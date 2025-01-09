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Chaumet新年迎新氣象 Bee My Love混搭流露春日光彩

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Chaumet新春珠寶推薦Bee My Love系列。圖／Chaumet提供
Chaumet新春珠寶推薦Bee My Love系列。圖／Chaumet提供

2025乙巳新春即將到來，法國珠寶品牌Chaumet以璀璨明亮的鑽石與K金珠寶，結合蜜蜂充滿生氣的意象，為迎接全新的自己煥新形象，隨著嶄新的季節到來，綻放春日的流光溢彩。

耳環疊戴作為近來的時尚潮流，透過簡單的搭配方式，讓每個人都能依據個人喜好及風格混搭，是最輕易就能展現個人風格與喜好的裝扮細節。隨性地不同尺寸、款式的耳環及耳骨夾搭配，還能增添造型的層次感，無論是日常穿搭或是出席新年的重要場合，耳環疊戴皆能煥發出更迷人的光彩，帶來煥然一新氣質。

品牌最受歡迎的系列之一Bee My Love，從自然主義中汲取靈感，以現代手法重新演繹對拿破崙皇室別具深意的蜜蜂圖騰，從抽象的幾何蜂巢造型到具象化的蜜蜂，系列豐富的選擇都能不受拘束地輕鬆混搭。Chaumet更為此系列風潮圖騰開發出獨創的六邊形皇后式切割鑽石（Taille Impératrice cut），由手工精心雕琢出88個切面，能完美鑲嵌於蜂巢圖騰中，引進更多光線並折射出更加亮眼的光芒和令人驚豔的火彩效果，遠勝於傳統明亮式切割，是頂級珠寶品牌的標誌工藝之一。

在Bee My Love全系列耳環中，耳骨夾提供更豐富多樣的搭配選擇，三圈六邊形金屬緊密貼合，宛如小型蜂巢裝飾在耳廓，蜂巢間嵌入10顆明亮式切割鑽石，將明燦光線引入蜂巢中，讓耳畔自帶光芒，盡情閃耀真我光彩。耳骨夾可以單獨配戴或是搭配同系列作品，為不同場合打造靈活多變的風格。

璀璨鑽石點綴在鏡面拋光貴金屬之間，互映增輝，為這個春節帶來暖陽照耀般的溫暖光彩，耳環等的珠寶疊戴搭配，更為個人風格點綴動人魅力。讓我們在這個新春來臨之際，跟隨這一時尚潮流，以耳環疊戴的魅力，迎接新年新氣象。

Chaumet新春珠寶推薦Bee My Love系列。圖／Chaumet提供
Chaumet新春珠寶推薦Bee My Love系列。圖／Chaumet提供
Bee My Love耳環，18K黃金鑲嵌皇后式切割鑽石與明亮式切割鑽石，價格店洽。圖／Chaumet提供
Bee My Love耳環，18K黃金鑲嵌皇后式切割鑽石與明亮式切割鑽石，價格店洽。圖／Chaumet提供
Bee My Love項鍊，18K黃金鑲嵌明亮式切割鑽石，價格店洽。圖／Chaumet提供
Bee My Love項鍊，18K黃金鑲嵌明亮式切割鑽石，價格店洽。圖／Chaumet提供
Bee My Love耳環，18K玫瑰金鑲嵌明亮式切割鑽石，14萬3,000元。圖／Chaumet提供
Bee My Love耳環，18K玫瑰金鑲嵌明亮式切割鑽石，14萬3,000元。圖／Chaumet提供
Bee My Love系列項鍊。圖／Chaumet提供
Bee My Love系列項鍊。圖／Chaumet提供
Bee My Love大型耳環，18K玫瑰金，19萬4,000元。圖／Chaumet提供
Bee My Love大型耳環，18K玫瑰金，19萬4,000元。圖／Chaumet提供
Bee My Love耳環，18K白金鑲嵌皇后式切割鑽石，21萬3,000元。圖／Chaumet提供
Bee My Love耳環，18K白金鑲嵌皇后式切割鑽石，21萬3,000元。圖／Chaumet提供
Bee My Love項鍊，18K玫瑰金鑲嵌明亮式切割鑽石，11萬元。圖／Chaumet提供
Bee My Love項鍊，18K玫瑰金鑲嵌明亮式切割鑽石，11萬元。圖／Chaumet提供
Chaumet新春珠寶推薦Bee My Love系列。圖／Chaumet提供
Chaumet新春珠寶推薦Bee My Love系列。圖／Chaumet提供
Bee My Love戒指，18K黃金鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／Chaumet提供
Bee My Love戒指，18K黃金鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／Chaumet提供
Bee My Love項鍊，18K黃金鑲嵌明亮式切割鑽石，價格店洽。圖／Chaumet提供
Bee My Love項鍊，18K黃金鑲嵌明亮式切割鑽石，價格店洽。圖／Chaumet提供
Chaumet新春珠寶推薦Bee My Love系列。圖／Chaumet提供
Chaumet新春珠寶推薦Bee My Love系列。圖／Chaumet提供
Bee My Love耳骨夾，18K玫瑰金鑲嵌明亮式切割鑽石，93,000元。圖／Chaumet提供
Bee My Love耳骨夾，18K玫瑰金鑲嵌明亮式切割鑽石，93,000元。圖／Chaumet提供

品牌 珠寶 蜜蜂 鑽石

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