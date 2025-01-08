台北遠東香格里拉 奪永續金獎與環保認證

台北遠東香格里拉歡慶30週年之際，再傳佳績。台北市政府觀光傳播局主辦的「2024第一屆臺北永續旅宿金獎」評選中，奪得最高榮譽金獎；並同時取得行政院環境部「銅級環保標章旅館」認證。

台北遠東香格里拉秉持香格里拉集團「造福社會」的核心價值，長期致力落實環境、社會與治理（ESG）目標，包括全面改用可回收玻璃瓶裝水、大瓶裝沐浴用品、環保外賣包裝，並鼓勵顧客自備購物袋與環保杯，以實際行動節能減碳。飯店也積極投入公益，長期支持台灣國際兒童村、華山基金會等團體，響應關燈一小時、乳癌防治等國際活動，落實永續發展，持續為社群帶來積極影響力。

台北遠東香格里拉始終秉持對永續發展與科技創新的承諾，例如推行「節能減碳計畫」，涵蓋碳排放管理、能源與水資源節約及廢棄物減量，並採用節能燈泡、循環電能電梯、節水裝置及完善的污水處理系統，並鼓勵旅客減少床單與毛巾更換，自2001年以來持續保持ISO14001環境管理系統認證。

2022年起，飯店全面落實香格里拉集團的全球減塑策略，推行「淨塑向未來」行動，推動改用可回收玻璃瓶裝水、客房內沐浴用品大瓶裝化、餐廳採用環保外賣包裝，並鼓勵自備購物袋和環保杯，致力於減少塑料使用。飯店更積極推動電子化管理，以電子看板取代紙製海報，並響應「地球一小時」關燈活動，提升員工與賓客的環保意識，讓飯店持續提升節能效率，展現了在節能減碳方面的不斷努力。

2023年，台北遠東香格里拉榮獲台北市觀光傳播局頒發的「台北綠旅標章」，並與近百家旅館共同簽署「永續綠旅宣言」，同時響應全球2050淨零排放目標，展現對永續發展的長期承諾。近年飯店也持續探索創新方案，推動綠色旅程。去年首創「愛永續環保婚禮」，今年更攜手LG電子引入智慧家電至客房，並與BMW合作提供免費電動車試駕，讓住客體驗低碳、永續的旅行模式。

2024年12月，台北遠東香格里拉再添殊榮，榮獲由台北市政府觀光傳播局主辦的「2024第一屆臺北永續旅宿金獎」，同時也取得行政院環境部頒發的「銅級環保標章旅館」認證，充分肯定飯店在永續發展上的卓越表現。台北遠東香格里拉區域總經理萬佐東 (Marco Vazzoler) 表示，能榮獲這兩項殊榮，不僅是對飯店團隊努力的最佳肯定，也展現了我們在永續發展上的卓越成就，更見證團隊每一個人實踐永續承諾的堅定決心。

台北遠東香格里拉長期致力於關懷社會上需要幫助的團體，積極推動公益活動，傳遞愛與溫暖。包括長年關注台灣國際兒童村、華山基金會、台灣黑熊保育協會等公益團體，透過各種形式與計畫支持。每年耶誕節期間，飯店於大廳也會設置捐款箱，邀請賓客透過小額捐款支持公益。