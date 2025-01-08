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寶格麗Serpenti特展現身上海 19藝術家共譜靈蛇宇宙

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
BVLGARI Serpenti的纏繞蛇形珠寶，也帶來無限、DNA的多重想像。圖／BVLGARI提供
BVLGARI Serpenti的纏繞蛇形珠寶，也帶來無限、DNA的多重想像。圖／BVLGARI提供

2025是農曆新年的蛇年生肖，不少精品的經典設計也包含了蛇的靈動元素。義大利頂級精品品牌寶格麗（BVLGARI）今日於上海「張園」舉辦了「Serpenti Infinito：永無止盡的蛻變旅程」，邀請了來自義大利、中國、韓國、中東的合計19位藝術家創作，展覽並分為「時維青綠」、「神秘寰宇」與「無限遐想」三大主題，將由明日正式開展。

誕生於1948年的BVLGARI Serpenti系列，不僅是具象的生物、更成為幾何的符碼，展現精緻、珠寶、金工與想像力的無限可能。本次展出的三大主題中，土耳其藝術家Refik Anadol的大型裝置「靈蛇幻境」是以AI創作雕塑、聲音、影像，是本次最大規模、最為沈浸式的體驗，藝術家並表示連AI教父黃仁勳也曾收藏他的作品；比利時藝術家Daniel Rozin的「靈蛇鱗鏡」則為互動式裝置藝術作品，透過攝影鏡頭與人的即時互動，以黃銅金屬機械裝置還原了蛇的鱗片聲響，唯妙唯肖，具有高度的賞玩互動樂趣。

中國藝術家吳昊宇則以德化白瓷創造了「新石器Serpenti」、一件以蛇為靈感的雕塑，同時隱藏了宇宙的哲學觀、以及無限的limit符號，同時這件作品也是令寶格麗總裁Jean-Christophe Babin最為印象深刻的兩件藝術之一；展間入口天花板上高高懸掛的《騰萬金靈境》則出自藝術家羅鳴之手，她將過往擅長的紙雕藝術結合了蛇年與Serpenti的蛇主題，其中蛇的眼睛如何有神、靈動，卻不與過往危險、神秘的印象有關聯，是創作的困難之處。

謝文蒂的藝術創作《春》，英文名為spring，她從Serpenti的Tubogas珠寶表使用的彈簧得到靈感，並結合了口吹玻璃，富有裝飾性、藝術性，同時Srping既是春天之意、也是游絲彈簧的雙關指涉，別富趣味。

寶格麗同時也發表的Serpenti Infinito系列的頂級珠寶、戒指、皮件全新單品，像是Serpenti Viper系列首次選用黃金並推出純金與鑲鑽版本項鍊，並搭配一副環型耳環；此外四款限量一件的Serpenti系列戒指，則以具象的方式詮釋神話之蛇；同時Serpenti Cuore 1968則為皮件的全新創作，包款一半為包深、另一半則為蛇形金色提手，進而致敬1968年綴有多彩琺瑯的Serpenti Harlequin珠寶腕表。

寶格麗「Serpenti Infinito：永無止盡的蛻變旅程」將由明日（2025年1月9日）起正式展出，展覽可免費參觀，唯須提前預約。

BVLGARI SERPENTI TUBOGAS系列頂級藍寶石與鑽石手環，價格店洽。圖／BVLGARI提供
BVLGARI SERPENTI TUBOGAS系列頂級藍寶石與鑽石手環，價格店洽。圖／BVLGARI提供
BVLGARI SERPENTI系列頂級彩寶與鑽石項鍊，價格店洽。圖／BVLGARI提供
BVLGARI SERPENTI系列頂級彩寶與鑽石項鍊，價格店洽。圖／BVLGARI提供
中國藝術家吳昊宇與其藝術陶瓷作品「新石器Serpenti」。記者釋俊哲／攝影
中國藝術家吳昊宇與其藝術陶瓷作品「新石器Serpenti」。記者釋俊哲／攝影
BVLGARI寶格麗的「Serpenti Infinito」特展於上海「張園」展出。記者釋俊哲／攝影
BVLGARI寶格麗的「Serpenti Infinito」特展於上海「張園」展出。記者釋俊哲／攝影
Refik Anadol藝術家作品「靈蛇幻境」。記者釋俊哲／攝影
Refik Anadol藝術家作品「靈蛇幻境」。記者釋俊哲／攝影
中國藝術家謝文蒂與其藝術作品「春」。記者釋俊哲／攝影
中國藝術家謝文蒂與其藝術作品「春」。記者釋俊哲／攝影
藝術家Daniel Rozin與其互動式裝置藝術作品「靈蛇鱗鏡」。記者釋俊哲／攝影
藝術家Daniel Rozin與其互動式裝置藝術作品「靈蛇鱗鏡」。記者釋俊哲／攝影
BVLGARI SERPENTI INFINITO頂級彩寶與鑽石胸針，價格店洽。圖／BVLGARI提供
BVLGARI SERPENTI INFINITO頂級彩寶與鑽石胸針，價格店洽。圖／BVLGARI提供
中國藝術家謝文蒂的藝術作品「春」從Tubogas手鐲表得到靈感，將玻璃、彈簧結合，帶來兼具哲學性、視覺戲劇性的華麗作品。記者釋俊哲／攝影
中國藝術家謝文蒂的藝術作品「春」從Tubogas手鐲表得到靈感，將玻璃、彈簧結合，帶來兼具哲學性、視覺戲劇性的華麗作品。記者釋俊哲／攝影
中國藝術數羅鳴與其作品《騰萬金靈境》。記者釋俊哲／攝影
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土耳其AI藝術家Refik Anadol，其早在2008年便投入AI藝術，據其表示：其作品甚至連AI教父黃仁勳也有收藏。圖／BVLGARI提供
土耳其AI藝術家Refik Anadol，其早在2008年便投入AI藝術，據其表示：其作品甚至連AI教父黃仁勳也有收藏。圖／BVLGARI提供
BVLGARI SERPENTI頂級祖母綠與鑽石項鍊，價格店洽。圖／BVLGARI提供
BVLGARI SERPENTI頂級祖母綠與鑽石項鍊，價格店洽。圖／BVLGARI提供
Serpenti頂級珠寶是金工、設計與寶石鑲嵌的高難度考驗。圖／BVLGARI提供
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寶格麗 藝術家 蛇年

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