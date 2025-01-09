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獵除綠鬣蜥...農業部懸賞獎金含民眾 網友批病急亂投藥不符實際

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉大生物資源學系去年協助嘉縣府舉辦「綠鬣蜥移除防治工作坊」，吸引嘉義與鄰近縣市70多人參加，嘉縣移除大隊20人利用晚間圍捕。記者魯永明／翻攝
嘉大生物資源學系去年協助嘉縣府舉辦「綠鬣蜥移除防治工作坊」，吸引嘉義與鄰近縣市70多人參加，嘉縣移除大隊20人利用晚間圍捕。記者魯永明／翻攝

綠鬣蜥入侵中南部，危害農作物，農業部統計，去年移除7萬隻，今年預計投入2千萬元設災害回報APP，號召專業團隊、增添原民獵人，目標移除12萬隻，懸賞獎金含獵人及民眾訂差距；網友批民眾用錯誤方法捕捉只會造成以後更難捕捉，病急亂投藥；嘉義縣市捕捉統一由縣府執行，發獎金對象限受訓獵人，不含民眾。　

日前媒體報導農業部訂的綠鬣蜥移除獎金：專業團隊及獵人捕獲個體嘴巴到肛門體長超過30公分給500元，低於30公分200元。一般民眾30公分以上250元、30公分以下100元，也可給等值禮券或農產品獎勵。

網友批說，「這是什麼政策啊？民眾抓到就拿給獵人去交，獵人也多賺我也多賺！果然是坐辦公室的想出來的政策」、「民眾用錯誤的方法捕捉只會造成以後更難捕捉危害更嚴重」，「專業受訓過的人才能捕捉，民眾捕捉過去開罰，怎麼又可以了，搞得好混亂。」

綠鬣蜥在嘉縣八掌溪沿岸快速繁殖，過去有網友組團隊用彈弓圍捕，將獵捕大批綠鬣蜥五花大綁貼上網，引發熱議；縣府農業處畜產保育科說，嘉縣市由縣府統一執行捕捉，必須接受培訓的獵人才能發獎金，民眾捕捉不發獎金，預計過年後招募民眾訓練。

嘉大生物資源學系去年協助縣府舉辦「綠鬣蜥移除防治工作坊」，吸引嘉義與鄰近縣市70多人參加。嘉縣移除大隊20人利用晚間圍捕，綠鬣蜥長大體形龐大，會發出「嘶！嘶！」聲，具親水性，捕捉不易，出沒嘉市至中埔、鹿草及水上鄉間八掌溪沿岸，會破壞啃吃農作物，看到人會跳水藏匿，用套索移除後，人道安樂處死。

嘉大生物資源學系去年協助嘉縣府舉辦「綠鬣蜥移除防治工作坊」，吸引嘉義與鄰近縣市70多人參加，嘉縣移除大隊20人利用晚間圍捕。記者魯永明／翻攝
嘉大生物資源學系去年協助嘉縣府舉辦「綠鬣蜥移除防治工作坊」，吸引嘉義與鄰近縣市70多人參加，嘉縣移除大隊20人利用晚間圍捕。記者魯永明／翻攝

獵人 綠鬣蜥

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