柯佳嬿、李沐、詹懷雲首選「這些NB鞋款」 示範春節時髦走跳

春節假期想要暢快走跳，更需要一雙有型好走的鞋款，New Balance今日邀請金鐘視后柯佳嬿、新生代演員李沐與詹懷雲，分別穿上具未來感的WRPD Runner和復古經典的740鞋履，示範新春時髦穿搭。

柯佳嬿穿WRPD Runner系列：「可拉長腿部線條、膨彈可愛」

柯佳嬿選擇簡約時髦的WRPD Runner奶油白搭配SDS系列沙色拼接連帽外套與工裝裙，展現低調摩登的都會風格。柯佳嬿說「WRPD Runner系列是我近期的心頭好，雲朵外型非常修飾腿型，可以拉長腿部線條又非常膨彈可愛，舒適又能貼合腳掌，能減輕拍戲一天下來的疲累感，我非常推薦身邊親友可以購入。」

柯佳嬿穿上簡約時髦的WRPD Runner奶油白。圖／New Balance提供

李沐穿740月光白：「顏色百搭、走再久都不累」

李沐以New Balance 740月光白搭配MET24羽絨背心與SDS系列新年限定酒紅色半開襟上衣，散發青春活力與節慶氛圍。李沐談到「New Balance鞋款跟服飾一直是我鞋櫃的常備夥伴，今天腳上的740兼具現代流行元素，顏色也很百搭，更不用說腳感很舒適，適合走春拜年，走再久都不會累。」

李沐穿上740系列月光白。圖／New Balance提供

詹懷雲穿740夜幕黑：「外型帥氣、休閒正裝都適合」

詹懷雲穿上T-shirt與襯衫作打底，疊穿SDS系列雙面穿抽繩休閒外套配上New Balance 740夜幕黑，展現帥氣有型的Z世代時尚態度。他說「我日常就蠻喜歡740系列，因為它是跑鞋，穿起來非常輕盈、舒適，而且外型帥氣，不管是休閒打扮或是正裝都很合適。之後如果有機會，我想要嘗試以740跑鞋搭配火影忍者的打扮，感覺超搭、超帥，功力更強！」

詹懷雲穿上740系列夜幕黑。圖／New Balance提供

關於WRPD Runner與740系列

New Balance以WRPD Runner與740系列作為新春人氣限定鞋款，WRPD Runner主打未來感十足的極簡設計，輕量化的支撐結構與貼合舒適的腳感，推出摩卡棕、橄欖綠、奶油白、芝麻灰等多色選擇。

740系列則以經典千禧年代跑鞋為藍本，將復古魅力與現代潮流融合，搭載舒適緩震性能並推出森林綠、夜幕黑、月光白、夕陽杏四色選擇，滿足日常搭配需求的同時，也可以穿出Y2K混搭風潮。