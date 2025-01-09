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年終掃除商機 全聯滿千折百、大潤發滿額贈現金抵用券

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導
全聯祭出新春檔期，加碼全店日用品優惠活動，活動期間單筆滿千折百，搭配指定支付方式滿額最高回饋達16.3%。全聯/提供
全聯祭出新春檔期，加碼全店日用品優惠活動，活動期間單筆滿千折百，搭配指定支付方式滿額最高回饋達16.3%。全聯/提供

再過三周就是農曆新年，全聯祭出新春檔期「全年大發迎新年」，加碼全店日用品優惠活動，活動期間單筆滿千折百，搭配指定支付方式滿額最高回饋達16.3%；大潤發於新年期間滿額贈現金抵用券，最高回饋達5,000元，預計年終掃除業績可較去年達雙位數成長。

全聯1月11日至1月26日每周六、日和1月27日小年夜共7天，使用PX Pay或全支付全額支付，單筆消費每滿1,000元共贈800限時福利點；搭配指定銀行信用卡，單筆消費達1,200元，限量再加贈360福利點。不只超過200款禮盒挑戰市場最低價、年貨大街指定品8折起等優惠外，全聯也特別針對全店日用品加碼，活動期間日用品單筆每滿1,000元，即可現折100元，搭配PX Pay/全支付滿額最高回饋達16.3%；功能性保健食品單筆每滿888元，也享現折100元，同享16.3%回饋！

全聯眾多家清用品、掃具大集合，1月16日前享折扣，如「魔術靈廚房清潔劑-橘油潔淨」1月16日前單瓶79元，2瓶特價139元，平均每瓶只要69.5元；同樣是廚房清潔「威猛先生廚房淨油泡沫清潔劑-柚見柑橘」每瓶69元；浴室清潔「DOMESTOS多霸道 強效抗汙潔廁泡泡」138元買一送一，平均每瓶69元；「加倍潔過碳酸鈉去污粉」每包129元買一送一，平均每包64.5元，年終大掃除輕鬆又省錢！

全聯打掃用具1月16日前也有優惠，如「百利輕巧掃把畚斗組」每組199元；「好神拖省力雙渦輪旋轉拖把組」每組899元；「驅塵氏靜電除塵紙」，限量超值組120張每包178元；「百利櫻花系乳膠手套-大/中」每雙79元，任2件130元；「百利天然木漿棉菜瓜布-柔緻去油」每包三片86元，任兩件156元，平均每包78元；「Comfort+福氣門墊」每個349元，活動期間搭配日用品滿千折百省更多，預計年終掃除業績可較去年達雙位數成長。

大潤發也推除舊布新優惠，新年全館優惠1月11日、1月12日、1月18日、1月19日、1月23日~1月27日單筆滿2,000元就送九折現金抵用券，單筆消費最高回饋5,000元現金抵用券(每人每卡僅限參加乙次)。

大潤發2月6日前臥室寢具單筆滿1,500元，加購299元就能購入限量「雨林樂園可愛抱枕-大白鵝」，或加價999元把限量樹懶造型的雨林樂園可愛抱枕帶回家；同場加映，買廚房鍋具刷聯名卡最省！1/16前到大潤發購買炒鍋/湯鍋/平底鍋/壓力鍋，刷聯名卡單筆滿1,088元，就送50元發幣回饋(每卡最高上限100發幣，統一（1216）於1/27回饋，全台贈出限量9萬發幣)。

大潤發表示，超人氣寢具「比得兔與V&A博物館」首度跨界聯名，推出兩用被床包組(雙人/加大)、日式針織保暖被等新品，2月6日前單筆滿999元還享499元加購同系列抱枕乙個；卡通系列超人氣「吉伊卡哇」、「庫洛米」單人床包枕套兩件組每組只要799元。

除此之外，長輩最需要的「石墨烯遠紅外線能量被」特價1,999元、「發熱纖維續熱羊毛被」特價799元，除了保暖新品齊發，還有各式「年節創意抱枕」增添喜氣，新春孝親就到大潤發一次買齊。

全聯 大潤發 消費

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