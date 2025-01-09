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帶著色彩去旅行 RIMOWA與藝術家Ptolemy Mann合作限量行李箱

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
RIMOWA與英國藝術家Ptolemy Mann攜手合作，推出全新限量版RIMOWA Essential Cabin Threshold行李箱。圖／RIMOWA提供
RIMOWA與英國藝術家Ptolemy Mann攜手合作，推出全新限量版RIMOWA Essential Cabin Threshold行李箱。圖／RIMOWA提供

德國品牌RIMOWA與英國藝術家Ptolemy Mann攜手合作，推出全新限量版RIMOWA Essential Cabin Threshold行李箱，這款限量版行李箱融合了Mann的經典作品「Threshold」，採用全新季節性色調Nautical海軍藍色，這是一種優雅的深夜藍色，也是RIMOWA在其Essential系列季節色中，持續將色彩藝術與工藝美學的結合之作。

Ptolemy Mann以鮮明的色彩漸變和幾何形式為特點，融合了建築美學和現代抽象藝術，她早期的藝術作品是手工染色和編織的畫布，通過線條和顏料之間的情感互動來定義。隨後她創造出了標誌性的線條畫「Thread Paintings」，透過富有表現力的筆觸展示了她的抽象表現主義風格。RIMOWA將的Ptolemy Mann藝術作品應用到RIMOWA Essential Cabin Nautical的聚碳酸酯材質的外殼上，這款限量行李箱，僅發行1000件編號作品，享有品牌的終身保固服務。

這款設計運用了複雜的墨水分層技法，模擬了Ptolemy Mann的原畫作的紋理和筆觸。外殼的部分區域保持無印刷，使帶有聚碳酸酯材質的溝槽增加深度，並打造出一種立體視覺效果，向她的紡織藝術風格致敬。此外，Ptolemy Mann的藝術線條延伸至行李箱的內部，在行李箱內部，標誌性筆觸印在RIMOWA Flex Divider活動式隔板上。

即日起，限量版RIMOWA Essential Cabin Threshold（售價48,800元）及RIMOWA Essential Cabin Nautical海軍藍色 (售價30,500元)、RIMOWA Essential Check-In L Nautical 海軍藍色(售價38,200元)、RIMOWA Essential Trunk Plus Nautical海軍藍色(售價48,400元)，於全台RIMOWA專門店限量預購。

Ptolemy Mann藝術作品除了應用在RIMOWA聚碳酸酯材質的行李箱外殼上，也呈現在行李箱內部的活動式隔板。圖／RIMOWA提供
Ptolemy Mann藝術作品除了應用在RIMOWA聚碳酸酯材質的行李箱外殼上，也呈現在行李箱內部的活動式隔板。圖／RIMOWA提供
全新限量版RIMOWA Essential Cabin Threshold行李箱，僅發行1000件編號作品。圖／RIMOWA提供
全新限量版RIMOWA Essential Cabin Threshold行李箱，僅發行1000件編號作品。圖／RIMOWA提供
RIMOWA在Essential系列季節色中，採用全新季節性色調Nautical海軍藍色。圖／RIMOWA提供
RIMOWA在Essential系列季節色中，採用全新季節性色調Nautical海軍藍色。圖／RIMOWA提供

售價 行李箱

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