店家會進行內部處分、停業，並對店員重新教育訓練，強調員工不應在工作場所拍攝影片嬉鬧，枉顧消費者權益。據了解，當事店家為清心福全台中大甲店，該店店長表示，影片中3名男店員皆為工讀生，其中2名工讀生在店資歷已達3年，店長也澄清拍攝拋接茶凍的飲料是自己要喝的，3人因為一時好玩才會拍成影片。

NO.8 八方雲集前店員爆料食安缺失

台灣人再熟悉不過的水餃、鍋貼連鎖店八方雲集，多年來是民眾三餐的熱門選擇，卻在2024年9月遭前員工出面爆料店內的10項嚴重缺失，包含越南阿姨帶著塑膠手套擠完拖把，沒洗手直接攪拌太白粉加入酸辣湯；徒手分裝五份小菜放進塑膠碟盤；包水餃、包鍋貼中途使用手機；收銀結帳還沒戴手套和口罩；店長碰錢後，徒手撥掉鍋貼焦黑部位聲稱可以繼續販售；用強力清潔劑泡抹布的鋼盆盛裝蝦子。

前員工也指出店內洗碗水很髒、僅泡少量清潔劑，內部員工使用的洗手乳非常稀釋且幾乎沒有使用，冰箱內冷凍水餃與鍋貼和生食一起存放，就連分裝給安康店的酸辣湯，塑膠袋也沒有耐熱標示，前員工表示已向八方雲集總公司反映，不過直至發文前都沒有收到後續處理及回應，忍無可忍才向食藥署及媒體投訴，不少網友紛紛直呼，「不敢吃了」、「這也太誇張了吧...」、「瘋了...我超愛喝八方雲集酸辣湯」，對此八方雲集總公司緊急出面回應，由於新店玫瑰店沒有按照總部SOP標準流程操作，已違反加盟合約，即日起終止加盟合作關係。

NO.7 藏壽司之亂

翻攝IG／dachuuu_food

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連鎖迴轉壽司店「藏壽司」過去曾與許多高人氣的動漫角色或卡通人物合作過，像是BT21、三麗鷗、柯南、卡娜赫拉等IP推出多款周邊，每次聯名都能在社群上造成極高的話題。2024年8月則與人氣席捲全亞洲的日本知名漫畫系列《吉伊卡哇（ちいかわ）》合作聯名，推出18款扭蛋，活動於8月23日開跑後便吸引了大批民眾前往朝聖，知名網紅像是那個女生Kiki、唄姬、安啾都也到場蒐集，大量的人潮卻造成極大的「藏壽司之亂」，

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查「藏壽司」8月的月熱門關鍵字，可以看到代吃、外帶、打包等亂象相關字詞，可見藏壽司雖然能透過推出知名IP的扭蛋活動獲得極高的熱度，卻同時也衍伸出多種社會亂象，經常造成各式各樣的「藏壽司之亂」。有網友趁著這股亂潮，發文提供代吃服務，依照5盤的倍數統整出精確的計費方式並保證全程錄影，除此之外，有的顧客為了想湊齊扭蛋數便狂點「濃布丁」，吃不下就打包帶走，不過這樣的外帶方式已經違反了藏壽司的用餐規定，更導致「濃布丁」的品項提早完售，讓真正想吃濃布丁的人點不到，各種亂象造成許多店家相當大的困擾。

NO.6 十盛乳源標示不清

Threads／@jefferic

Threads／@jefferic

百萬網紅紀卜心、小吳共同創辦的手搖飲料品牌「十盛熟成奶茶專賣店」自開幕以來就成為網路關注的話題，不少民眾都爭相購買品嚐，但7月遭到消費者文教基金會抽查分店時，店員不僅拒絕告知牛奶使用品牌，官網上也僅標示使用「北海道牛乳」，引發眾多消費者食安疑慮，認為品牌是在玩文字遊戲、割粉絲韭菜，有網友表示，「十盛」當時因主打是以「北海道十勝乳源」為基底打造的熟成奶茶專賣店，才引起大批民眾前往朝聖，十盛更從LOGO到廣告都使用乳牛或鮮奶瓶當作招牌形象，大量使用「北海道熟成生乳」的用詞遭網友質疑相當模稜兩可，試圖引導消費者認為店家使用的為北海道十勝鮮乳，不過現在卻被指出乳源不清。

事件爆發後，原本官網上標著「北海道牛乳」的字樣悄悄更換成「北海道配方」，並在菜單上添加上1行「熟成生乳中含奶精成分」等作為緊急滅火。該風波讓「十盛」的聲量於7月23日飆至2,554筆，在主理人小吳道歉後，又上升至3,177筆，身為十盛主理人之一的小吳在YouTube於7月27日正式公開道歉，除了表示十盛並非是自己與紀卜心完全持有，也再三強調沒有逃避或是推卸責任，讓大家失望他也感到很抱歉。

NO.5 小林製藥紅麴劇毒成分

日本小林製藥於2024年3月份傳出含有紅麴成分的保健食品，疑似造成多名消費者罹患腎臟疾病，官網截至12月22日的統計顯示，至少出現125起死亡、逾5百起住院病例，小林製藥分析，可能是紅麴原料含有非預期成分懷疑是黴菌污染。根據日媒報導，位在大阪市的公司總部3月下令小林製藥回收3款相關產品，範圍包括銷售通路及消費者，截至12月4日，回收的產品及庫存合計約有50萬件，目前存放於公司倉庫，12月26日召開毒紅麴風波相關最後一場對策本部會議。

