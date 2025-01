Chaumet新年迎新氣象 Bee My Love混搭流露春日光彩

2025乙巳新春即將到來,法國珠寶品牌Chaumet以璀璨明亮的鑽石與K金珠寶,結合蜜蜂充滿生氣的意象,為迎接全新的自己煥新形象,隨著嶄新的季節到來,綻放春日的流光溢彩。

耳環疊戴作為近來的時尚潮流,透過簡單的搭配方式,讓每個人都能依據個人喜好及風格混搭,是最輕易就能展現個人風格與喜好的裝扮細節。隨性地不同尺寸、款式的耳環及耳骨夾搭配,還能增添造型的層次感,無論是日常穿搭或是出席新年的重要場合,耳環疊戴皆能煥發出更迷人的光彩,帶來煥然一新氣質。

品牌最受歡迎的系列之一Bee My Love,從自然主義中汲取靈感,以現代手法重新演繹對拿破崙皇室別具深意的蜜蜂圖騰,從抽象的幾何蜂巢造型到具象化的蜜蜂,系列豐富的選擇都能不受拘束地輕鬆混搭。Chaumet更為此系列風潮圖騰開發出獨創的六邊形皇后式切割鑽石(Taille Impératrice cut),由手工精心雕琢出88個切面,能完美鑲嵌於蜂巢圖騰中,引進更多光線並折射出更加亮眼的光芒和令人驚豔的火彩效果,遠勝於傳統明亮式切割,是頂級珠寶品牌的標誌工藝之一。

在Bee My Love全系列耳環中,耳骨夾提供更豐富多樣的搭配選擇,三圈六邊形金屬緊密貼合,宛如小型蜂巢裝飾在耳廓,蜂巢間嵌入10顆明亮式切割鑽石,將明燦光線引入蜂巢中,讓耳畔自帶光芒,盡情閃耀真我光彩。耳骨夾可以單獨配戴或是搭配同系列作品,為不同場合打造靈活多變的風格。