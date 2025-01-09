一餐3萬元…日本70萬網紅主廚首度來台掀旋風 位置幾乎訂光光

初魚餐飲集團旗下的「初魚 鮨」，本季邀請福岡壽司名店「照壽司」兼餐飲網紅渡邊貴義登台，限時3天於台北、台中、高雄打造客座餐會，不僅可以享受日本職人的精湛手藝，也可感受到渡邊貴義別具特色的「劇場型壽司」。儘管每人要價28,800元，但幾乎已經全部售盡，僅高雄場剩零星席次還有機會。

自1964年創立的「照壽司」，位於日本福岡縣北九州市，在當地具有一定名氣。第三代店主渡邊貴義在2005年接手之後，展開一連串的革新，不僅將傳統的壽司吧台改造成「壽司劇場」，並將戲劇化的表演融入壽司製作過程，例如使用長達70公分的刀具處理食材、模仿歌舞伎動作遞送壽司，同時渡邊貴義也以米老鼠為靈感，固定別上巨大的蝴蝶領結，成為另類的招牌特色。

充滿戲劇張力的用餐過程，加上渡邊貴義本身的個人魅力，讓照壽司在社群平台快速打響名號，令渡邊貴義在IG坐擁70萬名粉絲追蹤，甚至登上紐約時報等媒體，成為知名網紅主廚。渡邊貴義也持續推廣照壽司以及九州的美食文化，並透過海外快閃、文化推廣等活動，讓世界更多民眾認識九州，因此成為北九州觀光大使。

本次渡邊貴義首度登台，將「劇場型壽司」帶到與「初魚 鮨」共同打造的餐會上，呈現多道照壽司的招牌料理。其中包括使用被稱為「夢幻之魚」的「九繪魚」，取其魚骨提取鮮味、熬製而成的濃縮高湯所打造的「九繪鍋」，呈現濃郁且深層的海洋鮮味。另外還有選用重量超過600g的黑鮑，經過6小時以上的細火慢蒸而成的「蒸鮑魚」；以及極具特色的招牌料理「鰻魚漢堡」。全套套餐亦包含初魚 鮨所推出的多款料理，還可吃到夏多布里昂炸三明治、松葉蟹 蟹味噌涮涮鍋等料理，以及11款的握壽司，共計20道式。