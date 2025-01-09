劉亦菲、安海瑟海雙女神合體！寶格麗上海特展星光爆棚

義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）昨日於上海張園舉辦了Serpenti Infinito特展開幕記者會，不僅有中國、亞洲、中東、世界各國合計19位藝術家與其藝術作品展現關於蛇的多重演繹，晚間派對上並有中國大陸劇《九重紫》的甜甜CP：孟子義、李昀銳現身並合影，甚至兩位品牌代言人劉亦菲、安海瑟薇（Anne Hathaway）也相繼現身並與寶格麗總裁Jean-Christophe Babin合照，場面熱烈。

其中安海瑟薇（Anne Hathaway）以一身明亮黃色的低胸小禮服貴氣十足，同時身上並配戴一款全新寶格麗頂級珠寶Serpenti彩色寶石與鑽石項鍊（Ref.273624），豔光四射，讓記者會背板宛如化身影展紅毯；劉亦菲身上晚禮服則充滿豐富精緻的花卉刺繡細節，加上拼接不透明薄紗，性感氣場完全不輸安海瑟薇，尤其全身共配戴一條高級珠寶項鍊、一對耳環、兩只手環、三款戒指，預估全身珠寶作品破千萬，展現一如寶格麗與Serpenti的自信、獨立與力量感。

本次Serpenti Infinito特展共邀集了合計19位來自全世界的藝術家，以陶瓷、雕塑、AI、裝置藝術、 互動式裝置、沈浸式藝術等形式，展現蛇之於全世界的共通性，以及蛇蛻變、重生，展現出無限可能得豐足意象。展覽已由即日起開始，可於網路預約、免費入場參觀，直至2025年2月16日。