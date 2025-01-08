財神到！台中百貨推福袋搶市 最大獎為1克拉鉑金鑽戒

隨著農曆春節腳步逼近，台中各大百貨公司爭相推出福袋搶市！全台百貨「店王」台中新光三越今年福袋、福箱最大獎為價值52萬元的1克拉鉑金鑽石戒指，另有高奢遊艇體驗、國際旅店住宿等奢華豪旅大獎加碼抽活動，相當吸睛。

台中大遠百今年福袋最大獎為3.6萬元商品券；廣三SOGO百貨福袋最大獎為12.8萬元運動養生椅；中友百貨福袋最大獎為5.98萬元律動按摩椅等，獎項都非常豐富。

台中新光三越2024年營收高達258.3億元，第14度蟬聯全台百貨「店王」，今年將於1月16日起推出福袋與福箱雙款預購。新光三越強調，每份福袋不僅物超所值，還可參加驚喜加碼抽，有機會抽中市值52萬元的鑽戒。

台中新光三越此次推出「蛇舞春風好運福袋」與「納福豪華福箱」兩款福袋預購活動，每份皆含市價5,000元以上優質商品。福袋及福箱分別於1月16日及1月20日上午10點起，在新光三越APP線上預購開搶。

只要開啟APP扣skm points 100點，即可以skm pay支付1,000元搶先預購福袋，限量300袋；另以3,000元搶先預購福箱，限量200個。

台中新光三越今年特別邀請以怪獸系列聞名的台灣藝術家徐志宏，獨家創作春節專屬的「小蛇家族」圖騰，採用環保再生材質，並呼應時下旅遊熱潮，打造可摺疊收納並結合行李箱使用的「蛇舞春風好運福袋」，要讓消費者袋福袋財、好運一整年。

購買福袋福箱還可參加大年初一的驚喜加碼抽活動，除了有機會獲得festaria TOKYO鉑金鑽石戒指、專業釋壓的OSIM沙發小天后PLUS。

另外還規劃春節奢華豪旅大獎，包括高奢遊艇體驗-亞歆海洋遊港專案、環島圓夢捷安特單車9天旅遊、國際旅店相鐵GRAND FERSA住宿、富士山一日遊雙人套票等好禮，以及米其林推薦小樂沐雙人品味套餐等500個大獎。

台中大遠百新春福袋，大年初一(1月29日)在1樓廣場開賣，凡持1,000元現金+HAPPY GO卡，即可獲得雙重好禮，第一重1,000元商品券、第二重福袋驚喜抽獎券1張。

將於大年初一下午2點30分，於1樓時尚廣場公開抽出福袋所有獎項，有機會獲得頭獎3.6萬元商品券，及2.6萬元商品券、1.6萬元商品券、6,000元商品券、1,000元商品券等五大獎項。

廣三SOGO百貨今年推出「多功能20吋行李箱＋大容量旅行袋」福袋組，1月18日起開賣，限量300組。福袋裡除了超值好物外，還將加碼抽出價值12.8萬元的bgreen BR1運動養生椅及價值7.88萬元的BGYM比勁M718雲朵柔感按摩椅。

自1月18日起，凡持廣三SOGO百貨Smart APP至12F贈品處，扣60點加現金1,680元購買福袋兌換憑證1張，限量300組，每人每卡限購1組。

第一重金蛇報喜福袋組，每個行李箱內容物總價值超過6,800元，開箱就有機會獲得FUJI美腿機、Marshall藍芽喇叭、iRobot掃拖機器人、OSIM小腹機等超值好禮；第二重壓軸再抽bgreen BR1運動養生椅、BGYM比勁M718雲朵柔感按摩椅。

中友百貨推出「壓歲開運神好買」活動，總重6兩純金金幣40枚天天抽，總價值超過百萬元，只要扣抵家族點數10點即可參加，越早參加機會越多。

每年新春好彩頭-中友新春福袋，則訂1月10日開放預購，今年特別與可愛又療癒的「爽爽貓」獨家聯名「神可愛爽爽貓福袋」，外箱使用20吋前開式行李箱，限量200只，每袋獎值超過8,888元，當日消費滿3,688元再加1,980元即可購買。