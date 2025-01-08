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香氛「吃」得到！台北文華東方Ｘ潘海利根推聯名下午茶

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北文華東方酒店即日起至2月28日、在備受名媛貴婦喜愛的青隅推出「潘海利根 英倫芳華」聯名香氛下午茶饗宴。圖／台北文華東方酒店提供
台北文華東方酒店即日起至2月28日、在備受名媛貴婦喜愛的青隅推出「潘海利根 英倫芳華」聯名香氛下午茶饗宴。圖／台北文華東方酒店提供

台北文華東方酒店跨界聯名下午茶再創新意。今年開春首檔，攜手英國百年皇室御用香氛品牌「Penhaligon’s潘海利根」，即日起至2月28日在青隅推出「潘海利根 英倫芳華」聯名香氛下午茶饗宴。此次攜手，也為潘海利根155周年開啟序幕，恍如在英倫維多利亞時代的璀璨午後盛會，古典氛圍、「香」氣十足。

這場奇妙的午茶體驗，賓客還可獲得潘海利根英倫雋永系列精選1.5ml香水等香氛禮品；點用香檳下午茶，則可獲贈品牌限量蝴蝶圖樣絲巾等贈禮。贈品數量有限，贈完為止。經典下午茶每套1,580元+10%起。

午茶菜單設計，由台北文華東方酒店行政主廚馮俊傑與行政西點主廚趙崇曦發揮巧思。繽紛甜點中，結合品牌經典之作「月亮女神淡香水」香調的西西里檸檬、苦橙、玫瑰與茉莉花的香氛元素，為甜品賦予宛若月光輕柔撒落的絢麗詩意與藝術美感。其中「西西里檸檬海鹽起司蛋糕」，即以「皇家橡樹古龍水」的清新活力為發想，將海鹽的輕鹹襯托著起司蛋糕的香醇口感，西西里檸檬以糖漬香甜呈現溫柔質感，頂端以檸檬奶霜美好點綴，鹹甜平衡。

「茉莉花檸檬焦糖千層」則精細描繪著潘海利根周年圖騰，以多層次的細膩將品牌百年歷史化作一口香甜，致敬155周年的璀璨時刻。「荔枝草莓佐玫瑰馬林糖」是以「女王的耳語淡香精」故事主人翁—安妮女王的密友莎拉邱吉爾公爵夫人的溫柔華麗為主題構思，玲瓏圓潤的外型綴以蝴蝶結，巧妙呼應香水瓶身的經典設計。

鹹點同樣延續品牌精神，將茉莉、檸檬等元素融入，還可見一抹彎月，呼應品牌的月亮女神。

英倫百年香氛品牌潘海利根的優雅魅力，化做各式美點。圖／台北文華東方酒店提供
英倫百年香氛品牌潘海利根的優雅魅力，化做各式美點。圖／台北文華東方酒店提供
「青隅」有著歐式雍容氛圍，宛若時光流轉至19世紀，淑女們愜意談天恣享親暱俏皮的午後茶會，致敬潘海利根百年風華。圖／台北文華東方酒店提供
「青隅」有著歐式雍容氛圍，宛若時光流轉至19世紀，淑女們愜意談天恣享親暱俏皮的午後茶會，致敬潘海利根百年風華。圖／台北文華東方酒店提供

下午茶 品牌 女王

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