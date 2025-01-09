麗晶精品迎春賀年 國際級年貨大街起跑

擁有「全國精品首府」之稱的麗晶精品迎接小龍年的到來，打造屬於國際精品的年貨大街，開春第一檔「新春購物節」滿額贈禮活動將從1月23日至2月5日展開，消費滿萬元即可獲贈紅酒、茶具、香水禮盒與銀行回饋點數，預計將帶來一波業績成長。

為呼應年節送禮的需求，麗晶精品此次特別整合Pierre Hermé、JEAN-PAUL-HEVIN、Lady M、采采食茶CHA CHA THE、舊振南、CHARM VILLA、上下SHANG XIA等來自台灣、法國、美國等地的應景糕點禮盒，地下二樓挑高區更掛起了近千隻充滿祝福寓意的金鶴，金鶴下方則是源起於大稻埕、擁有半世紀歷史的「采立軒-滋立燕窩」快閃櫃，銷售嚴選的南北乾貨禮盒，打造屬於國際精品的年貨大街。

麗晶精品指出，農曆新年的伴手禮、致贈美味禮盒絕對應景，Pierre Hermé獻上以「春暖花開」為主題的春節馬卡龍禮盒，更同步加碼推出麗晶獨家的瑰麗雙人午後套餐。法國頂級巧克力JEAN-PAUL-HEVIN推出鴻圖大展四季進財頂級奢華禮盒，包含新年限定元寶造型可可及福橘安康夾心可可、精選法國出品果乾與JPH經典68%黑巧克力。采采食茶CHA CHA THE推出推出「錦韻迎春・祥瑞共聚」賀禮，六角禮盒設計象徵六合共融、闔家團圓。

百年餅舖舊振南推出吉好運禮盒，榮獲紅點設計獎的CHARM VILLA獻出年年有魚-綜合茶款新春禮盒。紐約貴婦級甜點Lady M帶來限量販售喜氣十足的「蛇來運轉新春禮盒」。譽有東方愛馬仕之稱的上下SHANG XIA推出新品九色鹿系列圓形茶香提盒，從經典傳統提盒中汲取靈感，採用簡潔提帶串聯三層結構，各附有不同傳統寓意，逐層展開，儀式感滿載。

於1月23日至2月5日的「新春購物節」期間，於麗晶精品當日消費滿兩萬元，可獲贈限量北海道椿TSUBAKI SALON內用鬆餅券乙份；當日消費滿五萬元，可獲贈限量Robert Mondavi "Private Selection" Cabernet Sauvignog紅酒乙瓶；當日消費滿十五萬元的貴賓、可獲贈限量BergHOFF開瓶器三件組乙份；當日消費滿三十萬元的貴賓、可獲贈限量BVLGARI晶澈女性淡香水禮盒組乙份；當日消費滿五十萬元的貴賓、則可獲贈限量KITON口袋巾乙份；當日消費滿百萬，加碼再贈限量STEFANO RICCI茶杯組乙份。

銀行貴賓的加碼超值送包括美國運通白金卡會員可獲得2倍積分回饋、Centurion會員購物3倍積分回饋；台新、星展、新光、聯邦、滙豐、彰化、永豐、國泰世華及合作金庫卡友於麗晶精品購物亦可現金回饋或精選滿額贈禮。