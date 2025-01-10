2024神回顧／Bruno Mars、劉德華等人氣巨星輪番登台！年度海外藝人演唱會TOP 10

嗨到停不下來！

演唱會經濟可說是近年來的熱門話題，因為在演唱會效應帶動下，不僅為音樂市場注入新活力，許多縣市的旅宿業和餐飲業更是順利迎來蓬勃發展。以高雄市為例，2024年上半年住宿與餐飲銷售額高達489億元，其中住宿收入較2020年同期激增127%，成長幅度穩居六都之冠，成為高雄觀光業迅速擺脫疫情衝擊的重要推手。

隨著全球疫情趨緩，不僅國內藝人帶來精彩演出，許多國際藝人也重返台灣舞台，熱烈回應粉絲的期待，其中不乏來自韓國、日本、歐美和港澳的大咖歌手或偶像團體。這些演唱會不僅以高水準的表演征服現場，過程中的話題與趣事更成為網友關注焦點。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查2024年網友討論度最高的十大海外藝人演唱會。你心中的最愛是否榜上有名？一起來看看吧！

No.10 Ed Sheeran 紅髮艾德

翻攝FB／寬宏藝術

繼2019年首次造訪台灣後，英國創作歌手Ed Sheeran（紅髮艾德）於2024年2月3日再度登台，以「Ed Sheeran＋－＝÷× 2024 TOUR」世界巡迴演唱會站上高雄國家體育場與歌迷見面。演唱會前夕，紅髮艾德還特地到愛河灣打卡黃色小鴨，並在Instagram分享照片，親切舉動讓粉絲直呼：「太親民了！」

這場演唱會吸引近9.4萬名歌迷到場共襄盛舉，紅髮艾德不僅演唱了〈Tides〉、〈Photograph〉、〈Thinking Out Loud〉、〈Shape of You〉和〈Bad Habits〉等多首經典名曲，還邀請「英倫情人」卡倫史考特（Calum Scott）擔任嘉賓，動人嗓音和舞台實力讓歌迷目不轉睛。當晚，紅髮艾德身穿印有「TAIWAN」字樣的黑色上衣登台，最後更用台語向觀眾致意，「高雄，多謝，謝謝」，展現對台灣的誠意與熱情。演唱會結束後，粉絲也大力讚嘆，「他四面台要顧觀眾，幾乎跑整場還唱很穩很厲害」、「推一下暖場的Calum Scott，知道他很會唱，但狀態也好到嚇到」、「現場真的厲害，全場跑來跑去還唱得很穩」。

No.9 鄭中基

翻攝FB／寬宏藝術

香港歌手鄭中基今年在台灣舉辦了台北和高雄兩站的巡迴演唱會，無論是3月的生日場還是9月告別幕前的最後一場演出，都為粉絲們留下了深刻的印象。這次巡演以「Fragments of Wonder」為主題，鄭中基首次擔任演唱會監製，斥資千萬打造華麗的舞台和聲光特效，希望能夠帶領觀眾進入一個充滿驚喜與歡樂的音樂世界。

時隔七年再度來台，鄭中基展現滿滿誠意，一連獻唱〈你眼睛背叛你的心〉、〈無賴〉、〈絕口不提愛你〉等多首經典歌曲，讓現場歌迷聽得如癡如醉。寵粉無極限的他不僅多次走下觀眾席與粉絲互動，還特別設置點歌環節，與全場觀眾一起大合唱，氣氛歡樂又感動。9月，鄭中基巡演移師高雄巨蛋，這也是他出道近30年來首度在高雄開唱，對他和歌迷來說都意義非凡。不料在演出前夕，鄭中基突然在社群平台發文將「暫別歌壇」，令粉絲震驚不已。主辦方也緊急加開視線遮蔽區座位，讓更多人得以把握見到偶像的機會。鄭中基的誠意與才華圈粉無數，許多網友也期待未來能再度看到他重返舞台，用音樂繼續書寫感動。

No.8 aespa

翻攝IG／aespa

2024年初韓國大勢女團aespa首次來台，以表演嘉賓的身份現身佳世達集團尾牙活動，引起不少討論。台灣粉絲羨慕不已，更大力敲碗希望aespa能來台開演唱會。沒想到2月就傳來好消息，確定8月於林口體育館開唱。起初僅安排8月10日一場，但5月11日首波售票瞬間秒殺，據悉售票系統湧入數萬人，所有門票在不到1分鐘內被搶購一空，展現驚人號召力。為回應粉絲的熱情，主辦方協調後宣布加開8月9日和11日兩場，aespa也成為首次來台便在林口體育館連唱三場的韓國女團。

