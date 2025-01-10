獨／二星主廚坐鎮！人氣中菜私廚「聚苑」低調熄燈
由米其林星級名廚簡捷明操刀的中菜私廚家宴餐廳「聚苑」，主打精緻化的中式菜餚，獲得許多政商名流的肯定，也曾入選「500盤」。但是近日聚苑傳出停業消息，GOOGLE MAP上的營業狀態，也已低調換成「永久歇業」，令粉絲們感到惋惜。
位於台北民生社區的「聚苑」自2022年夏季開幕，主打精緻化的中式菜餚。擔任店內廚藝總監的簡捷明，師承香港福臨門的行政總廚羅安，擁有60年的廚藝經驗，包括北京、上海、香港等地都曾留下料理的足跡，過去也曾獲得米其林二星的肯定，手藝獲得許多政商名流的喜愛。透過「聚苑」，簡捷明展露精湛的料理功夫，過去就曾推出「梅菜皇砂鍋花膠筒雞」、「乾煎大蝦煎麵」、「聚苑小炒皇」、「金絲鳳尾蝦」等精彩料理。在「500盤」評選活動中，聚苑也多次獲得評審青睞。
「聚苑」最初開幕時，主要提供10人的私房桌菜料理，後來在開幕一週年之際，也因應消費型態，提供約80款的單點菜色與個人套餐，方便小型團體、雙人或單人顧客用餐。但是近日聚苑的GOOGLE MAP，已經改為「永久歇業」，另外臉書粉絲頁面已遭刪除，悄悄劃下句點。
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