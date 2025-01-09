為台灣打造！ 百樂門12年原酒、吉拉雪莉12年禮盒登場

榮登「2024全球最受讚譽威士忌50大排行榜（The World's Most Admired Whiskies）」的百樂門單一麥芽威士忌，為即將到來的農曆春節，獻上台灣獨家販售的「百樂門12年新春鴻運威士忌酒壺禮盒」。連續4年穩坐英國銷售之冠寶座的吉拉酒廠，也推出特別為台灣消費者量身打造的「吉拉雪莉12年吉LUCKY禮盒」，祝願全台威咖蛇年「吉LUCKY」。

百樂門酒廠位於蘇格蘭北部海岸，至今已有超過120年歷史，採用全手工製作，忠實呈現傳統蘇格蘭斯佩賽產區的「質感老派風格」，淡淡的煙燻底蘊，讓醇厚甜馥的威士忌增添高雅。

百樂門12年單一麥芽威士忌原酒是百樂門酒廠對台灣市場重視的象徵，以59.1%高酒精濃度的原酒裝瓶，是考慮到台灣品飲烈酒時習慣加冰塊飲用，高酒精濃度會隨著冰塊融化，漸漸釋放香氣，讓威士忌風味層次變化更加多元。「百樂門12年新春鴻運威士忌酒壺禮盒」以獨獻台灣的百樂門12年單一麥芽威士忌原酒為主角，酒瓶旁的吸睛小物是印有品牌Logo的不鏽鋼隨身酒壺與杯組，意喻散播好運、分享福氣，全台限量一千組。

創建於1810年的吉拉酒廠，位於蘇格蘭西海岸外的內赫布里底群島中的吉拉島，是蘇格蘭最遙遠神秘的島嶼。台灣總代理尚格酒業董事長奚大寧表示：「吉拉從一度荒廢的蕞爾小島酒廠，到連續4年英國銷售No.1的單一麥芽蘇格蘭威士忌品牌，最可貴的就是吉拉不止步當下成就，持續以淬釀不凡精神，挑戰世界威士忌舞台。」

專為台灣消費者打造的「吉拉雪莉12年」，除在台創造銷售奇蹟，現也風靡歐洲、亞洲市場。今年的「吉拉雪莉12年吉LUCKY禮盒」，附有「吉LUCKY威杯」乙只，起初於美國波本橡木桶中熟成，而後轉往來自雪莉酒原鄉西班牙赫雷斯（Jerez）地區頂級Oloroso雪莉桶中窖藏後裝瓶。入口時可以感受到濃厚溫暖的熱帶水果氣息，融匯著浸泡過雪莉酒的葡萄乾，是吉拉酒廠特定為台灣消費者打造的作品。

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