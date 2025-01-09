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香奈兒1號紅色山茶花系列凝霜與限量組 嶄新能量迎新春
香奈兒（CHANEL）針對輕熟女性在意的初老現象推出的香奈兒1號紅色山茶花系列，迎來全新全新香奈兒1號紅色山茶花活能凝霜、按摩板及雙效組，以嶄新的質地和更完整的細節呵護，使紅色山茶花系列的保養程序更完整。
香奈兒研究團隊在法國西南部戈雅克（Gaujacq）的戶外實驗室中曾針對全球各式各樣的山茶花進行研究，並發現其中一種品種的紅色山茶花，為堅韌不拔的長壽之花，可存活逾200年。香奈兒研究團隊運用先進三階段萃取程序，成功汲取紅色山茶花的賦活能量：先以冷壓碎解工法處理花瓣，接著透過水融合技術釋放抗老和活能成分，最終再對所得液體進行純化，運用於「香奈兒1號紅色山茶花系列」的保養品中。
全新上市的「香奈兒1號紅色山茶花活能凝霜」，富含紅色山茶花萃取和山茶花神經醯胺，質地柔滑輕盈。限量推出的「香奈兒1號紅色山茶花活能雙效組」由15ml的亮眼萃和30ml精萃組成，並珍藏於優雅的紅色隨身收納盒之中，能提供如影隨形的細心呵護。同時上市的全新按摩配件則為專為「香奈兒1號紅色山茶花」保養程序打造，可按照香奈兒專家針對肌膚毛孔、彈性、紋路與光澤度四大面向研發專屬設計和一系列按摩手法運用，而且按摩版材質延續該系列的永續精神，85%以上由生物基材料製成，包括源自FSC認證供應鏈網路的山茶花種子外殼和木屑副產物。束口收納袋亦由經GOTS認證之有機棉製成。
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