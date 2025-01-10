收藏史博館的紅牆綠瓦 廢棄建材結合常玉、于右任重生

如何收藏史博館的紅牆綠瓦？史博館歷經5年整建完成，整建過程中廢棄不用的建材，透過設計師的巧思，結合史博館常玉、于右任的2典藏作品，重生成為當代生活中可觸摸使用的生活用品。

史博館昨天發表「RENEW—史博館建材永續應用系列商品」，將在整建過程中退役的檜木材、大理石、瓦片等舊建材，透過循環設計，結合館藏常玉《荷花》、李義弘《花東縱谷》、王南雄《瀑布》、于右任《國立歷史博物館建館記草書八聯屏》等作品，重新轉化成封存博物館記憶且充滿新意的文創產品。

史博館館長洪世佑表示，為響應聯合國及世界各國博物館所重視的永續環保議題，並迎接建館70週年，史博館特別攜手「點睛設計有限公司」及「甘溫工作室」，將閉館整修時卸下的檜木扶手、大理石及瓦片等舊建材，以「RENEW」的思維，透過專業技術及循環設計，融合史博館的典藏以及建築本體為設計元素，重新賦予歷史價值。

史博館與長期推廣永續產品的「點睛設計有限公司」合作，運用磚瓦破碎注漿再製、瓷土釉藥與瓦粉結合、大理石重整加工等專業技術，讓廢棄建築材料結合史博館館藏圖像，轉化為文創商品重獲新生。如「水波紋置物盤」重現史博館的紅牆綠瓦印象，將回收屋頂瓦片磨為瓦粉後溶入水泥，製作出「青瓦綠」、「磚牆紅」兩款作品，並演繹王南雄《瀑布》中奔流水泉產生的漣漪。