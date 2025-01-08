SOGO台北店迎春歲末Sale 聯名卡享最高13%餐飲再加碼

今年春節來得早、過年落在一月底，為了衝出今年開春業績博得紅彩，遠東SOGO台北店（忠孝館、復興館、敦化館）於1月9日起至2月2日推出迎春歲末Sale，今年首度加碼刷中國信託SOGO聯名卡指定業種最高回饋達13%，使用聯名卡再享餐飲回饋，衝刺過年採購、聚餐商機，力拚一月業績較去年同期成長20％。

遠東SOGO台北歲末Sale攜手9大銀行推出刷卡最高8%回饋，並可累贈最高回饋10萬元電子抵用券。活動期間刷卡優惠包括男女裝、女鞋、化妝品、家用、藝品、寢具、玩具等刷卡滿5,000元送400元電子抵用券。若刷SOGO聯名卡，滿5,000元加贈50元電子抵用券；珠寶黃金、家電、3C、食品銘店滿1萬元送400元電子抵用券、指定精品滿2萬元送1,500元電子抵用券等。

SOGO聯名卡針對餐飲再加碼，即日起至6月30日當日當館單卡於指定餐廳、美食街（不含超市銘店）累積滿1,500元贈SOGO 30元電子抵用券、滿3,000元贈SOGO 60元電子抵用券。另有銀行分期加碼禮、HAPPY GO Pay期間限定8倍贈，年前精省輕鬆大採購。各館於指定期間消費滿額還可再兌換「Snoopy 75周年限定手提隔熱餐盒」、「HEC冷暖兩用陶瓷電暖器」、「KINYO大容量雙層美型快煮壺」等實用消費禮。

針對過年採買，忠孝館Fresh Mart推出多款商品買一送一優惠；忠孝館、復興館化妝品區也享單筆滿8,000元送300元的滿額贈。忠孝館、復興館家電寢飾區也同步推出「頂級消費禮」，指定日期消費達指定門檻可獲SAMSUNG Galaxy A35、Apple iPad mini、iRobot掃拖機器人、Dyson二合一吹風直髮器等好禮。敦化館活動期間持快樂購卡於B1化妝品、珠寶飾品等指定業種消費滿2萬元送500元、指定精品滿38,000元送1,000元電子抵用券。