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迎新春！林曉同彩寶幻化靈蛇 喬治傑生限量紅項鍊添喜氣

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
林曉同LinShiaotung高級珠寶系列：御守 系列。圖／林曉同珠寶提供
林曉同LinShiaotung高級珠寶系列：御守 系列。圖／林曉同珠寶提供

迎接2025蛇年，林曉同高級珠寶系列推出全新「靈蛇之舞」以靈蛇盤踞守護的設計，並展開全台限定巡迴，為全新的一年帶來智慧與財富的好運兆。丹麥皇室御用精品喬治傑生（GEORG JENSEN）則以充滿喜氣的亮麗紅色高精密陶瓷搭配金燦光芒妝點新年造型，推出限量全新FUSION新作，以別出心裁的巧思穿搭綻放矚目風采，閃耀瑞意新景。

在林曉同設計師的創作中，靈蛇以全新姿態重現，高級珠寶作品「御守」系列核心設計中，靈蛇環抱稀有的貓眼碧璽與蛋白石，神秘與璀璨光影交相輝映，象徵生命活力與吉祥守護。魅惑之眼系列，則以蜿蜒蛇身環繞蛋面紅碧璽，或以藍寶石、沙弗萊石重現靈蛇鱗片的輕柔律動，蜿蜒曲線中隱藏著靈動的生命力，夢胸針和曉妝套鍊則進一步以豐富的色調幻化蛇的藝術張力。

喬治傑生喜迎農曆新春推出的全新FUSION系列18K黃金亮紅色高精密陶瓷項鍊，是繼彩色戒指後所推出的首款彩色項鍊，18K黃金揉以亮紅色高精密陶瓷，可搭配甫於2024年春夏上市的同系列彩色高精密陶瓷戒指，為著裝注入巧思型意，是設計師妮娜古柏（Nina Koppel）前瞻性概念珠寶的最新詮釋。

林曉同LinShiaotung高級珠寶系列：魅惑之眼戒指。圖／林曉同珠寶提供
林曉同LinShiaotung高級珠寶系列：魅惑之眼戒指。圖／林曉同珠寶提供
林映唯配戴喬治傑生FUSION系列新春限定珠寶。圖／喬治傑生提供
林映唯配戴喬治傑生FUSION系列新春限定珠寶。圖／喬治傑生提供
林曉同LinShiaotung高級珠寶系列：曉 妝 套鍊。圖／林曉同珠寶提供
林曉同LinShiaotung高級珠寶系列：曉 妝 套鍊。圖／林曉同珠寶提供
林曉同LinShiaotung高級珠寶系列：魅惑之眼 戒指。圖／林曉同珠寶提供
林曉同LinShiaotung高級珠寶系列：魅惑之眼 戒指。圖／林曉同珠寶提供
林映唯配戴喬治傑生FUSION系列新春限定珠寶。圖／喬治傑生提供
林映唯配戴喬治傑生FUSION系列新春限定珠寶。圖／喬治傑生提供
林曉同LinShiaotung高級珠寶系列：夢 胸針。圖／林曉同珠寶提供
林曉同LinShiaotung高級珠寶系列：夢 胸針。圖／林曉同珠寶提供
FUSION系列CNY新春限定18K黃金與亮紅色高精密陶瓷項鍊，68,500元。圖／喬治傑生提供
FUSION系列CNY新春限定18K黃金與亮紅色高精密陶瓷項鍊，68,500元。圖／喬治傑生提供
林曉同LinShiaotung高級珠寶系列：御守系列戒指。圖／林曉同珠寶提供
林曉同LinShiaotung高級珠寶系列：御守系列戒指。圖／林曉同珠寶提供

珠寶 蛇年 設計師

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