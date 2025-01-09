限量10萬張！全家便利商店「金賀鴨」推好運呱呱卡　還有超萌「唐老鴨捏捏球」滿額加價購

迎接農曆新年，全家便利商店與迪士尼合作，結合奪下全球虛擬人物富豪榜冠軍、唐老鴨系列中最有錢的角色「史高治叔叔」，推出「全家金賀鴨」三大主題活動，包含中獎率100%的新春好運呱呱卡、捏出好運氣的唐老鴨系列捏捏球，以及福氣滿滿的金飯糰換新裝等。此外，「全家」也同步推出一系列全通路獨家的實用軟萌好物，包含日本療癒角色「胡子碰碰」、超人氣肖像「蠟筆小新」等。

過年輕鬆討喜氣，實現中獎小確幸，即日起「全家」限量推出「新春好運呱呱卡」，每張售價200元，內含「200元禮物卡」，還能獲得加碼的「全家」購物金，保證100%中獎，最高有機會刮中1,488元購物金。好運呱呱卡設計以多金鴨「史高治叔叔」懷裡抱著厚厚一疊鈔票，搭配金幣點綴，象徵新的一年能夠像史高治叔叔一樣財運滾滾來。限量10萬張，售完為止。

新年就要為自己添購開運小物，「全家」與迪士尼合作，推出超萌唐老鴨系列捏捏球，共有6款角色，除了有經典角色的唐老鴨與黛西鴨，更有象徵財運的多金鴨「史高治叔叔」，以及唐老鴨的3個可愛姪子，每一款都萌翻，即日起至2月4日購買全店指定商品單筆消費滿168元就能加價49元入手一個，款式隨機出貨，數量有限，售完為止。

「全家」金飯糰、搖搖茶吧也紛紛換上展現新氣象的新裝，以多金鴨「史高治叔叔」為主角設計，躍上金飯糰包裝，共推出6種款式，包含經典的肉鬆、鮪魚飯糰；搖搖茶吧杯子則是以象徵福氣的紅色為底色，搭配可愛的唐老鴨家族，左手一顆金飯糰，右手一杯搖搖茶吧，在新的一年咬住財氣，喝出金運。

除了財運滿滿的「全家金賀鴨」活動，「全家」也同步推出一系列全通路獨家限量軟萌商品，首推來自日本人氣插畫家金澤信的角色「OHIGE no PON胡子碰碰」，化身為多款實用又可愛的周邊好物，包含「胡子碰碰造型馬克杯沖調組」限時優惠價439元，「胡子碰碰造型夜燈組」限時優惠價990元，「胡子碰碰造型迴力車」限時優惠價149元，柔軟又實用的「胡子碰碰絨毛提袋」限時優惠價249元。還有「胡子碰碰瓶蓋公仔」，除了幫飲品增添可愛氛圍，也可做為辦公桌上裝飾的療癒小物，即日起至2月4日購買指定20元（含）以上飲料冰品任2件，即可以49元加購一個（款式隨機出貨）。

「全家」還推出多款肖像與品牌聯名商品，包含深受大小朋友喜愛的蠟筆小新系列商品也萌趣登場，其中「蠟筆小新糖果機」共有小新、小白、鱷魚阿山先生等4款造型，壓下按鈕糖果就會掉出來，吃完糖果還能當儲物盒，每款售價159元；「蠟筆小新日式鐵板炒麵」限時優惠價499元，外盒以小新炒鐵板麵作設計，還隨機附贈角色貼紙。

不僅如此，「全家」更推出可口可樂北極熊變裝禮盒，北極熊可換上「全家」制服，手拿Fami!ce霜淇淋，購買可口可樂指定35元系列任2瓶加249元即可獲得；「農心超巨辛杯麵分享組」外層是保冷袋，內含6杯辛拉麵杯麵，既實用又吸睛，限時優惠價439元；可愛的「歐拉夫陶瓷杯」隨杯附贈巧克力沖泡飲，限時優惠價439元。

上述各項獨家商品數量有限，售完為止。