出國潮恐怕持續 Global Mall實施會員分級鞏固主顧客

Global Mall環球購物中心2024年全台8店業績成長5％，受出國潮以及地震影響車站店人流，2024年成長力道較預期的辛苦。2025年一開始率先針對現有140萬會員推出會員分級（一星至三星），透過差異化禮遇激勵忠誠主顧客，今年主力重心將從數位化、便利創新服務、會員經營三大主軸著手，希望2025全年會員數突破160萬，業績成長10％。

回看2024年，出國潮引發的預算轉移，都讓去年業績不好做，出國潮加上地震，Global Mall車站店包括板橋、南港、左營等在去年第二季至暑假人流因此短少，車站店全年業績僅成長約1至2％；桃園捷運A19雙位數成長、A8、A9則有近10%成長；中和店與屏東業績有4％成長，總體全台8店業績2024年成長5％。

Global Mall認為，2025年出國潮將持續，不會比2024年好做多少，加上新商場多，光是台北就包括南港Lalaport、SOGO大巨蛋商場、統一時代二館開幕，商場競爭加劇、加上出國潮引發的預算排擠，因此，鞏固會員、經營體質做好為優先，再來講改裝。

今年春節假期有9天連假，預期安排出國的人也不少，因此Global Mall今年春節檔期攜手超過20大銀行、合作銀行創新高，針對過年採購需求給予多元回饋，使用行動支付享最高8%回饋，福袋種類、獎項也豐富化，還有年節檔期超過300場活動，春節檔期力拚業績成長10%。