我國衛生福利部食品藥物管理署表示，雖然台灣不曾輸入相關保健食品，不過統計2022年1月1日至2024年3月22日，我國共進口56批小林製藥公司的紅麴原料，來自2家輸入業者，分別為「三合興產業股份有限公司、大醫生技股份有限公司」，主要做成膠囊或錠狀食品，已通知廠商自主下架，辦理回收。

NO.4 雲端發票抽獎遭質疑黑箱

財政部從6月6日至9月30日舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動，共分3期，每期結束後辦理抽獎，不過卻有「4人重複中大獎」，直接帶走包括iPhone 15 Pro等大獎，遭各界質疑黑箱，國稅局第一時間回應「抽獎記者會都有律師全程見證，一切合法」，隨著移送調查局調查以外，國稅局卻突然改口「向承辦廠商提起民事訴訟，稱廠商擅自調高積極參與者中獎」，要求廠商須登報道歉，以賠償名譽，於後續新聞說明強調，承辦廠商係參酌活動目的撰寫抽獎程式，其未依一般隨機抽奬方式，而是採調高積極參與者的權數值及給予優先抽獎機會、調整系統產生亂數的區間、以該亂數與參與者的權數值比大小等方式，希望提高積極參與者的中奬率，以提升民眾對雲端發票的黏著度。

消基會也指出，政府舉辦的抽獎活動必須保持公開、公正、透明，同時呼籲日後政府機關或業界舉辦抽獎活動，應以此次活動為鑑，主動公開選號程式碼，且保留若干時間，一旦有人提出質疑，將有證可循，可有效化解爭議，更進一步建立公正、透明的形象。

NO.3 可不可店員「吐口水徒手攪珍珠」

知名連鎖手搖飲料店「可不可熟成紅茶」於7月爆出，一名女員工疑似不滿有消費者在打烊前壓線訂飲料，將口水吐在手上後放進存有白珍珠的量杯攪拌，最後倒進飲料杯中後送單，並配文，「這位客人真幸運，喝到XXX美女手抓飲料，我XX娘打烊前定（訂）的都去死。」這段影片在社群平台上曝光後，7月15日單日聲量飆升至1,289筆，除了在臉書、PTT引發輿論，新聞媒體也給予關注報導，並引發網友砲轟，「一開始沒開聲音，還不知道她有吐口水在手上，以為是用手抓珍珠，後來從頭才聽到那個聲音真是...噁」、「要不直接列出幾點後不接單，何必這樣做...，還用手去碰食物，真的是很噁心，況且做餐飲業做指甲彩繪，合理嗎？」

風波爆發後，當事女員工在社交平台上道歉，並透露公司已進行處分，自己也已經離職，不會再與可不可熟成紅茶有任何關係，而可不可熟成紅茶公司也證實該事件發生於新竹關埔分店，並指出品牌嚴格禁止此不當行為，未來將針對全台門市進行教育訓練與宣導，由於新竹關埔店（宸新商行）員工個人行為已嚴重影響品牌商譽，並嚴重違反加盟合約條款，因此勒令停業、永久終止加盟合作關係。

NO.2 采盟免稅店亂入接機

世界12強棒球賽中華隊於2024年11月24日打敗日本首奪世界冠軍，為台灣棒球史寫下歷史新頁，不少球迷於球員們回國當天到桃園機場接機，現場湧入一大群「黃衣大軍」闖入大合照搶佔中間位，讓球員、教練和副總統蕭美琴都淪為背景板，上演一場失控的「黃巾之亂」。原來采盟免稅店利用機場地理之便，員工在董事長古素琴的帶領下，亂入球員合照環節「蹭光環」，並直接發新聞稿、發臉書高調宣傳他們的自肥行為，不只造成現場相當混亂，此舉也瞬間引爆球迷怒火，灌爆臉書粉專的留言，痛批「管制區證件是這樣用的嗎」、「搞到管制區比非管制區還亂」，甚至質疑采盟「這群機場攔路虎，根本是消費蹭球員的慣犯」，雖然采盟在事件爆發後迅速發布道歉聲明，但采盟董事長在聲明中，將中華棒協說成中華職棒聯盟，被網友質疑根本毫無誠意。

NO.1 麥當勞《獵人》聯名活動

知名連鎖速食品牌麥當勞於10月攜手日本人氣動漫《獵人》（HUNTER x HUNTER），推出角色卡牌和主題撲克牌，多位網紅率先收到聯名公關品並拍攝開箱影片，其中一位擁有62.8萬粉絲的IG網紅許悅，將漫畫中的角色形容像原子小金剛和真珠美人魚；這群人的展榮則把《獵人》稱作卡通，讓許多獵人迷感到相當不尊重作品，呼籲大家別當盤子。另外，不少網友指出這種模式下集齊整套的難度極高，對於這波行銷手法紛紛不滿道，「真的超級負面的公關行為⋯送給一堆不知名的網紅就算了，那些網紅還逆向行銷」、「會因為獵人去買卡的人就是獵人粉啊，結果同樣是獵人粉的網紅沒收到，一堆根本不知道獵人是什麼鬼的網紅收到！」「被噴的原因他們開箱根本不知道角色誰是誰，開箱也很敷衍，一副我沒興趣的臉」。

該事件延燒多日，麥當勞終於在10月21日發表道歉聲明，該日的聲量飆升至104,492筆，網友們在貼文下建議麥當勞慎選宣傳對象，不過另一方面，「百萬業配王」HowHow則以一部現《獵人》「百萬輪迴貓」的劇情的短片，展示自己所收到的編號001收藏箱，獲得網友一票好評，在三小時內累積2.7萬人按讚，網友大讚「高級哏！懂的才懂」、「001 我的超人，How哥絕對有資格拿」、「業配之王果然是要001啊」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年01月01日至2024年12月22日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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