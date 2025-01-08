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台南新景點！6千坪獨棟誠品第一季登場 4大亮點吸客

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
「誠品生活台南」獨棟街邊大店預計今年第一季試營運，全店4層樓6,000坪規模。圖／誠品提供
「誠品生活台南」獨棟街邊大店預計今年第一季試營運，全店4層樓6,000坪規模。圖／誠品提供

誠品生活今日宣布，全新「誠品生活台南」獨棟街邊大店預計今年第一季試營運。空間設計3D圖也首度公開，誠品攜手知名建築師羅耕甫規劃全新有機綠建築，將台南暖陽引入室內，善用自然採光與通風，主打空間與自然結合，這棟兼具永續和美學的建築設計也獲「TAC世界設計大獎商業概念獎」首獎肯定。

誠品生活台南位置在哪？

誠品生活台南位於近期剛開幕的台南新興園區，鄰近安平港、奇美博物館、安平老街等知名景點，距離遊客到訪的安平古堡、國華街美食聚落為15分鐘車程，一旁還有全台最大日式燒肉主題餐廳碳佐麻里精品燒肉以及天鍋麻辣鴛鴦鍋，周邊提供逾1,200個汽機車停車位。

全店4層樓6千坪規模 挑高10米雙層書店

誠品生活台南全店4層樓6,000坪規模，正門入口旁近百階景觀大步梯可拾級而上，挑高10米雙層書店優雅壯闊，兒童館蒐羅台灣及全球特色繪本作品。還可逐層探訪米其林認證台灣茶、甜點吃到飽主題餐廳、台灣設計師工藝與時尚設計、國際潮流風尚品牌全新概念店等豐富內容，還有匯集生活選品的「誠品生活精選expo SELECT」也將進駐。

室內空間融入台灣早期傳統厝屋庭院「埕Tiânn」概念

建城400年的台南古都，曾獲國家地理旅遊雜誌選為「全球30個最酷景點」之一，2024年更入選CNN「全球最值得造訪24城市」名單，為台灣唯一入榜城市。誠品生活台南室內空間邀請打造亞洲最大誠品的建築師蕭博文操刀，連結在地與國際、傳統與創新，融入台灣早期傳統厝屋庭院與公共建築前聚會廣場的「埕Tiânn」文化概念，將誠品書店規劃於全店核心位置，結合多元藝文體驗、親子共讀Plaza等活動空間，以及綠意天井、8米寬大步梯、大面積露台等設計細節，打造一處人們可歡聚交流的文化生活聚所。

呼應美食之都 每層樓都有主題餐廳、咖啡輕食

呼應台南美食文化特色，誠品生活台南1至4樓每個樓層皆設有主題餐廳或咖啡輕食，精選提供台式、日式、歐美、中式、泰式等世界美食料理，有世界啤酒大賽冠軍的台灣精釀啤酒餐酒館、甜點吃到飽主題餐廳、精緻創意蔬食、人氣早午餐、原木柴燒料理等多樣化選擇。書區旁還有複合印刷設計、藝文與選物的在地知名老宅咖啡館獨家入駐，臨窗可由天井欣賞雲影天光和四季變化景致。

「誠品酒窖」在此展開南台灣首店

誠品生活台南也攜手品牌創作全新店型，包含時尚設計、休閒潮流、新銳文創、台灣冠軍茶等，獨家專賣店則各有特色，包括以時髦撞擊凹痕吸引潮流粉絲高度關注的義大利精品行李箱、美國百年工作靴之王、德國古典書寫工藝品牌等，還有匯聚法國布根地、波爾多、香檳區等著名酒莊超過7,500款紅白酒的葡萄酒專家「誠品酒窖」，也將在此展開南台灣首店。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

誠品生活台南有複合設計、藝文與選物的在地知名老宅咖啡館獨家入駐，臨窗可見室外風光。圖／誠品提供
誠品生活台南有複合設計、藝文與選物的在地知名老宅咖啡館獨家入駐，臨窗可見室外風光。圖／誠品提供
誠品生活台南兒童館蒐羅台灣及全球特色繪本作品。圖／誠品提供
誠品生活台南兒童館蒐羅台灣及全球特色繪本作品。圖／誠品提供
誠品生活台南，打造挑高10米雙層書店閱讀殿堂。圖／誠品提供
誠品生活台南，打造挑高10米雙層書店閱讀殿堂。圖／誠品提供
誠品生活台南集結台灣設計師工藝與時尚設計、輕珠寶、都會風尚、休閒潮流、主題餐廳、咖啡輕食、居家生活美學與美妝保養等內容。圖／誠品提供
誠品生活台南集結台灣設計師工藝與時尚設計、輕珠寶、都會風尚、休閒潮流、主題餐廳、咖啡輕食、居家生活美學與美妝保養等內容。圖／誠品提供

台南 設計師 誠品

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