巴爾幹半島有「歐洲後花園」之稱，並藏有豐富的世界遺產，玩遍歐洲，少了「巴爾幹半島」，就永遠無法拼湊出完整的歐洲全貌。有行旅為旅人安排搭乘阿瑪河輪（AmaWaterways），為2016年世界權威郵輪評鑑聖經評為歐洲最頂級河輪之一。

旅程從羅馬尼亞登船，河輪遊經保加利亞、塞爾維亞、克羅埃西亞、匈牙利，走訪多瑙河沿岸特色小鎮維丁、貝爾格勒、武科瓦爾、佩奇和布達佩斯。同時也將參觀保加利亞的伊凡諾沃岩鑿教堂、羅馬尼亞和塞爾維亞天險要塞鐵門峽谷。

有行旅《船遊多瑙河 尋祕巴爾幹》13天10夜旅程，5月16日至5月28日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3543、8643-3905，或請瀏覽有行旅官網：https://bit.ly/3WaTmdn