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劉亦菲、安海瑟海雙女神合體！寶格麗上海特展星光爆棚

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
孟子義。圖／BVLGARI提供
孟子義。圖／BVLGARI提供

義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）昨日於上海張園舉辦了Serpenti Infinito特展開幕記者會，不僅有中國、亞洲、中東、世界各國合計19位藝術家與其藝術作品展現關於蛇的多重演繹，晚間派對上並有中國大陸劇《九重紫》的甜甜CP：孟子義、李昀銳現身並合影，甚至兩位品牌代言人劉亦菲、安海瑟薇（Anne Hathaway）也相繼現身並與寶格麗總裁Jean-Christophe Babin合照，場面熱烈。

其中安海瑟薇（Anne Hathaway）以一身明亮黃色的低胸小禮服貴氣十足，同時身上並配戴一款全新寶格麗頂級珠寶Serpenti彩色寶石與鑽石項鍊（Ref.273624），豔光四射，讓記者會背板宛如化身影展紅毯；劉亦菲身上晚禮服則充滿豐富精緻的花卉刺繡細節，加上拼接不透明薄紗，性感氣場完全不輸安海瑟薇，尤其全身共配戴一條高級珠寶項鍊、一對耳環、兩只手環、三款戒指，預估全身珠寶作品破千萬，展現一如寶格麗與Serpenti的自信、獨立與力量感。

本次Serpenti Infinito特展共邀集了合計19位來自全世界的藝術家，以陶瓷、雕塑、AI、裝置藝術、 互動式裝置、沈浸式藝術等形式，展現蛇之於全世界的共通性，以及蛇蛻變、重生，展現出無限可能得豐足意象。展覽已由即日起開始，可於網路預約、免費入場參觀，直至2025年2月16日。

同時寶格麗並推出了特殊的Serpenti套房，是將上海寶格麗飯店的「精選外灘套房」改裝而成，佔地約164平方米、約55坪，空間內包含了大型的客廳交誼空間、獨立書房、起居室，同時可由43樓高度俯瞰黃浦江與蘇州河，同時遠眺東方明珠，書房內並有沈浸式眼鏡體驗裝置，帶人神遊Serpenti的靈蛇宇宙。該房型將於近期上線，詳情可洽上海寶格麗酒店官方網站。

劉亦菲。圖／BVLGARI提供
劉亦菲。圖／BVLGARI提供
寶格麗品牌總裁Jean-Christophe Babin。圖／BVLGARI提供
寶格麗品牌總裁Jean-Christophe Babin。圖／BVLGARI提供
藝術家洪承蕙的作品「Snake, Too Long」。圖／BVLGARI提供
藝術家洪承蕙的作品「Snake, Too Long」。圖／BVLGARI提供
由土耳其AI藝術家創作的「Infinito Ai Data Sculpture」。圖／BVLGARI提供
由土耳其AI藝術家創作的「Infinito Ai Data Sculpture」。圖／BVLGARI提供
中國藝術家徐冰以Serpenti字母轉譯的書法創作。圖／BVLGARI提供
中國藝術家徐冰以Serpenti字母轉譯的書法創作。圖／BVLGARI提供
（由左至右）安海瑟薇（Anne Hathaway）、寶格麗全球總裁Jean-Christophe Babin，以及劉亦菲。圖／BVLGARI提供
（由左至右）安海瑟薇（Anne Hathaway）、寶格麗全球總裁Jean-Christophe Babin，以及劉亦菲。圖／BVLGARI提供
寶格麗（BVLGARI）Serpenti Inifinito特展現場並陳列的典藏與最新的Serpenti頂級珠寶與珠寶表。圖／BVLGARI提供
寶格麗（BVLGARI）Serpenti Inifinito特展現場並陳列的典藏與最新的Serpenti頂級珠寶與珠寶表。圖／BVLGARI提供
寶格麗（BVLGARI）於上海舉辦了Serpenti Infinito特展，已由即日起展開。圖／BVLGARI提供
寶格麗（BVLGARI）於上海舉辦了Serpenti Infinito特展，已由即日起展開。圖／BVLGARI提供

上海 寶格麗 蛇蛻

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