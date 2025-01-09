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拿坡里「買炸雞送披薩」現省290！三商炸雞「買6送6」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
耿鬼隨行杯，加購價299元。圖／繼光香香雞提供
耿鬼隨行杯，加購價299元。圖／繼光香香雞提供

即日起至1月22日期間，「拿坡里披薩．炸雞」推出「買炸雞送披薩」活動，凡內用／外帶6塊炸雞桶，即贈「小披薩」1個，原價680元，優惠價390元。小披薩可以任選口味，加價100元，還可升級為大披薩。

另外同集團的「三商炸雞」，自即日起至1月22日期間，內用／外帶「8塊炸雞桶」，原價520元，優惠價333元，再送1.25ml可樂一罐。購買「6塊炸雞桶」，即贈送「6隻風味雞翅桶」，組合優惠價390元。

繼攜手推出套餐及超萌週邊後，「繼光香香雞」再次攜手「寶可夢」，自1月13至2月12日期間，推出第二彈全新「寶可夢套餐」，內含大份香香炸雞、蒜脆杏鮑菇、墨魚甜不辣（海苔），每套290元，並隨餐附上寶可夢牛皮紙袋、寶可夢磁吸夾，適合粉絲蒐集入手。

凡消費「寶可夢套餐」還可加價購買寶可夢週邊商品，其中「皮卡丘尾巴餐具組」內含皮卡丘尾巴造型的叉子、湯匙，還有寶可夢布袋，加購價199元；另款「耿鬼隨行杯」不僅有著耿鬼圖案，還附有耿鬼小擺飾，加購價299元。另外還有「卡比獸保冷/保溫袋」，加購價299元；「寶可夢磁吸盲包」加購價29元。

三商炸雞推出炸雞桶優惠。圖／三商炸雞提供
三商炸雞推出炸雞桶優惠。圖／三商炸雞提供
「拿坡里披薩．炸雞」推出「買炸雞送小披薩」活動，還可升級大披薩。圖／拿坡里披薩．炸雞提供
「拿坡里披薩．炸雞」推出「買炸雞送小披薩」活動，還可升級大披薩。圖／拿坡里披薩．炸雞提供
「繼光香香雞」攜手「寶可夢」推出「寶可夢套餐」與多款週邊。圖／繼光香香雞提供
「繼光香香雞」攜手「寶可夢」推出「寶可夢套餐」與多款週邊。圖／繼光香香雞提供

套餐 寶可夢 披薩

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