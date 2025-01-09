台灣元素結合法式甜點！珠寶盒法式點心坊年節禮盒迎春

迎接2025新春蛇年，致力探索台灣風土結合法式甜點的「珠寶盒法式點心坊boîte à bijoux」，獻上「豐盛之島 餅乾禮盒」、「璀璨禮盒」、「春漾禮盒」、「茶金餅乾禮盒」等多款特色禮盒，細緻呈現台灣在地元素，無論自家品嘗、朋友送禮或企業採購皆適宜。

珠寶盒法式點心坊最受歡迎的人氣伴手禮鐵盒餅乾禮盒，每一年皆有不同的主題及包裝，今年以「豐盛之島 餅乾禮盒」為年度主題，蒐羅台灣山林土地風味，選用雲林花生、嘉義梅山梅子等在地小農食材，花東原生種土肉桂、洛神花及刺蔥，以及台灣茶農出品的蒸菁綠茶、以窨花拼和工藝製成之茉莉烏龍等有機茶葉，融入10種不同餅乾中，口味多元繽紛。

禮盒內包括有濃郁純香帶有顆粒感的「花生酥餅」、香脆涮嘴的「糖霜花生米」、馥郁酸香的「梅子果醬餅乾」、粉色喜氣滋味酸甜的「洛神花酥餅」、帶有柑橘及香草清香的「刺蔥餅乾」、草本芳純氣息的「紫蘇鑽石餅乾」、台東友善栽培香料調配出異國風情的「馬薩拉脆餅」、溫潤馨香的「可可土肉桂酥餅」、茶香清新的「蒸菁綠茶葉子餅乾」，以及融合清麗花香與茶香尾韻的「茉莉烏龍酥餅」。

鐵盒設計以穿越森林、溪流的金色閃耀蜿蜒蛇型，創作獨一無二圖騰，象徵蛇年生生不息意象，透鐵燙金工藝製作，質感非凡華貴精緻，展現島嶼生機之美，新春送禮展現絕佳品味與誠摯祝福，每盒820元。

另款「璀璨禮盒」集合珠寶盒法式點心坊人氣甜點，包括採用法國百分百天然水果果泥與砂糖耗時費工熬煮製作的「法式水果軟糖盒」；苦甜迷人的「手工巧克力盒」；使用法國麵粉加入多種嚴選食材的「熱帶水果週末蛋糕」；還有「柑橘巧克力週末蛋糕」、「香草千層棒」等品項，每盒2,150元。

匯集9種口味法式經典甜點的「春漾禮盒」，內含精選法國頂級無鹽艾許奶油製作的「艾許奶油酥餅」，還有選用法芙娜70%瓜納拉巧克力造就苦甜風味的「巧克力沙布列」，以及「楓糖核桃餅乾」、「葡萄燕麥餅乾」、「布列塔尼餅乾」、「抹茶瑪德蓮」、「玫瑰瑪德蓮」，以及「咖啡達可瓦茲」、「綜合水果蛋糕」、「四季春費南雪」，展現真摯心意與法式輕奢魅力，每盒825元。