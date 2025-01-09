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施華洛世奇水晶閃亮招財 紅色緞帶蝴蝶結髮飾喜氣時髦

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Swarovski Snake項鍊，6,500元。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Snake項鍊，6,500元。圖／施華洛世奇提供

在奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）慶祝130周年的2025年，品牌以充滿節慶氛圍的色彩重新演繹經典作品Swan系列，以及以生肖蛇為靈感的The Snake系列新作。法國亞歷山卓（Alexandre de Paris，簡稱ADP）髮飾亦針對蛇年推出紅金色調喜氣又招財的小龍賜福、花開富貴新作。

施華洛世奇的全新Swan系列，採用混合材質與對比色彩，以頸項交織成心形圖案的雙成對的和諧形象歡慶圓滿，例如金銀雙色天鵝吊墜和黑白雙色珍珠手鍊。金色調、玫瑰金色調和銀色調的蛇系列吊墜、手鍊、耳環和胸針，則以盤繞、扭轉的優雅姿態守護珍貴寶藏，亦可選擇以華麗水晶打造的紅色Matrix腕表迎接新春。裝飾擺件系列除了俏皮可愛的生肖動物蛇，更迎來全新財神與招財貓，為2025呼喚財富。

法國亞歷山卓髮飾的設計結合受歡迎、幸福喜氣的紅色，和華貴燦爛的金色，並以施華洛世奇水晶、珍珠綴飾，搭配Q版的蛇年造型，或用巧妙層疊、富麗大氣如牡丹花樣式，以及寓意圓滿、團圓的圓形髮飾來應景；此外，流行必備的緞帶蝴蝶結髮飾也用搶眼的正紅設計來呼應，讓春節裝扮豔冠群芳之外也增添滿滿的歡樂氛圍。

Swarovski Matrix手表，15,000元。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Matrix手表，15,000元。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Swan項鍊，6,300元。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Swan項鍊，6,300元。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Swan手鍊，6,500元。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Swan手鍊，6,500元。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Snake項鍊，6,500元。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Snake項鍊，6,500元。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Snake手鍊，6,500元。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Snake手鍊，6,500元。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Asian Symbols 招財貓擺件，10,000元。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Asian Symbols 招財貓擺件，10,000元。圖／施華洛世奇提供
Alexandre de Paris珍珠綵結髮箍，4,300元。圖／台灣八木通提供
Alexandre de Paris珍珠綵結髮箍，4,300元。圖／台灣八木通提供
Alexandre de Paris花開富貴仕女夾紅色款，12,800元。圖／台灣八木通提供
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Swarovski Asian Symbols 財神擺件，25,000元。圖／施華洛世奇提供
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Swarovski Swan項鍊，6,300元。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Swan項鍊，6,300元。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Snake套組，11,000元。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Snake套組，11,000元。圖／施華洛世奇提供
Alexandre de Paris綢緞綁帶荷葉髮束，9,200元。圖／台灣八木通提供
Alexandre de Paris綢緞綁帶荷葉髮束，9,200元。圖／台灣八木通提供
Alexandre de Paris珍珠綵結小抓夾，5,900元。圖／台灣八木通提供
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Alexandre de Paris小龍女豆扣夾右向款，3,800元。圖／台灣八木通提供
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水晶 珍珠 蛇年

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