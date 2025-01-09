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年前大掃除、辦年貨 全聯清潔用品買1送1 大潤發限時滿2千送9折抵用券
全聯祭出新春檔期「全年大發迎新年」陪你省荷包，1月11日至1月26日每週六、日，和1月27日小年夜共7天，使用PX Pay或全支付全額支付，單筆消費每滿1,000元共贈800限時福利點；搭配指定銀行信用卡，單筆消費達1,200元，限量再加贈360福利點。不只超過200款禮盒挑戰市場最低價、年貨大街指定品8折起等優惠外，全聯也特別針對全店日用品加碼，活動期間日用品單筆每滿1,000元，即可現折100元，搭配PX Pay/全支付滿額最高回饋達16.3%；功能性保健食品單筆每滿888元，也享現折100元，同享16.3%回饋。
針對年前大掃除需求，全聯日用品單筆滿千現折百元，1月16日前眾多商品買1送1，首推廚房清潔必備法寶，「魔術靈廚房清潔劑-橘油潔淨」單瓶79元，2瓶特價139元；萬用清潔劑
「加倍潔過碳酸鈉去污粉」，每包129元，買1送1，平均每包64.5元。新春大掃除也要有粉嫩好心情，百利推出全聯獨家新春限定色，「百利櫻花系乳膠手套-大/中」每雙79元，任2件130元，平均每件只要65元。
而大潤發則是推出新年全館優惠，1月11、12、18、19，以及1月23～27日，限時單筆滿2,000元就送9折現金抵用券，單筆消費最高回饋5,000元現金抵用券。年前換新鍋，買廚房鍋具刷聯名卡最省，1月16日前到大潤發購買炒鍋/湯鍋/平底鍋/壓力鍋，刷聯名卡單筆滿1,088元，就送50元發幣回饋，每卡最高上限100發幣，全台限量9萬發幣。還有超萌比得兔與V&A博物館聯名寢具系列，以及超人氣IP吉伊卡哇、庫洛米單人床包枕套2件組，每組只要799元CP值超高。另外，保暖新品石墨烯遠紅外線能量被特價1,999元、發熱纖維續熱羊毛被特價799元，為寒流做好準備。
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