肯德基「紫芋金來金沙雞」只賣42天！ 留言抽新年小物「招財金雞桶」

新春到來，肯德基以年菜「芋泥酥鴨」為靈感，限時推出新品「紫芋金來金沙雞」，另外參與官方社群活動，還有機會獲得「招財金雞桶」、「紫芋金來金沙雞XL全明星餐」等不同贈禮。

全新創意呈現的新品「紫芋金來金沙雞」，以招牌咔啦脆雞為基底，裹覆特製的鹹香金沙醬，最後再淋上以大甲芋頭研磨而成的芋泥，帶來豐富的口感與滋味，並象徵雙金閃耀、芋見幸福之吉祥寓意，限時於1月14日至2月24日期間供應，單點1塊78元、2塊138元，另有多種套餐組合方案。

為增添新春樂趣，即日起於肯德基官方FB指定貼文下留言，就有機會抽中只送不賣的「招財金雞桶」，模樣可愛又具吉祥意象，可以化身新年最佳招財小物。另外1月14日至2月24日期間，官方line也推出抽獎活動，有機會獲得中「紫芋金來金沙雞XL全明星餐」、「紫芋金來金沙雞99元嘗鮮券」等不同贈禮，每人每日都有一次抽獎機會。