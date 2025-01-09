華為新春推智慧穿戴新品優惠 四大電商都能買
華為9日宣布，新年開春推出智慧穿戴產品好事成雙優惠，即日起至1月31日，凡購買WATCH GT 5系列智慧手表，就送WATCH FIT 3時尚方表或FreeBuds 6i頂規降噪耳機，購買WATCH FIT 3系列，即贈Band 9 輕巧智慧手環。另外HUAWEI WATCH Ultimate及WATCH GT 5 Pro，即日起開放下載「高爾夫球場地圖」功能，提供球場果嶺、球道、沙坑和水池視圖，讓消費者每次揮桿都更有效率、揮出精彩好成績。
華為表示，HUAWEI WATCH GT 5全系列，支援百餘種運動模式，跑騎功能全面提升，提供更準確的定位、更科學的跑步分析、更便捷的騎行體驗，時尚運動全能，兼容iOS與Android系統，其中HUAWEI WATCH GT 5 Pro更是成為潛水、高爾夫運動愛好者的首選穿戴智慧手錶。
HUAWEI WATCH FIT系列為華為最輕薄的智慧方錶，擁有1.82吋大螢幕，更搭載體徵監測技術，同時擁有10天強勁續航力，兼容支援iOS與Android系統，使用方便不受限
華為新年開春推好事成雙優惠，包含WATCH GT 5系列、WATCH FIT 3系列，即日起至1月31日，可至華為全通路包含燦坤（2430）、順發（6154）、全國電子（6281）、創Q Space品牌櫃及四大電商（PChome24h購物／momo購物網／YAHOO!購物中心／蝦皮購物）購買，贈送好禮數量有限，送完為止。
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