寺田模型XASAHI  蛇年限定版打造1/100迷你新年場景

日本銷售第一的啤酒品牌ASAHI SUPER DRY，今年攜手日本知名紙模型大師寺田尚樹 （NAOKI TERADA），再獻大師系列新作，聯名推出蛇年專屬的亞太地區限定「ASAHI SUPER DRY寺田模型限定版」包裝與紙模型，打造1/100迷你新年場景。

寺田尚樹是寺田模型（TERADA MOKEI）創辦人，該品牌與ASAHI SUPER DRY的共通點，都是代表著持續精進、探索與創造的現代日本精神。ASAHI SUPER DRY繼往年翻轉「萬花筒」、「能面」、「和柄」、「折紙」、「像素」等日本傳統元素後，此次以寺田模型標誌性的 1/100 縮小比例，創建出一個集結了雙方品牌與農曆新年元素的設計；其中包含了ASAHI SUPER DRY的麥芽與啤酒、寺田模型的「原器君」、農曆新年的蛇形圖案、圓桌、燈籠、DJ台、親友聯繫的對話框等，建構出一個與新年團圓的歡樂場景。

寺田模型主要致力於將平常運用於建築模型和立體模型的1/100縮小版紙模型工藝的創意化，將物品以1:100的比例縮小成迷你的小小世界。寺田尚樹表示：「模型是建築士們在學習過程中必學的手工藝之一。想想看，你在觀看建築模型時，除了建築物本身外，是不是還有許多小人圍繞在旁，而這些小人就是寺田模型的起點。」寺田尚樹還為這些迷你小人，取了一個可愛的名字——「原器君」。

「ASAHI SUPER DRY寺田模型限定版」即日起在全台各大零售、量販等通路均能買到，部分通路更加碼推出限量週邊贈禮，ASAHI LINE會員更有中獎率100%的新年好運籤活動。

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