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台北遠東香格里拉 奪永續金獎與環保認證

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北遠東香格里拉區域總經理萬佐東 （圖右四、Marco Vazzoler）帶領員工參加「裙擺澎澎RUN」乳癌防治公益路跑，以實際行動展現對公益的支持與關懷。圖/台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉區域總經理萬佐東 （圖右四、Marco Vazzoler）帶領員工參加「裙擺澎澎RUN」乳癌防治公益路跑，以實際行動展現對公益的支持與關懷。圖/台北遠東香格里拉提供

台北遠東香格里拉歡慶30週年之際，再傳佳績。台北市政府觀光傳播局主辦的「2024第一屆臺北永續旅宿金獎」評選中，奪得最高榮譽金獎；並同時取得行政院環境部「銅級環保標章旅館」認證。

台北遠東香格里拉秉持香格里拉集團「造福社會」的核心價值，長期致力落實環境、社會與治理（ESG）目標，包括全面改用可回收玻璃瓶裝水、大瓶裝沐浴用品、環保外賣包裝，並鼓勵顧客自備購物袋與環保杯，以實際行動節能減碳。飯店也積極投入公益，長期支持台灣國際兒童村、華山基金會等團體，響應關燈一小時、乳癌防治等國際活動，落實永續發展，持續為社群帶來積極影響力。

台北遠東香格里拉始終秉持對永續發展與科技創新的承諾，例如推行「節能減碳計畫」，涵蓋碳排放管理、能源與水資源節約及廢棄物減量，並採用節能燈泡、循環電能電梯、節水裝置及完善的污水處理系統，並鼓勵旅客減少床單與毛巾更換，自2001年以來持續保持ISO14001環境管理系統認證。

2022年起，飯店全面落實香格里拉集團的全球減塑策略，推行「淨塑向未來」行動，推動改用可回收玻璃瓶裝水、客房內沐浴用品大瓶裝化、餐廳採用環保外賣包裝，並鼓勵自備購物袋和環保杯，致力於減少塑料使用。飯店更積極推動電子化管理，以電子看板取代紙製海報，並響應「地球一小時」關燈活動，提升員工與賓客的環保意識，讓飯店持續提升節能效率，展現了在節能減碳方面的不斷努力。

2023年，台北遠東香格里拉榮獲台北市觀光傳播局頒發的「台北綠旅標章」，並與近百家旅館共同簽署「永續綠旅宣言」，同時響應全球2050淨零排放目標，展現對永續發展的長期承諾。近年飯店也持續探索創新方案，推動綠色旅程。去年首創「愛永續環保婚禮」，今年更攜手LG電子引入智慧家電至客房，並與BMW合作提供免費電動車試駕，讓住客體驗低碳、永續的旅行模式。

2024年12月，台北遠東香格里拉再添殊榮，榮獲由台北市政府觀光傳播局主辦的「2024第一屆臺北永續旅宿金獎」，同時也取得行政院環境部頒發的「銅級環保標章旅館」認證，充分肯定飯店在永續發展上的卓越表現。台北遠東香格里拉區域總經理萬佐東 (Marco Vazzoler) 表示，能榮獲這兩項殊榮，不僅是對飯店團隊努力的最佳肯定，也展現了我們在永續發展上的卓越成就，更見證團隊每一個人實踐永續承諾的堅定決心。

台北遠東香格里拉長期致力於關懷社會上需要幫助的團體，積極推動公益活動，傳遞愛與溫暖。包括長年關注台灣國際兒童村、華山基金會、台灣黑熊保育協會等公益團體，透過各種形式與計畫支持。每年耶誕節期間，飯店於大廳也會設置捐款箱，邀請賓客透過小額捐款支持公益。

此外，飯店連續多年於10月「國際乳癌防治月」推出「粉紅公益下午茶」，將銷售淨利的15%捐贈給台灣癌症臨床研究發展基金會，支持乳癌防治工作。區域總經理萬佐東更親自帶領員工參加「裙擺澎澎RUN」乳癌防治公益路跑，以實際行動展現對公益的支持與關懷。此外，飯店也攜手社團法人喜願協會，推出「香宮一日粵式主廚」圓夢計劃，幫助喜願兒體驗成為主廚的夢想。

台北遠東香格里拉也透過捐贈月餅及粽子等愛心物資支持華山基金會，為長者帶來節日的溫暖與關懷。圖/台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉也透過捐贈月餅及粽子等愛心物資支持華山基金會，為長者帶來節日的溫暖與關懷。圖/台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉打造綠色旅行，成為台灣首家提供電動車給旅客試駕的飯店。圖/台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉打造綠色旅行，成為台灣首家提供電動車給旅客試駕的飯店。圖/台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉推行一系列減塑計畫，包含宴會會議及客房內「淨塑向未來」行動，全面不使用保特瓶裝水。圖/台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉推行一系列減塑計畫，包含宴會會議及客房內「淨塑向未來」行動，全面不使用保特瓶裝水。圖/台北遠東香格里拉提供

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