施華洛世奇水晶閃亮招財 紅色緞帶蝴蝶結髮飾喜氣時髦
在奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）慶祝130周年的2025年，品牌以充滿節慶氛圍的色彩重新演繹經典作品Swan系列，以及以生肖蛇為靈感的The Snake系列新作。法國亞歷山卓（Alexandre de Paris，簡稱ADP）髮飾亦針對蛇年推出紅金色調喜氣又招財的小龍賜福、花開富貴新作。
施華洛世奇的全新Swan系列，採用混合材質與對比色彩，以頸項交織成心形圖案的雙成對的和諧形象歡慶圓滿，例如金銀雙色天鵝吊墜和黑白雙色珍珠手鍊。金色調、玫瑰金色調和銀色調的蛇系列吊墜、手鍊、耳環和胸針，則以盤繞、扭轉的優雅姿態守護珍貴寶藏，亦可選擇以華麗水晶打造的紅色Matrix腕表迎接新春。裝飾擺件系列除了俏皮可愛的生肖動物蛇，更迎來全新財神與招財貓，為2025呼喚財富。
法國亞歷山卓髮飾的設計結合受歡迎、幸福喜氣的紅色，和華貴燦爛的金色，並以施華洛世奇水晶、珍珠綴飾，搭配Q版的蛇年造型，或用巧妙層疊、富麗大氣如牡丹花樣式，以及寓意圓滿、團圓的圓形髮飾來應景；此外，流行必備的緞帶蝴蝶結髮飾也用搶眼的正紅設計來呼應，讓春節裝扮豔冠群芳之外也增添滿滿的歡樂氛圍。
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