演出當晚，aespa以26首歌曲嗨翻全場，〈DRAMA〉、〈SUPERNOVA〉和〈NEXT LEVEL〉等熱曲輪番上陣，四位成員的精緻美貌和勁歌熱舞引爆現場氣氛，將熱烈的氛圍推向高點！台灣粉絲更特別準備應援環節，用心表達對偶像的支持；不過，11日台下大合唱歌曲 卻因大走調成為意外趣事，讓台上的四名成員從滿面笑容轉變成一頭霧水，逗趣表情在各大社群上瘋傳，讓網友們紛紛笑噴，也畫下聲量高點，「Winter的表情完美詮釋尷尬的微笑」、「Giselle的表情說明一切」、「幸好第二天算是比較成功」、「現場有點尷尬，但她們反應很好」、「每個人的表情都超好笑」。雖然合唱應援環節未達到最佳效果，但aespa成員也體貼地即興合唱化解場面，展現專業風範，成功救場。

No.7 Stray Kids

翻攝FB／Stray Kids

韓國人氣男團Stray Kids第一次在台開演唱會就直接開進高雄世運主場館，成為首個在該場地開辦單獨演唱會的K-pop男團。但沒想到首次來台就遇上康芮颱風攪局，原定於11月2日的演出被迫延至3日。儘管天候不佳，8位成員仍以超高水準的表現迎接粉絲，用〈God's Menu〉、〈S-Class〉、〈MANIAC〉等34首歌曲填滿了2小時40分鐘的舞台。頂尖的實力帶來精彩絕倫的演出，不少網友直呼看完後就垂直入坑了，「演唱會真的很頂，路人粉友人看完秒入深坑」、「表演、舞台和應援都很棒」、「是近年看過最好看、最過癮的演唱會了」、「演唱會症候群走不出」。

不僅演出精彩，成員與粉絲之間的互動也令人難忘。演出期間，成員們灑水、接力合唱，並頻頻以「我愛你」拉近與台下觀眾的距離，讓粉絲們心動不已！當隊長方燦邀請全場一起合照時，FELIX還特地用中文說：「謝謝大家等我們」。此時，大螢幕突然播放台灣粉絲準備的應援影片，讓FELIX感動到流下淚水。方燦隨後比出小拇指承諾，「我們一定會再回來」，並用中文深情告白，「Stray Kids愛你們」，將全場變成淚海。

No.6 宇多田光

翻攝FB／大鴻藝術 BIGART

以無數經典名曲和獨特魅力風靡全球，日本神級歌手宇多田光出道25年後終於宣布來台開唱。消息於2月26日公布後，迅速引爆話題，台灣粉絲紛紛敲碗希望能在大場地舉辦，單日便創下2,144筆網路聲量高峰。主辦方也不負眾望，安排宇多田光於8月10日至11日在小巨蛋熱唱兩天，為苦等多年的台灣歌迷帶來難忘的現場體驗。演唱會當晚，宇多田光接連演唱多首經典名曲，包括〈First Love〉、〈Can You Keep A Secret?〉等，讓全場觀眾情不自禁站立揮舞應援，沉浸在音樂世界裡。演出過程中，宇多田光哽咽告白：「第一次在語言不通的地方開演唱會，原本很擔心，但感受到大家的心意，真的很開心。謝謝！」演唱會也在出道曲〈Automatic〉的旋律中圓滿落幕，為這場音樂盛宴注入滿滿感動。

為杜絕黃牛亂象，此次主辦單位「大鴻藝術」特別採用「實名制」與「抽票制」雙重售票機制，成為台北小巨蛋歷來首次採用此模式的演唱會。演出結束後，大鴻藝術在官方臉書專頁開放粉絲回饋，針對抽選制度、周邊預購、復活抽選等環節徵求意見，留言區幾乎一片好評，「讓黃牛什麼事都做不了就是最好的設計」、「毫無缺點，支持更多藝人使用這模式」、「雖然這次沒抽到票，但希望未來繼續採用抽選＋實名制」、「有你們這樣的主辦單位是歌迷的福氣」。

