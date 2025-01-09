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DONKI草莓季夢幻登場 「雙店慶周年」限時多款商品買1送1
DON DON DONKI草莓季搶先開跑，滿滿的日本直送新鮮草莓、草莓點心、草莓巧克力、草莓奶茶一次送上，邀請民眾一同享受初春「莓」好時光。除了鮮紅飽滿的日本熊本縣熊紅草莓，滿足春節送禮需求，同步送上各式當季水果禮盒，包括香氣滿滿的日本麝香葡萄、蜜柑、哈密瓜與蜜富士蘋果禮盒一次買齊。
歡慶DON DON DONKI西門及忠孝新生店滿周年，即日起至1月12日於西門、忠孝新生店店鋪內指定時間、區域或尋找到活動關主，持週年慶手拿板拍照打卡上傳至DON DON DONKI官方臉書貼文，即可抽刮刮樂乙張，最高可享消費6.5折（人人有獎，1人限參加乙次）。
同步推出多款商品周年慶歡樂價，Glico乳酸夾心餅乾系列買1送1，優惠價2件79元，星之卡比沐浴球系列優惠價99元，哈密瓜與麝香葡萄禮盒優惠價999元；限時1月11、12日加碼推出日本青森富士100%蘋果汁1000ml優惠價169元，DONPEN沐浴球買1送1，優惠價2件180元，日本製大麥若葉粉末30包入，買1送1，優惠價2件399元。
另外還有多款日式甜點禮盒，像是京之四季彩煎餅禮盒、北海道餅乾禮盒、大阪香蕉蛋糕禮盒、大阪起司條蛋糕禮盒，免出國到DONKI一次選購年節好禮最方便。DONKI也引進近期討論度很高的日本人氣拉麵店推出的拉麵包，阿夫利柚子鹽拉麵、日本銀座「篝」雞白湯拉麵，還有鬼金棒-辣麻味噌拉麵，清爽、濃郁、香辣一次送上，在家隨時都可以享受道地日本拉麵。
春節想要為居家擺設增添好運，三麗鷗人氣角色人魚漢頓、卡娜赫拉招財公仔，還有日本新年必備的越後鏡餅、天然御守石為你祈福，帶來滿滿祝福與儀式感，一起共度最可愛又福氣的農曆新年。
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