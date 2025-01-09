MIKIMOTO生肖胸針迎來全新金蛇白蛇 如意結新作金圓滿

每一次全新的一年到來之際，MIKIMOTO皆會推出生肖主題胸針，以磨人的大和美學和精湛的珠寶工藝詮釋當年的生肖，向來深受收藏家喜愛。隨著2025乙巳金蛇年的到來，MIKIMOTO以靈動蛇形設計結合光澤圓潤的Akoya珍珠，精心創作了兩款別具巧思的生肖胸針，同時更以吉祥喜氣的金黃色南洋珍珠打造代表著新春的Ruyi Collection，為喜愛珍珠之人招來吉祥瑞氣。

全新的胸針作品以蛇型靈動姿態傳遞祝福，凝聚吉祥好運象徵著蛇年好運傳遞，蜿蜒而上的靈動姿態更寓意步步高升。黃金打造的金蛇，悠然纏繞於鑲嵌石榴石的鉑金樹枝間，散發華麗氣息；傳說象徵好運的白蛇，雙眼以尖晶石點綴，並以草寫品牌標誌的M字圖騰線條螺旋向上，神態俐落生動。兩款胸針皆搭配光澤明亮的Akoya珍珠，寓意將蛇年的福氣與好運凝聚於身，呈現獨特的美感與吉祥之意。

Ruyi Collection發音同「如意」，以東方文化中的「如意結」為設計靈感，乘載滿滿祝福。全新系列作品以金色為主題，MIKIMOTO特別挑選矜貴的金南洋珍珠，將18K白金塑造成靈動蜿蜒的如意結造型，寓意著金銀滿屋、萬事順心以及吉祥如意。金南洋珍珠因其孕育時間更為長久，故可謂珍珠飾品中的稀珍之選。全新的耳環、鍊墜、與戒指，設計搭配璀璨美鑽，珠寶本身的設計彷彿幸運符，為配戴者帶來祥瑞好運並襯托其高雅氣質，更若為新年點亮希望之燈，不僅寄望蛇年事事如意，更展現高雅格調，彰顯非凡氣韻。