No.5 (G)-IDLE

翻攝FB／G I-DLE 여자아이들

台灣女兒舒華帶著(G)-IDLE成員回家了！韓國知名女團(G)-IDLE再度來台舉辦演唱會，從2023年的台北流行音樂中心一路升級到2024年的小巨蛋，見證了她們在台灣的迅速走紅。票價區間為800元至6,980元，不少網友雖然直呼，「這斷層票價」、「價格勸退路人粉」、「現在韓團的票價都這樣嗎？」但依舊無法阻擋粉絲的熱情。啟售當天，高達25萬人湧入購票系統，2萬張門票在5分鐘內搶購一空。為滿足歌迷需求，主辦方火速加開一場，讓更多人得以入場一睹偶像風采。

演出前夕，山陀兒颱風突襲，讓粉絲們憂心忡忡。不過主辦方最終宣布演唱會如期舉行，讓大家鬆了一口氣。當天，(G)-IDLE以熱曲〈Superlady〉拉開帷幕，隨後一連串精美創意的舞台設計和高水準的表演讓全場驚喜連連。成員們還加碼個人表演，展現多元魅力，舒華和雨琦以一襲豔紅造型壓軸登場，熱唱S.H.E.的〈Superstar〉，大秀性感舞姿，將全場氛圍推向最高潮。連續三天的演出，場場爆滿且充滿驚喜，粉絲們深感值回票價。舒華在演唱會結尾還特別向粉絲喊話，表示希望未來有機會和(G)-IDLE一起唱進大巨蛋。

No.4 IU

翻攝naver

韓國人氣歌手IU過去曾連續三年造訪台灣，包括2017年的新莊體育館、2018年的南港展覽館以及2019年的林口體育館。2024年，IU睽違四年再度來台，於4月6日和7日一連在台北大巨蛋舉辦兩場演唱會。消息一出便引發粉絲熱烈討論，大家紛紛標記親朋好友記下日期，甚至感嘆：「票一定超難搶！」，迅速帶動超過2,176筆網路聲量，創下聲量高峰。搶票日當天，售票平台瞬間湧入70萬人，充分展現IU的強大號召力。為避免黃牛猖獗，這次採用實名制認證，然而網路上仍然出現花式讓票的情況，不少粉絲為了進場不惜高價求票，甚至有人提議更改名字搶票，場面堪比「鮭魚之亂2.0」。

演唱會當天，IU以甜美且富有穿透力的嗓音搭配百變造型，為台灣粉絲獻上了一場視聽盛宴。在演出中還特別演唱了告五人的人氣歌曲〈唯一〉，深情的歌聲配合清晰的中文咬字，讓現場歌迷深受感動。而演唱會的最後一曲〈Love Poem〉更是把淚點推向高峰，這首歌曲是IU為花蓮大地震的受難者特別獻唱，而演唱結束時大螢幕也以中、英、韓三國語言向受難者家屬致以哀悼，並感謝所有參與救災及善後工作的人員，展現她的真摯情感與溫暖心意。網友們紛紛讚美IU的表現與暖心舉動，「人美心也美」、「聽完真的爆哭」、「謝謝最暖心的知恩（IU）」。

No.3 Bruno Mars 火星人

翻攝IG／bruomars

流行天王Bruno Mars（火星人布魯諾）於9月7日和8日，連續兩天在高雄世運主場館震撼開唱，這次不僅是他睽違六年後再度登台，更創下「高雄世運史上單場最高人次」紀錄。布魯諾一登場便用中文向台灣觀眾親切問候：「台灣！感謝你們前來，你們超美的，我要你們盡情搖擺享受其中」，瞬間點燃全場氣氛。為呈現完美演出，布魯諾的團隊與主辦單位攜手，將舞台、燈光和音響設備完整空運至台灣，打造頂級視聽體驗。他連唱超過15首經典名曲，其中在演唱〈Calling All My Lovelies〉時，他戲劇化地拿起電話「撩」觀眾，並突改歌詞，用中文甜喊：「寶貝，我好想你」、「寶貝，我愛上你」，瞬間引爆粉絲尖叫，也讓演唱會的聲量再創高峰。

