林安可、黃子鵬穿上UA新春系列 歷經淬鍊分享2025新目標

UNDER ARMOUR（UA）推出2025新春限定系列，特別邀請職棒選手林安可與黃子鵬演繹紅白新春服飾，並分享2024的征戰故事與心得，以及立下2025新年目標。

林安可度過傷痛困擾「期許身體健康、2026再批國家戰袍！」

2025展望全新的一年，林安可為自己設下了「身體健康」的全新目標「前一兩年歷經多次傷勢影響，身心靈狀態起伏不定，讓我更加明白身體健康才是一切成績的基礎。2024年身體狀況較穩定，也成功選進世界棒球12強賽一員，在2025年期許自己能繼續保持、穩扎穩打，明年再披國家戰袍，前進經典賽」。

回顧去年的感動及精彩瞬間，林安可提及「世界12強賽是我首度參加的一級賽事，印象最深刻的是初期練習時，從各個隊伍徵召來的隊友們平時練習模式都不同，但集訓時卻主動互相交流、自發的開始訓練，大家都為了同個目標而凝聚在一起，讓我感觸很深。」提及台灣球迷應援時，林安可也興奮表示「當時在東京巨蛋外野，台灣球迷的應援聲甚至蓋過隊友喊話的音量，球迷們將台式應援帶出新高度。世界12強讓台灣球迷更團結，期望今年球迷依舊能持續進場支持棒球」。

打不倒的老虎 黃子鵬期盼蛇年不忘初心、蛻變成更好的自己

回顧豐收的2024，黃子鵬即使遇上挫折困境，也隨時做好準備「在球場上碰到的挫折不少，我會時常提醒自己，任何困難都是灌溉自己的養分，只要正面迎擊、穩定自我，都能轉換成填補缺失的經驗，繼續在球場上奮鬥！」

面對台灣奪得首座世界冠軍，黃子鵬表示「即使獲得世界冠軍，生活依舊不會改變，飯照吃，也要照常訓練。我知道奪冠的熱潮終究會退去，在經歷非凡的旅程後，還是要回歸日常。接下來期許自己不忘初心，像平時一樣努力訓練，繼續精進自我才是最重要的。未來的生涯還很長，也會面對新的開始，期待2025年歷經淬鍊，能夠蛻變成更好的自己！」

UNDER ARMOUR 2025紅白新春系列

TEAM UA 林安可與黃子鵬穿上2025 UA新春限定服飾，新年喜愛穿戴紅色系的黃子鵬表示「紅色除了代表著新年以外，同時也象徵著比賽中的激情與對勝利渴望，期待新的一年都能順利，全力以赴」。而林安可則提到「我平時穿搭風格是以黑白為主，除了日常好搭配外，白色也代表著突破極限的純粹信念，希望每位運動愛好者都能保持積極的心態，挑戰自我」。

UNDER ARMOUR新春系列服飾以富有春節氣息的朱紅、象牙白配色為主體，服飾細節則以墨黑、黃金作點綴，在運動休閒風格中碰撞出年味的東方色彩，短袖袖口繡有乙巳年字樣，乙為木、巳為火，木火相生象徵蛇年生生不息。UA新春系列長袖皆運用保暖重磅數的毛圈布襯裡與落肩線俐落剪裁。

同時推出2款全新「HOVR Apparition」新春配色，一款鞋面採用節慶朱紅搭配米色麂皮材質，鞋跟後則印有乙巳字樣。另一款則延續2024年銀色球鞋風潮，鞋面採用高質感金屬材質，並低調融入蛇麟細節。除此之外，CURRY 12鞋款也推出LNY全新配色，以潑墨黑覆蓋鞋面，並佈滿細膩的立體蛇鱗圖案，鞋底則選用濃厚節慶意味的朱紅色。