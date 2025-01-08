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米其林元月新入選一次揭5家 傳承三代老店「蘇來傳」進榜

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
台北的「蘇來傳」。圖／摘自米其林FB粉絲團
台北的「蘇來傳」。圖／摘自米其林FB粉絲團

米其林指南》今天一口氣公佈5家位於台北與高雄的元月新入選餐廳，分別是台北的日式酒食與無菜單料理「駄介」、大阪米其林一星「焼鳥市松」海外首家姐妹店「fumée」、傳承三代的肉圓與芋粿老店「蘇來傳」，以及高雄的創新菜餐廳「J Parc」與臺菜餐廳「永筵小館」。

日料「駄介」主廚來自日本新潟縣，餐廳分為兩個區域，有高腳吧檯與板前座位，分別供應單點酒食與無菜單料理；米其林評審員特別推薦的是結合主廚家鄉風味與臺灣食材的無菜單料理。

「fumée」由大阪米其林一星「焼鳥市松」創辦人竹田英人的得意弟子笠春介來台掌勺，將竹地雞、黃皮文昌雞等雞種，透過考究的「鹽燒」手法，展現令人喜出望外的美味。到「fumée」用餐，米其林評審員特別建議加點雞白肝或是提燈等珍稀部位。

傳承三代的肉圓與芋粿老店「蘇來傳」，位於台北市萬華區，開業至今已有70年。除肉圓與芋粿，店中也供應湯品。米其林評審員特別建議品嚐以每日現磨的在來米糊所製成的肉圓，「內餡是豬胛心肉、香菇、栗子等，加上店家自製的黑醬，鹹甜交織，口味獨特。建議添加蒜泥或生辣醬，令味道更濃郁。」

「J Parc」位於高雄市三民區，提供一款十道菜套餐。自美學藝歸國的主廚糅合法、義、美式料理手法，以本地蔬食和日本海鮮入菜，細膩呈現季節之味。

高雄市前金區的臺菜餐廳「永筵小館」前身為雲來坊家鄉小館，主廚傳襲父親手藝，菜色豐富多元。米其林評審員特別推薦招牌的滑蛋蝦仁，「以類似蛋捲的形式呈現，條狀滑蛋結合飽滿彈牙的鮮蝦，不可錯過。」

◎《米其林指南》2025年元月新入選餐廳：

．駄介：地址：台北市大安區四維路375之2號

．fumée：地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號B3

．蘇來傳：地址：台北市萬華區和平西路三段176巷4號

．J Parc：地址：高雄市三民區德興街1號

．永筵小館：地址：高雄市前金區成功一路528號

高雄的「永筵小館」。圖／摘自米其林官網
高雄的「永筵小館」。圖／摘自米其林官網
台北的「fumée」。圖／摘自米其林官網
台北的「fumée」。圖／摘自米其林官網
高雄的「J Parc」。圖／摘自米其林官網
高雄的「J Parc」。圖／摘自米其林官網
台北的「駄介」。圖／摘自米其林官網
台北的「駄介」。圖／摘自米其林官網

料理 米其林 餐廳

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