這場音樂盛宴不僅吸引大批粉絲，更吸引多位藝人到場朝聖，其中郭書瑤的舉動卻引起爭議。當天郭書瑤穿著親手縫製的LED燈線外套出席演唱會，明亮的燈光讓她從遠處看起來宛如「人形螢光棒」，卻干擾了周圍觀眾的觀賞體驗。不少網友怒批：「覺得會被干擾⋯⋯」、「真的很敗好感」、「跟看電影一直用手機發光一樣，超級干擾」、「我可能會罵人」。雖然郭書瑤事後在Instagram限時動態上發文表示：「Sorry……我真的是Bruno Mars的狂粉」，仍無法平息部分觀眾的不滿情緒。在後續的電影宣傳活動上，她也再次公開道歉。

No.2 張學友

翻攝FB／環球音樂

「歌神」張學友睽違七年，終於帶著全新巡演《張學友60+巡迴演唱會 台北站》回到台北小巨蛋，連續兩個週末開唱六場。門票一開賣便瞬間售罄，讓許多沒搶到票的歌迷哀鴻遍野。所幸在主辦單位與經紀公司的積極協調下，演唱會再加碼，6月14日至16日增開三場，門票依舊秒殺，足見張學友的超高人氣。此次巡演，張學友以芭蕾、管弦樂和流行音樂融合，呈現一場優雅又創意的視聽盛宴，展現他獨特的藝術品味與舞台魅力。

然而，演唱會進行至第二週時，突發變故卻讓歌迷措手不及。7日晚間，主辦方超級圓頂突然在官方臉書宣布，因張學友確診呼吸道感染，依醫囑須休養，因此6月7日至9日的演唱會停辦。雖然消息震驚四座，但主辦方迅速啟動退票與補償方案，並允許未申請退票的觀眾憑原票，在2025年回到台北小巨蛋觀賞演出，才讓粉絲們放下心中大石。

6月14日，張學友重返舞台，向歌迷表達誠摯的歉意。儘管身體尚未完全恢復，他依然全力以赴，拿出最佳狀態載歌載舞，讓現場粉絲感動不已。根據主辦方透露，因場次異動申請退票的觀眾僅有78人，占三場總票數的0.1％，顯示出歌神無可取代的魅力與粉絲的堅定支持。而歌迷也紛紛透過各種渠道為張學友送上祝福，「學友哥明年見」、「只要不退票，總有一天等到張學友」、「學友我願意等你」。

No.1 劉德華

翻攝IG／andylauox

2024年，香港四大天王中又一人來台！劉德華（華仔）睽違11年，終於在台北小巨蛋舉辦演唱會，自10月31日至11月3日連開四場，讓台灣歌迷掀起搶票熱潮。許多人為圓父母追星夢全力搶票，卻不料遇上康芮颱風攪局。10月31日康芮颱風登陸，全國22縣市宣布停課；儘管主辦單位超級圓頂在前一天表示演出如期舉行，但經過台北捷運的評估後，最終在距開場僅4.5小時才宣布延期。這一突如其來的消息讓大批已到場的粉絲憤怒不已，留言怒批：「風雨炸成這樣，早該宣佈的……」、「北捷你們懂什麼！（我們）不畏風雨也要看劉德華」、「都到小巨蛋了，為何昨天不公佈」；但也有網友支持安全至上，表示理解，當日網路聲量突破25,000筆。

在眾多粉絲的呼聲下，10月31日場次順利延期至11月2日中午補場。為此，劉德華一天內連開兩場演唱會，挑戰高強度演出，讓粉絲既心疼又敬佩。所幸當日劉德華狀態大好，不僅幽默調侃自己不習慣在大中午開演唱會，也安慰粉絲道：「不用擔心 ，我們假裝是前天晚上，我們從頭再來 」，獲得在場粉絲的熱烈響應。演唱會當晚，劉德華接連獻唱30首經典曲目，包括〈愛不完〉、〈忘情水〉等，還在安可環節特別加碼唯一台語歌〈世界第一等〉。整場演出持續近三小時，無論勁歌熱舞還是情歌演繹，都讓粉絲陶醉其中。延期的風波不僅未減熱度，反而讓演唱會話題持續升溫，網路聲量飆破11萬筆，榮登2024年度海外藝人演唱會聲量冠軍。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年01月01日至2024年12月09日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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