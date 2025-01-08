米其林星級主廚開麵店！雞白湯拉麵、香辣牛肉麵都上桌

米其林星級主廚林明健（Chef Kin），本季以自己的兒時回憶為靈感，於春大直打造全新麵食吧「LITTLE LAM NOODLE BAR」。店內以fine dining的標準，提供「順化香辣牛肉麵」、「雞白湯拉麵」等4款麵食，打造饒富異國情調的風味。

新開幕的「LITTLE LAM NOODLE BAR」，背後蘊藏著林明健的父親炒牛河、自己為兒女煮麵等情感，不論是湯底、醬料或是麵條，都是用心搭配之作，藉此呈現不同的個性，風格也匯聚港式、日式、星馬、越南等不同亞洲地區的特色。

其中「順化香辣牛肉麵」，靈感來自越南順化的在地料理，以多種辛香料與牛小排、牛尾、豬腳及自製朝天椒辣椒醬熬製湯底，麵體則選用北海道春小麥製成的春よ戀生拉麵，入口具有鮮辣香氣，同時也搭配上A5和牛肉、慢燉牛臉頰、豬腳、鴨血，每份480元。帶有日式個性的「雞白湯拉麵」，湯頭由整隻紅羽土雞加入大量蔬菜大火熬煮五小時而成，厚實濃郁透出自然甘鮮，同樣選用春よ戀生拉麵，具有彈牙口感與麥香隱味，搭佐紹興醉雞、手工雞肉丸、黑木耳，整體風味溫潤暖心，每份380元。

另款「蕃茄海鮮米線」將越南街頭常見的番茄海鮮米線升級版，以熬煮法式龍蝦湯的工序，將炒香龍蝦頭及胭脂蝦頭、蔬菜、番茄糊加入豬大骨湯熬煮，浸漬羅望子帶出番茄酸香，並添加越南螃蟹醬增添厚實鮮味。麵體則選用米線，搭上手工花枝丸、蝦丸、中卷，每份420元。融合新加坡胡椒螃蟹與香港撈麵的「黑胡椒鮮蝦撈麵」，採用乾撈麵的型態，藉由黑胡椒、老薑、蔥蒜、豆豉、甜醬油等多種佐料作為基底，搭配日本山茶花麵粉製成的無雙生麵，還有中卷、韭菜、銀芽等配料，風味十足，每份360元。