香奈兒1號紅色山茶花系列凝霜與限量組 嶄新能量迎新春

香奈兒（CHANEL）針對輕熟女性在意的初老現象推出的香奈兒1號紅色山茶花系列，迎來全新全新香奈兒1號紅色山茶花活能凝霜、按摩板及雙效組，以嶄新的質地和更完整的細節呵護，使紅色山茶花系列的保養程序更完整。

香奈兒研究團隊在法國西南部戈雅克（Gaujacq）的戶外實驗室中曾針對全球各式各樣的山茶花進行研究，並發現其中一種品種的紅色山茶花，為堅韌不拔的長壽之花，可存活逾200年。香奈兒研究團隊運用先進三階段萃取程序，成功汲取紅色山茶花的賦活能量：先以冷壓碎解工法處理花瓣，接著透過水融合技術釋放抗老和活能成分，最終再對所得液體進行純化，運用於「香奈兒1號紅色山茶花系列」的保養品中。