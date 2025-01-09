全聯零錢捐年成長12% 愛心大使任容萱號召捐款助顏損兒
全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會再度和陽光基金會合作零錢捐，特地邀請入圍金鐘「益智及實境節目主持人獎」的任容萱，呼籲大眾同理支持顏損孩子及其家庭，倡導無論顏面外觀如何，每個人都應該被平等對待，透過更多個案故事，讓民眾更了解他們的生理與心理處境，營造友善環境助傷友快樂成長。
陽光基金會致力服務陷入低潮的燒傷顏損兒家庭，提供即時生理復健、心理諮商、家庭暨社會支持、醫療補助、就學宣導、學業及才藝獎助等協助，每年服務超過400名燒傷顏損兒童，提供生理復健、心理支持與校園適應的完整重建服務，至今已逾2萬人次學子獲獎助學金支持。
憑藉主持《山裡來了熊孩子》節目入圍第59屆金鐘獎的任容萱，持續關注兒少相關議題，此次擔任「陽光孩子助學培力計畫」愛心大使，她分享，這群陽光孩子因燒傷意外或先天疾病自小需接受繁複治療，成長過程中必須克服生心理適應問題與挑戰，這段歷程對小朋友和家長來說都極為艱辛，她呼籲大家給予更多理解與支持，一同關愛這群燒傷顏損的孩子，隨手行善響應零錢捐活動，化身長腿叔叔阿姨開啟這份愛的循環。
2025年是全聯投入公益20周年，「愛從1開始」零錢捐則是邁入第12個年頭，今年再度攜手陽光基金會合作，即日起在全台全聯福利中心與大潤發門市展示海報與宣傳小手冊，並於PXTV播放公益宣傳影片，同時設置「愛心零錢箱」提供民眾便捷的捐款管道，鼓勵民眾響應公益捐出零錢行善，也可使用手機PX Pay愛心捐贈功能，透過全支付捐款或捐贈福利點數。
全聯行銷部協理劉鴻徵表示，統計去年全年零錢捐勸募金額突破2,565萬，其中PX Pay募得福利點數2,540萬點（相當於254萬元)，全支付募得金額99萬，對比前年成長12%，顯現臺灣人善心不落人後。此次全聯福利中心也率先拋磚引玉捐出1,000萬點福利點數（等同於現金100萬元）宣布募款活動開跑，以實際行動傳遞愛與溫暖，為社會帶來更多正能量。
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