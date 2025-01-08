快訊

高雄警揪妹吸毒2大過免職 所長連坐罰調非主管缺

傳川普考慮宣布「國家經濟緊急狀態」 推行大範圍關稅計畫

台中百貨新春福袋將開搶 最大獎1克拉鑽戒值52萬元

中央社／ 台中8日電

每逢新春期間百貨公司福袋總引起搶購，台中市多家百貨公司今天宣布，即將開放預購福袋，今年的獎項除了有商品券、運動養生椅，最大獎是價值52萬元的1克拉鑽戒。

新光三越台中中港店今天舉行春節福袋記者會宣布，今年福袋將於16日起推出雙款福袋預購活動，包括福袋及福箱等，16日上午10時在新光三越APP線上預購開搶300個福袋，20日上午10時起預購200個福箱，只要開啟APP扣100點數，就可以1000元搶購福袋、3000元搶購福箱，每份都含市價5000元以上商品。

新光三越中港店指出，只要購買福袋及福箱，就可以參加大年初一的加碼抽活動，有機會抽中價值52萬元的1克拉鉑金鑽石戒指，還有高奢遊艇體驗、環島圓夢捷安特單車9天遊、富士山1日遊雙人套票等500個獎項。

台中大遠百新春福袋將於29日大年初一在百貨公司1樓廣場開賣，當天下午抽出福袋所有獎項，包括商品券3萬6000元、2萬6000元、1萬6000元、6000元商品券、1000元等獎項。

中友百貨新春福袋將於10日開放預購，今年與「爽爽貓」獨家聯名「神可愛 爽爽貓福袋」，外箱使用市價2980元的20吋前開式行李箱，限量200只，每袋獎值超過8888元。

廣三SOGO百貨推出「多功能20吋行李箱＋大容量旅行袋」福袋組，18日上午10時30分起開賣福袋憑證，29日大年初一下午2時開始領取，還加碼抽出價值12萬8000元的運動養生椅及價值7萬8800元的雲朵柔感按摩椅。

福袋 行李箱

延伸閱讀

抽一番賞不想被坑看過來！店家教戰守則曝光 翻背面仔細看這處

新北春聯「蛇福泰吉」喻全有賺錢 開放民眾索取

人品爆發！249元超商福袋內藏「1顆球」 眾驚呼：根本中頭獎

遠百福袋9日開放預購 最大獎電動機車、16.8萬元商品券

相關新聞

香氛「吃」得到！台北文華東方Ｘ潘海利根推聯名下午茶

台北文華東方酒店跨界聯名下午茶再創新意。今年開春首檔，攜手英國百年皇室御用香氛品牌「Penhaligon’s潘海利根」，...

日本人氣吐司「銀座仁志川」來了 限量「奇異果吐司」

曾經在日本創下「連續80天提早完售」的日本人氣吐司「銀座仁志川（銀座に志かわ）」，將於1月10日起正式登台。店內除了提供...

迎新春！林曉同彩寶幻化靈蛇 喬治傑生限量紅項鍊添喜氣

迎接2025蛇年，林曉同高級珠寶系列推出全新「靈蛇之舞」以靈蛇盤踞守護的設計，並展開全台限定巡迴，為全新的一年帶來智慧與...

台北遠東香格里拉 奪永續金獎與環保認證

台北遠東香格里拉歡慶30週年之際，再傳佳績。台北市政府觀光傳播局主辦的「2024第一屆臺北永續旅宿金獎」評選中，奪得最高...

SOGO台北店迎春歲末Sale 聯名卡享最高13%餐飲再加碼

今年春節來得早、過年落在一月底，為了衝出今年開春業績博得紅彩，遠東SOGO台北店（忠孝館、復興館、敦化館）於1月9日起至...

米其林元月新入選一次揭5家 傳承三代老店「蘇來傳」進榜

《米其林指南》今天一口氣公佈5家位於台北與高雄的元月新入選餐廳，分別是台北的日式酒食與無菜單料理「駄介」、大阪米其林一星...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。