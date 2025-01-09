拿坡里「買炸雞送披薩」現省290！三商炸雞「買6送6」
即日起至1月22日期間，「拿坡里披薩．炸雞」推出「買炸雞送披薩」活動，凡內用／外帶6塊炸雞桶，即贈「小披薩」1個，原價680元，優惠價390元。小披薩可以任選口味，加價100元，還可升級為大披薩。
另外同集團的「三商炸雞」，自即日起至1月22日期間，內用／外帶「8塊炸雞桶」，原價520元，優惠價333元，再送1.25ml可樂一罐。購買「6塊炸雞桶」，即贈送「6隻風味雞翅桶」，組合優惠價390元。
繼攜手推出套餐及超萌週邊後，「繼光香香雞」再次攜手「寶可夢」，自1月13至2月12日期間，推出第二彈全新「寶可夢套餐」，內含大份香香炸雞、蒜脆杏鮑菇、墨魚甜不辣（海苔），每套290元，並隨餐附上寶可夢牛皮紙袋、寶可夢磁吸夾，適合粉絲蒐集入手。
凡消費「寶可夢套餐」還可加價購買寶可夢週邊商品，其中「皮卡丘尾巴餐具組」內含皮卡丘尾巴造型的叉子、湯匙，還有寶可夢布袋，加購價199元；另款「耿鬼隨行杯」不僅有著耿鬼圖案，還附有耿鬼小擺飾，加購價299元。另外還有「卡比獸保冷/保溫袋」，加購價299元；「寶可夢磁吸盲包」加購價29元。
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