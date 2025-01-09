攜手「亞洲50最佳酒吧」 WAT推出2款聯名氣泡雞尾酒

迎接歲末歡聚季節，WAT特別攜手獲「亞洲50最佳酒吧」肯定的The Public House及unDerLab，精選台灣在地風味，搭配國際級調酒工藝，共同推出「公屋#1 （The Public #1 Sparkling Cocktail）」與「鹽鏡 （Mirror Ocean Sparkling Cocktail）」兩款聯名氣泡雞尾酒。

「公屋#1」復刻The Public House 公屋的經典招牌調酒「 Public #1」，以桂花茶香與四季春為基調，結合葡萄酒果實的酸甜口感，帶出輕盈的秋意風情，層次豐富且清新不膩。

「鹽鏡」強調unDerLab的特色，以台灣荔枝融合海鹽，荔枝的濃郁甜香為基底，融合海鹽的清新，搭配清酒的優雅香氣，完美象徵台灣在地的人情味與自然風光。

在包裝設計方面，「公屋#1」採用霧銀金屬光澤，搭配細緻的星芒圖騰，象徵如同獲獎調酒般耀眼迷人；「鹽鏡」以漸層藍粉色呈現海洋與晨曦的靈動感，巧妙運用海浪流線與光影設計，呼應北海岸的自然靈感。兩款氣泡雞尾酒即日起於全台全家便利商店、全聯、家樂福、Mia C'bon 陸續販售，每罐建議售價59元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康