寶格麗Serpenti特展現身上海 19藝術家共譜靈蛇宇宙

2025是農曆新年的蛇年生肖，不少精品的經典設計也包含了蛇的靈動元素。義大利頂級精品品牌寶格麗（BVLGARI）今日於上海「張園」舉辦了「Serpenti Infinito：永無止盡的蛻變旅程」，邀請了來自義大利、中國、韓國、中東的合計19位藝術家創作，展覽並分為「時維青綠」、「神秘寰宇」與「無限遐想」三大主題，將由明日正式開展。

誕生於1948年的BVLGARI Serpenti系列，不僅是具象的生物、更成為幾何的符碼，展現精緻、珠寶、金工與想像力的無限可能。本次展出的三大主題中，土耳其藝術家Refik Anadol的大型裝置「靈蛇幻境」是以AI創作雕塑、聲音、影像，是本次最大規模、最為沈浸式的體驗，藝術家並表示連AI教父黃仁勳也曾收藏他的作品；比利時藝術家Daniel Rozin的「靈蛇鱗鏡」則為互動式裝置藝術作品，透過攝影鏡頭與人的即時互動，以黃銅金屬機械裝置還原了蛇的鱗片聲響，唯妙唯肖，具有高度的賞玩互動樂趣。

中國藝術家吳昊宇則以德化白瓷創造了「新石器Serpenti」、一件以蛇為靈感的雕塑，同時隱藏了宇宙的哲學觀、以及無限的limit符號，同時這件作品也是令寶格麗總裁Jean-Christophe Babin最為印象深刻的兩件藝術之一；展間入口天花板上高高懸掛的《騰萬金靈境》則出自藝術家羅鳴之手，她將過往擅長的紙雕藝術結合了蛇年與Serpenti的蛇主題，其中蛇的眼睛如何有神、靈動，卻不與過往危險、神秘的印象有關聯，是創作的困難之處。

謝文蒂的藝術創作《春》，英文名為spring，她從Serpenti的Tubogas珠寶表使用的彈簧得到靈感，並結合了口吹玻璃，富有裝飾性、藝術性，同時Srping既是春天之意、也是游絲彈簧的雙關指涉，別富趣味。

寶格麗同時也發表的Serpenti Infinito系列的頂級珠寶、戒指、皮件全新單品，像是Serpenti Viper系列首次選用黃金並推出純金與鑲鑽版本項鍊，並搭配一副環型耳環；此外四款限量一件的Serpenti系列戒指，則以具象的方式詮釋神話之蛇；同時Serpenti Cuore 1968則為皮件的全新創作，包款一半為包深、另一半則為蛇形金色提手，進而致敬1968年綴有多彩琺瑯的Serpenti Harlequin珠寶腕表。