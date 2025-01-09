快訊

夫妻檔行員淪詐團內鬼 這家銀行恐吃千萬元大罰單

獨自巡艙的美麗空姐…為何乘客沒人理她？同事曝驚人真相

饗饗疑食物中毒案再擴大 2日累計逾千人用餐「就醫增至53人」

聽新聞
0:00 / 0:00

肯德基「紫芋金來金沙雞」只賣42天！ 留言抽新年小物「招財金雞桶」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
肯德基新推出「紫芋金來金沙雞」。圖／肯德基提供
肯德基新推出「紫芋金來金沙雞」。圖／肯德基提供

新春到來，肯德基以年菜「芋泥酥鴨」為靈感，限時推出新品「紫芋金來金沙雞」，另外參與官方社群活動，還有機會獲得「招財金雞桶」、「紫芋金來金沙雞XL全明星餐」等不同贈禮。

全新創意呈現的新品「紫芋金來金沙雞」，以招牌咔啦脆雞為基底，裹覆特製的鹹香金沙醬，最後再淋上以大甲芋頭研磨而成的芋泥，帶來豐富的口感與滋味，並象徵雙金閃耀、芋見幸福之吉祥寓意，限時於1月14日至2月24日期間供應，單點1塊78元、2塊138元，另有多種套餐組合方案。

為增添新春樂趣，即日起於肯德基官方FB指定貼文下留言，就有機會抽中只送不賣的「招財金雞桶」，模樣可愛又具吉祥意象，可以化身新年最佳招財小物。另外1月14日至2月24日期間，官方line也推出抽獎活動，有機會獲得中「紫芋金來金沙雞XL全明星餐」、「紫芋金來金沙雞99元嘗鮮券」等不同贈禮，每人每日都有一次抽獎機會。

1月14日至2月10日期間，肯德基推出「蛋撻熟客卡」，一套5張「原味蛋撻禮盒券」，可分次兌換原味蛋撻禮盒，每套990元，平均每盒198元（原價247元）。持券兌換還能免費再獲得「Biscoff®焦糖脆餅蛋撻」1顆。

參與社群任務，有機會獲得2025新春限定「招財金雞桶」。圖／肯德基提供
參與社群任務，有機會獲得2025新春限定「招財金雞桶」。圖／肯德基提供

禮盒 肯德基

延伸閱讀

買炸雞送蛋撻！肯德基「隱藏版優惠碼」快收 「咔啦脆雞+蛋撻」只要69、「7塊雞+10個蛋塔」最高省404

肯德基新品驚見乾燥劑害客疑吃下肚 業者揭一舉動出包

肯德基是信仰！印度遍地「某FC」 日攝影師笑：快湊齊A到Z

肯德基「薄皮嫩雞」這裡點得到！鐵粉要吃爆　數位未來店攜「全新3項數位服務」華麗回歸

相關新聞

為台灣打造！百樂門12年原酒、吉拉雪莉12年禮盒登場

榮登「2024全球最受讚譽威士忌50大排行榜（The World's Most Admired Whiskies）」的百...

施華洛世奇水晶閃亮招財 紅色緞帶蝴蝶結髮飾喜氣時髦

在奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）慶祝130周年的2025年，品牌以充滿節慶氛圍的色彩重新演繹經典作品Sw...

限量10萬張！全家便利商店「金賀鴨」推好運呱呱卡　還有超萌「唐老鴨捏捏球」滿額加價購

迎接農曆新年，全家便利商店與迪士尼合作，結合奪下全球虛擬人物富豪榜冠軍、唐老鴨系列中最有錢的角色「史高治叔叔」，推出「全...

柯佳嬿、李沐、詹懷雲首選「這些NB鞋款」 示範春節時髦走跳

春節假期想要暢快走跳，更需要一雙有型好走的鞋款， New Balance今日邀請金鐘視后柯佳嬿、新生代演員李沐與詹懷雲，...

年前大掃除、辦年貨 全聯清潔用品買1送1 大潤發限時滿2千送9折抵用券

全聯祭出新春檔期「全年大發迎新年」陪你省荷包，1月11日至1月26日每週六、日，和1月27日小年夜共7天，使用PX Pa...

肯德基「紫芋金來金沙雞」只賣42天！ 留言抽新年小物「招財金雞桶」

新春到來，肯德基以年菜「芋泥酥鴨」為靈感，限時推出新品「紫芋金來金沙雞」，另外參與官方社群活動，還有機會獲得「招財金雞桶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。