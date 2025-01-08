迎新春！林曉同彩寶幻化靈蛇 喬治傑生限量紅項鍊添喜氣

迎接2025蛇年，林曉同高級珠寶系列推出全新「靈蛇之舞」以靈蛇盤踞守護的設計，並展開全台限定巡迴，為全新的一年帶來智慧與財富的好運兆。丹麥皇室御用精品喬治傑生（GEORG JENSEN）則以充滿喜氣的亮麗紅色高精密陶瓷搭配金燦光芒妝點新年造型，推出限量全新FUSION新作，以別出心裁的巧思穿搭綻放矚目風采，閃耀瑞意新景。

在林曉同設計師的創作中，靈蛇以全新姿態重現，高級珠寶作品「御守」系列核心設計中，靈蛇環抱稀有的貓眼碧璽與蛋白石，神秘與璀璨光影交相輝映，象徵生命活力與吉祥守護。魅惑之眼系列，則以蜿蜒蛇身環繞蛋面紅碧璽，或以藍寶石、沙弗萊石重現靈蛇鱗片的輕柔律動，蜿蜒曲線中隱藏著靈動的生命力，夢胸針和曉妝套鍊則進一步以豐富的色調幻化蛇的藝術張力。