日本人氣吐司「銀座仁志川」來了 限量「奇異果吐司」

曾經在日本創下「連續80天提早完售」的日本人氣吐司「銀座仁志川（銀座に志かわ）」，將於1月10日起正式登台。店內除了提供招牌的「定番高級吐司」，還將於日本同步，每月推出不同口味的特色吐司。首波將推出「奇異果風味餡吐司」，2月將再由「頂級巧克力吐司」接力，為台灣民眾帶來與日本零時差的細緻享受。

「銀座仁志川」所隸屬的母集團「OSG Corporation」，乃是具有55年歷史的飲用水設備公司，產品可見於星級飯店、頂級日本料理店、各大公司行號。2018年，OSG Corporation於東京創立「銀座仁志川」，主打以自家製的「鹼性離子水」製作吐司。由於鹼性離子水富含微量元素，且能有助奶油充分乳化、小麥粉糊化，並增加酵母產生的二氧化碳，因此讓銀座仁志川吐司具有十足彈性與細緻口感。

「銀座仁志川」開幕之後，成功創下「連續80天提早完售」的佳績，後在一年四個月內，在日本開設超過百間分店，並於2022年進軍美國、2023年插旗上海。上海首間門市開幕時，吸引排隊3小時的購買人龍。2023年3月，銀座仁志川還被選為第95屆奧斯卡金像獎提名者的禮品之一。

台灣首間「銀座仁志川」，即將於1月10日於台北東區商圈正式開幕，門市設計延續日本店舖風格，並融入和風文化特色。主打的「定番高級吐司」使用特製的加拿大小麥粉，搭配鹼性離子水、100%純發酵奶油、北海道生奶油、水谷養蜂園的純蜂蜜與香甜煉乳等食材製作，入口軟綿富彈性，每條810公克，售價360元。

台灣一號店並延續品牌特色，以「食當令」為題，打造每個月不同口味的「月初旬吐司」。開幕首月所推出的「奇異果風味餡吐司」，在吐司中加入奇異果餡、白豆沙，帶來清新的酸甜滋味，每條600公克，售價400元，每日限定販售50個，僅限於1月10日至1月14日期間販售。同時店內還常態性販售由日本料理名店「くろぎ」主理人黑木純所開發設計的「生抹茶蜜」，以及蟬聯多年米其林三星的日本料理「かんだ」之店主神田裕行監修的「阿波黃金柚子蜜」，每罐均為420元。

銀座仁志川同時在台公開最佳品嚐方式。購入第一天，建議可將吐司撕成一口大小享用；第二天，吐司風味會更濃郁，非常適合搭配咖啡、茶飲或是紅酒。第三天則可將吐司烤至外酥內軟品嚐。若未食用完畢，可再切成厚片後冷凍保存。此外，除了將吐司當作早餐、下午茶之外，亦推薦在晚餐時段搭配葡萄酒、氣泡酒，別有風味。

除了常態商品與1月限定款，銀座仁志川並預告在2月10日至2月14日期間，將在台推出由日本巧克力名店「Théobroma」主理人兼日本巧克力大師「土屋公二氏」監修的情人節限定「頂級巧克力吐司」，每組共有兩種口味，共440公克，售價550元，每日限量50組。

銀座仁志川（銀座に志かわ）台灣1號店 地址：台北市大安區敦化南路1段228號1樓 電話：02-2752-8883