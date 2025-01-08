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SOGO台北店迎春歲末Sale 聯名卡享最高13%餐飲再加碼

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東SOGO台北店（忠孝館、復興館、敦化館）於1月9日起至2月2日推出迎春歲末Sale，今年首度加碼刷中國信託SOGO聯名卡指定業種最高回饋達13%。本報資料照片
遠東SOGO台北店（忠孝館、復興館、敦化館）於1月9日起至2月2日推出迎春歲末Sale，今年首度加碼刷中國信託SOGO聯名卡指定業種最高回饋達13%。本報資料照片

今年春節來得早、過年落在一月底，為了衝出今年開春業績博得紅彩，遠東SOGO台北店（忠孝館、復興館、敦化館）於1月9日起至2月2日推出迎春歲末Sale，今年首度加碼刷中國信託SOGO聯名卡指定業種最高回饋達13%，使用聯名卡再享餐飲回饋，衝刺過年採購、聚餐商機，力拚一月業績較去年同期成長20％。

遠東SOGO台北歲末Sale攜手9大銀行推出刷卡最高8%回饋，並可累贈最高回饋10萬元電子抵用券。活動期間刷卡優惠包括男女裝、女鞋、化妝品、家用、藝品、寢具、玩具等刷卡滿5,000元送400元電子抵用券。若刷SOGO聯名卡，滿5,000元加贈50元電子抵用券；珠寶黃金、家電、3C、食品銘店滿1萬元送400元電子抵用券、指定精品滿2萬元送1,500元電子抵用券等。

SOGO聯名卡針對餐飲再加碼，即日起至6月30日當日當館單卡於指定餐廳、美食街（不含超市銘店）累積滿1,500元贈SOGO 30元電子抵用券、滿3,000元贈SOGO 60元電子抵用券。另有銀行分期加碼禮、HAPPY GO Pay期間限定8倍贈，年前精省輕鬆大採購。各館於指定期間消費滿額還可再兌換「Snoopy 75周年限定手提隔熱餐盒」、「HEC冷暖兩用陶瓷電暖器」、「KINYO大容量雙層美型快煮壺」等實用消費禮。

針對過年採買，忠孝館Fresh Mart推出多款商品買一送一優惠；忠孝館、復興館化妝品區也享單筆滿8,000元送300元的滿額贈。忠孝館、復興館家電寢飾區也同步推出「頂級消費禮」，指定日期消費達指定門檻可獲SAMSUNG Galaxy A35、Apple iPad mini、iRobot掃拖機器人、Dyson二合一吹風直髮器等好禮。敦化館活動期間持快樂購卡於B1化妝品、珠寶飾品等指定業種消費滿2萬元送500元、指定精品滿38,000元送1,000元電子抵用券。

SOGO台北店新春期間也帶來諸多特色活動，忠孝館1月22日至2月5日推出「史奴比75周年新春限定快閃店」，有75周年限量商品與新春福袋；復興館於於1月28日至2月6日展出「紙的奇蹟：瓦楞紙雕的藝術之旅」，以台灣特有種、瀕臨絕種動物為主題，透過瓦楞紙轉化成生動的紙雕藝術。

忠孝館VORNADO渦流循環電暖器原價6,980元，特價5,800元，限量10台。圖／SOGO提供
忠孝館VORNADO渦流循環電暖器原價6,980元，特價5,800元，限量10台。圖／SOGO提供
復興館NIPPON MADE Onitsuka Tiger鬼塚虎MEXICO 66蛇年限定款，4,480元。圖／SOGO提供
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敦化館Valextra Iside Year Of The Snake Micro緋紅黑色手提肩背包，13萬1,100元。圖／SOGO提供
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忠孝館周大福吉星高照鎖包蛇年墜飾(金重0.1兩起，不含鍊) 售價27,200元起。圖／SOGO提供
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復興館ETRO圖騰長袖襯衫49,000元、緹花刺繡長裙98,000元。圖／SOGO提供
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忠孝館clé de peau BEAUTÉ黃金24K精華組價值11,427元，優惠價8,500元，限量30組。圖／SOGO提供
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