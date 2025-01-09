家樂福辦年貨超澎湃 限時滿額9折 線上購再抽百萬回饋

採買年貨倒數計時，年前家樂福每週末假日及除夕前黃金週，動員量販/超市/線上購物/家速配，單筆達指定滿額享9折現金券或線上現折回饋、指定商品會員紅利點數最高20倍送、9大分類年貨商品送現金折價券等，再加碼家樂福線上購物下單就抽紅利點數100萬點、天天進站消費抽7％購物金，家速配進站抽紅包送120元券，還有年貨採買黃金週1月20日至2月4日，享單筆滿299元以上免運。2月28日前單筆購買家電商品每滿5,000元可獲得1次抽獎機會，還有機會抽中保時捷Macan電動車。

1月20日至2月1日期間，家樂福APP電子紅包天天發送，每日各種驚喜優惠推出，總獎金高達100萬元回饋。線上購物2月4日前，單筆不限金額即可抽點數，最高有機會抽中100萬點，天天進站消費還有抽最高7％購物金，達消費指定滿額最高回饋達36%。家速配APP進站抽紅包，最高送120元電子抵用券，單筆滿1,200元就可抵用，2月4日前新會員送150元購物金。

今年零食餅乾伴手禮超級吸睛，卡迪那、樂天小熊、OREO、可樂果、樂事、元本山等熱門品牌都推出澎湃又超吸引人的的包裝組合，特別是IP聯名造型禮盒，今年款式數量更勝去年超過20多個造型聯名，像是萬歲牌維尼造型蜂蜜罐堅果禮盒，設計成造型存錢筒，喜年來Hello Kitty金牛角禮盒送束口便當袋，好想兔QQ凍送小象杯，最常結合禮盒組的樂天小熊，這波結合台灣風情送方形靠枕、筆電包。另外，還有三麗鷗Kuromi、寶可夢、迪士尼等，在去年掀起搶購的蠟筆小新大型造型桶，今年則是換上小葵擔當，超級萌。

2月4日前單筆購買桂格/天地合補、保健飲商品滿999元以上即可登入發票，抽iPhone 16、Apple Watch。另外還有一個送禮自用兩相宜的百搭好禮，則是乖乖濕紙巾搶先在家樂福上市，綠乖乖凡事乖乖安穩、黃乖乖財源滾滾，保佑平安興財，還能隨身攜帶兼顧清潔功能，每包39元限量發售。

不只精緻大方的的日本進口水果禮盒，家樂福近年也陸續獨家引進多款日本直送精緻農產，今年冬天首推來自群馬縣的美味白菜，普通大白菜的糖度在6度左右，但「黃芯白菜極」來自松島兄弟栽種的霜藏白菜糖度都在10度以上，甜得就像水果一樣。另外，來自千葉、艷若胭脂的千葉地瓜，採收後會放置在適當的儲存空間靜置30日以上熟成，瓜肉更香甜濃郁。

家樂福線上另推出「EMO吉賀新年」自己的春聯自己組，讓親友賀年添加話題樂趣，即日起透過遊戲開場3個題目讓玩家適應用物品或者動物圖代替春聯文字，再來製作獨一無二的Emoji春聯，只要最後打卡上傳個人Facebook分享，就有機會獲得家樂福萬元紅包。

手上有家樂福紙本提貨券、儲值禮物卡、電子禮券的民眾，現在不再只有在量販店/超市店或者線上購物抵用，2025年開始，全台家樂福附屬管理的購物中心，包括美食街、商店街皆可受理抵用，新年走春出遊，不論是想買品牌Outlet還是全家名店餐食享用，付費將多一種方便支付方式。