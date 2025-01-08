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米其林星級主廚開麵店！雞白湯拉麵、香辣牛肉麵都上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
LITTLE LAM NOODLE BAR店內販售有多款亞洲風格特色小菜。圖／LITTLE LAM NOODLE BAR提供
LITTLE LAM NOODLE BAR店內販售有多款亞洲風格特色小菜。圖／LITTLE LAM NOODLE BAR提供

米其林星級主廚林明健（Chef Kin），本季以自己的兒時回憶為靈感，於春大直打造全新麵食吧「LITTLE LAM NOODLE BAR」。店內以fine dining的標準，提供「順化香辣牛肉麵」、「雞白湯拉麵」等4款麵食，打造饒富異國情調的風味。

新開幕的「LITTLE LAM NOODLE BAR」，背後蘊藏著林明健的父親炒牛河、自己為兒女煮麵等情感，不論是湯底、醬料或是麵條，都是用心搭配之作，藉此呈現不同的個性，風格也匯聚港式、日式、星馬、越南等不同亞洲地區的特色。

其中「順化香辣牛肉麵」，靈感來自越南順化的在地料理，以多種辛香料與牛小排、牛尾、豬腳及自製朝天椒辣椒醬熬製湯底，麵體則選用北海道春小麥製成的春よ戀生拉麵，入口具有鮮辣香氣，同時也搭配上A5和牛肉、慢燉牛臉頰、豬腳、鴨血，每份480元。帶有日式個性的「雞白湯拉麵」，湯頭由整隻紅羽土雞加入大量蔬菜大火熬煮五小時而成，厚實濃郁透出自然甘鮮，同樣選用春よ戀生拉麵，具有彈牙口感與麥香隱味，搭佐紹興醉雞、手工雞肉丸、黑木耳，整體風味溫潤暖心，每份380元。

另款「蕃茄海鮮米線」將越南街頭常見的番茄海鮮米線升級版，以熬煮法式龍蝦湯的工序，將炒香龍蝦頭及胭脂蝦頭、蔬菜、番茄糊加入豬大骨湯熬煮，浸漬羅望子帶出番茄酸香，並添加越南螃蟹醬增添厚實鮮味。麵體則選用米線，搭上手工花枝丸、蝦丸、中卷，每份420元。融合新加坡胡椒螃蟹與香港撈麵的「黑胡椒鮮蝦撈麵」，採用乾撈麵的型態，藉由黑胡椒、老薑、蔥蒜、豆豉、甜醬油等多種佐料作為基底，搭配日本山茶花麵粉製成的無雙生麵，還有中卷、韭菜、銀芽等配料，風味十足，每份360元。

此外，店內還提供有「干貝花枝雲吞」、「豬肉蔬菜春捲」、「麻藥蛋」、「烤茄子」等多種亞洲風味小吃可供搭配，讓麵食更具趣味。

黑胡椒鮮蝦撈麵，360元。
黑胡椒鮮蝦撈麵，360元。
蕃茄海鮮米線，420元。圖／LITTLE LAM NOODLE BAR提供
蕃茄海鮮米線，420元。圖／LITTLE LAM NOODLE BAR提供
雞白湯拉麵，380元。圖／LITTLE LAM NOODLE BAR提供
雞白湯拉麵，380元。圖／LITTLE LAM NOODLE BAR提供
Little Lam Noodle Bar進駐春大直。圖／Little Lam Noodle Bar提供
Little Lam Noodle Bar進駐春大直。圖／Little Lam Noodle Bar提供
順化香辣牛肉麵，480元。圖／LITTLE LAM NOODLE BAR提供
順化香辣牛肉麵，480元。圖／LITTLE LAM NOODLE BAR提供

拉麵 豬肉 越南

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